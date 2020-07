DANAS 108 NOVOZARAŽENIH, DVOJE PREMINULIH: Božinović: ‘Nismo zadovoljni, ako ćemo donositi mjere bit će oštrije od najavljenih’

Nacionalni stožer civilne zaštite danas planira raspravljati o uvođenju mjera ograničenja broja uzvanika na vjenčanjima i radnog vremena noćnih klubova

U protekla 24 sata zabilježeno je 108 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 1127

143 osobe su na bolničkom liječenju, s devet pacijenata na respiratoru.

125 pacijenata je preminulo

Jučer je u SAD-u zabilježeno više od 1000 smrti u jednom danu, Trump upozorava da će se pandemija pogoršati i da građani trebaju nositi maske

Srbija ponovo ruši crne rekorde

17: 00 Novih 426 zaraza, osam umrlih, te povećanje broja inficiranih pacijenata na respiratorima, dvadesetčetvorosatna je bilanca epidemiološke situacije u Srbiji u srijedu.

U protekla 24 sata je, prema službenim podacima, napravljen 11.521 test od kojih je bilo 426 pozitivnih na kovid-19, izjavio je ministar zdravstva Zlatibor Lončar, navodeći da je na respiratorima 205 osoba, što je najviše dosad.

Zaraza koronavirusom putem zraka je moguća

15:53 – Znanstvenici već nekoliko mjeseci znaju da koronavirus može ostati u zraku u vidu mikrokapljica kada zaraženi govore ili dišu, ali dosad nije bilo dokaza da su te sićušne čestice i zarazne. Nova studija znanstvenika sa Sveučilišta Nebraska pokazala je prvi puta da se SARS-CoV-2 u mikrokapljicama koje se definiraju kao one ispod pet mikrona, može replicirati u laboratorijskim uvjetima.

Rekordan dan u Australiji po broju zaraženih

15:32 – Australija je zabilježila svoj najgori dan u pogledu nove koronavirusne infekcije. Zemlja je zabilježila 502 nova slučaja koronavirusa u protekla 24 sata, dok je prethodni rekord bio 469 slučajeva. Većina novih slučajeva bila je iz države Victoria koja je epicentar trenutne epidemije. Premijer te države Daniel Andrews rekao je da više od polovice ljudi koji bili pozitivni između 7. i 21. srpnja nisu bili u izolaciji. “To znači da se ljudi nisu osjećali dobro i jednostavno se nastavili baviti svojim poslom. Bili su u kupovini, na poslu. Bili su na vrhuncu svoje zaraznosti i samo su nastavili kao i obično”, dodao je. Upozorio je da zaključavanje neće trajati samo šest tjedana, kao što je prvotno rečeno, ako ljudi ne budu išli u izolaciju nakon testa, javlja BBC.

Najviši dnevni porast novozaraženih u Hong Kongu

15:26 – Hong Kong je izvijestio o najvišem dnevnom broju zaraženih do sada Od 113 novih slučajeva, kod njih 105 je riječ o lokalnoj transmisiji. Grad posljednjih tjedana bilježi porast broja slučajeva. Inače, u gradu se provode strože mjere od ponoći u srijedu. Ljudi će morati nositi maske u svim zatvorenim javnim prostorima, uključujući trgovačke centre i tržnice. Tajnica za hranu i zdravlje, profesorica Sophia Chan-Siu-chee rekla je: “Ne isključujemo daljnje stroge mjere koje bi se u osnovi fokusirale na socijalno distanciranje”, javlja BBC.

Porast novozaraženih u Belgiji

15:23 – U Belgiji dolazi do porasta broja slučajeva koronavirusa, upozorili su danas zdravstveni dužnosnici. Vijeće za nacionalnu sigurnost zemlje trebao bi se sastati u četvrtak i moglo bi odlučiti odgoditi sljedeću fazu mjera zaključavanja. “Situacija nije bez izlaza, još uvijek možemo promijeniti tijek događaja, ali moramo djelovati brzo”, rekao je glasnogovornik Boudewijn Catry. Prosječni broj slučajeva koronavirusa dnevno između 12. i 18. srpnja bio je 184. To je porast prosječnog broja novozaraženih dnevno za 89% u odnosu na tjedan od 5. do 11. srpnja. Broj reprodukcije je sada 1,1, javlja BBC.

Cijene nafte pod pritiskom rasta zaliha u SAD-u i straha zbog pandemije

15:17 – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima pod pritiskom vijesti o neočekivano intenzivnom rastu zaliha u SAD-u, a rast broja slučajeva koronavirusa mogao bi dodatno smanjiti potražnju za gorivima na tržištu najvećega svjetskog potrošača.

Apel liječnika: ‘Držite razmak, nosite maske, perite ruke i izbjegavajte okupljanja’

15:10 – Hrvatska liječnička komora (HLK) i Hrvatski liječnički zbor (HLZ) apelirali su u srijedu na građane da se dosljedno i disciplinirano pridržavaju jednostavnih javnozdravstvenih mjera kako bi od zaraze koronavirusom zaštitili sebe, obitelj, prijatelje, kolege i sve ostale.

Pfizeru i BioNTechu 1,95 milijardi dolara za milijune doza cjepiva

15:09 – Pfizer Inc i njemačka biotehnološka tvrtka BioNTech SE će od američke vlade dobiti 1,95 milijardi dolara za proizvodnju i isporuku 100 milijuna doza njihovog cjepiva za covid-19. Prema sporazumu, SAD će moći nabaviti dodatnih 500 milijuna doza, priopćeno je iz ministarstva zdravstva i ministarstva obrane. Pfizer će isporučiti doze ukoliko dobije odobrenje Američke uprave za hranu i lijekove (FDA).

U Rumunjskoj rekordnih 1030 dnevnih zaraza

15:03 – Rumunjska je u posljednja 24 sata zabilježila rekordnih 1030 zaraza koronavirusom, objavila je u srijedu vlada nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila na zabrinjavajući porast slučajeva u južnoj Europi i na Balkanu. Rumunjska je zabilježila ukupno 40.613 slučajeva, uključujući 2101 mrtvog od početka pandemije krajem veljače. Vlada je produljila stanje pripravnosti, koje je na snazi od 15. svibnja, sve do sredine kolovoza. Do porasta zaraza u Rumunjskoj ovog mjeseca djelomice je došlo zbog zakonodavnog propusta koji je omogućio izlazak tisuća zaraženih iz bolnica. Ustavni sud presudio je početkom srpnja da vlada ne može hospitalizirati ili izolirati ljude po dekretu, već samo po zakonu koji odobri parlament. Taj zakon je u utorak stupio na snagu. Ministar zdravstva Nelu Tataru upozorio je ranije ovog tjedna da je situacija eskalirala i najavio da bi vlada mogla staviti u karantenu određena područja. “Iako je bolest u zapadnoj Europi stavljena pod kontrolu, vidimo zabrinjavajuće trendove na jugu Europe i na Balkanu tako da opasnost još nije nestala u europskom okruženju”, rekao je stručnjak iz WHO-a Mike Ryan. “Potreban je sustavan nadzor.”

108 novozaraženih u Hrvatskoj

14:06 – U Hrvatskoj je u protekla 24 sata zabilježeno 108 osoba zaraženih koronavirusom , a dvije osobe su preminule, izvijestio je danas Nacionalni stožer civilne zaštite. “U protekla 24 sata zabilježeno je 108 novih slučajeva osoba pozitivnih na koronavirus pa je broj trenutno oboljelih u Hrvatskoj 1127”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare. Naveo je i da su dvije osobe preminule, što znači da je do sada preminulo 125 osoba od početka epidemije. Dvije muške osobe preminule su u KBC-u Osijek, 1946. i 1945. godište. Oba pacijenta imala su udružena brojna patološka stanja, a jedan od njih bio je na respiratoru.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze, broj pozitvnih na koronavirus u Hrvatskoj iznosi 4530. Od početka epidemije testirano je 106.805 osoba, a u zadnja 24 sata njih 1279, tako da je pozitivnih 4,24 posto. Na bolničkom liječenju su 143 osobe, a njih devet na respiratoru. Prosječna dob bolesnika je 47,1 godina. Do danas se oporavilo 3278 osoba, a u zadnja 24 sata iz bolnice je otpušteno 12 novih ozdravljenih što daje broj od 1051. Kod kuće se oporavilo 78 osoba više, tako da se kod kuće oporavilo ukupno 2256 osoba.

Više od pola slučajeva u Vukovarsko-srijemskoj je povezano s vjenčanjem i nekim većim okupljanjem. U Istri je zaražen i jedan novi turist. Vrlo mali postotak je oboljelih turista koji su se zarazili, objasnio je Krunoslav Capak. Velika okupljanja su problem, preko 200 je s vjenčanja, a stotinjak s krizma, proslava matura itd. S Noćnim klubovima je povezano nešto više od 100 u zadnjem valu epidemije.

O sastanku s veledrogerijama i maskama

“Ja sam bio ispred grupe ljudi, ne znam što se događalo. U pravu ste, vjerojatno neki nisu imali maske jer su izašli iz zatvorenog prostora. Bili smo na otvorenom, pa vjerojatno zato nisu stavljene”, kaže Beroš.

Je li Capak imao vjenčanje u obitelji? “To je netočno, nije bilo u mojoj široj ili bližoj obitelji vjenčanje u ovoj godini”, kaže Capak.

Svadbe i nove mjere

“Ja sam se zabrinuo zbog vašeg pitanja, danas Capak nije nikoga poslao na obiteljsko slavlje. Odgovorili smo na zahtjev Vukovarsko-srijemskog stožera. Činjenica je da nismo u ovom trenutku zadovoljni brojkama, iako je situacija epidemiološki pod kontrolom jer veliki brojevi su vezani za svadbe i okupljanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. S obzirom na to mi još uvijek smo odlučili pratiti situaciju i ako budemo donosili mjere bit će oštrije nego što se najavljuje. Računamo i dalje na svijest ljudi, organizatora događanja, privatno ili kao dio djelatnosti, jer to je jedini i najefikasniji način da spustimo broj novooboljelih”, rekao je Božinović.

“Smatramo da ne bi bilo uredu prema onima koji se pridržavaju, da odustanu od djelatnosti i mijenjaju životne planove. Ali ćemo ponavljati da se utječe na svijest ljudi da se stvarno pridržavaju mjera”, rekao je Božinović. “Moramo se pripremiti mentalno i zdravstveno za jesen, za novu školsku godinu”, dodao je.

“Opet kažem mi imamo brojke koje su vezane za poznate događaje koji su se dogodili prije tjedan ili više. Nije nas iznenadio broj u Vukovarsko-srijemskoj i Istarskoj županiji. To su žarišta koja smo rekli da ćemo gasiti kako će se javljati. Ako bude i novih žarišta, ako epidemiološka struka bude pod pritiskom, donijet ćemo i nove mjere. Nove mjere ne bi onda bile, kako se to nekad s pravom govori da su malo nejasne, onda bi bile puno jasnije. Nastojimo izbjeći taj scenarij, bez građana i njihove participacije nećemo postići rezultat.

KB Dubrava i reforma zdravstva

Postavljeno je pitanje o situaciji s KB Dubrava koja je najavljena da će biti Covid centar. “Ona je bila Covid bolnica. U njoj je pripremljen određen broj respiratora, preko 220. Uz ekspedicijski kamp HV-a. Određeno je da dio kapaciteta ostane u pripremi. S tim da je vraćanje u pogon moguće u svakom trenutku. Trenutno nemamo povećan broj teže oboljelih ni potrebe za respiratorima. Trenutno je 80-ak kreveta spremno, no ako bude trrebalo kroz nekoliko dana će raditi punim kapacitetima. No, to za sada ne treba”, rekao je Beroš.

“Neki dan smo rekli da ćemo odgovarati na sva pitanja vezano za Covid krizom. Možemo bolje poslije presice jer to nije vezano za ovu problematiku”, rekao je Beroš

Event industrija i preporuke

“Mi smo pred pola sata primili tekst koji smo pripremili i usuglasili s Ministarstvom kulture koji je bio upućen glazbenoj industriji. Dobili smo manje primjedbe koje su dovršene. U sljedećih sat vremena će preporuke biti sigurno objavljene. Zadržava se distanca, higijena, dezinfekcija i maska. Preporučuje se da mjesta budu sjedeća jer je lakše kontrolirati događaj. Isto tako elektronska prodaja karata, pa da se odmah dobije lista. Brojke su, njih sam već komunicirao, 500 i 1000. Sa tim da se može zatražiti i za mnogobrojniji događaj dozvola”, objasnio je Capak.

Božinović se nadovezao rekavši da razmišljaju o svemu. “Ovo je razdoblje u kojem smo reaktivirali gospodarstvo, nastojimo da što više ekonomije funkcionira. Naravno da je važan ne samo turizam, već sve grane gopodarstva da funkcioniraju koliko je to moguće”. Dodao je da smo sad u puno kompleksnijoj fazi. “Odgovorni smo za naše ljude i goste, radimo sve na tome da držimo epidemijom pod kontrolom i da živimo koliko je moguće normalno”, dodao je.

U zadnja 24 sata bilo je 1400 ljudi koji su došli iz BiH, a tridesetak je otišlo u samoizolaciju, tako da su ostali imali adekvatan PCR test, rekao je Božinović.

Nizozemska stavila na narančastu listu

“Da, zato i jesu poruke da je turizam bez obzira što se glavnina događa u priobalju, stvar svih. Turizam je veoma važan za Hrvatsku i gospodarstvo. Odgovornost je jednaka i u Istarskoj i u Vukovarsko-srijemskoj i u Bjelovarsko-bilogorskoj, svi smo odgovorni za turizam. Brojke ne rastu u priobalnom dijelu Hrvatske. Priobalje je u zelenoj zoni, naša diplomacija se oko toga angažira i još će se jače angažirati”, rekao je Božinović.

“Velika većina dolazio u priobalni dio, gdje je epidemiološka situacija daleko bolja nego u sjevernijim županijama gdje imamo povećan broj oboljelih uglavnom zbog tih tradicionalnih okupljanja, svadbi itd.”, dodao je.

Postavljeno je pitanje o zaraženoj bebi. Beroš je rekao da je majka bila pozitivna i simptomatska te da je nakon poroda prebačena na infektologiju. Stabilizirala se, i ona i beba su puštene na kućno liječenje, rekao je Beroš.

Markotić je istaknula jedan novi rad o bolesti kod djece u Lancetu. “Taj rad opisuje infekcije u Europi kod djece i adolescenata. Osobito je malo novorođenčadi, takva mala djeca nije bilo većih dokaza da bi se zarazili preko placente nego u kontaktu s majkom kojoj se daje nakon poroda. Težih infekcija zna biti ako imaju neke dodatne bolesti poput sepse. Što se tiče ovog djeteta nema nikakvih simptoma, ono je dobro”, kaže Markotić.

Capak je rekao da je Ivan Malenica u nedjelju bio na okupljanju, ali je dobio simptome u ponedjeljak ujutro. To je, kaže, prerano i sve ranije ne ukazuje na rizičan kontakt. “U ovom trenutku ne znamo gdje se Malenica zarazio”, kaže Capak te dodaje da se zna javiti osoba koja je bila zaražena pa se poveže s određenim događajem.

Jučer je objavljen novi cjenik testova na koronavirus Narodnim novinama i on danas stupa na snagu, rekao je Beroš.

Austrijski Ustavni sud tvrdi da je policijski sat bio neustavan

13:27 – Policijski sat u Austriji zbog covida-19 nije bio ustavno utemeljen, presudio je u srijedu Ustavni sud u Beču, potaknuvši kritiku da je vlada ignorirala zakone dok je donosila mjere tijekom pandemije koronavirusa. Opozicijske stranke apelirale su na vladu da vrati novac onima koji su kažnjeni za kršenje policijskog sata. Najviši sud donio je presudu na temelju žalbe građana protiv ministarstva zdravstva, koje je zabranjivalo ljudima da borave na javnim prostorima osim ako nisu sami ili s članovima svoga kućanstva.

Suci su zaključili da je ministar zdravstva Rudolf Anschober prešao svoje zakonske okvire te da su se njegove naredbe mogle temeljiti na zakonu koji je dopuštao zabrane samo za posebna područja, no da mu to nije davalo pravo da uvede generalni policijski sat. Sud je također donio presudu protiv vladine odluke da se najprije otvore željezarije i vrtni centri s obzirom na to da je zemlja ukinula karantenu sredinom travnja, a drugi tipovi velikih trgovina su morali ostati zatvoreni. “Ustavni sud nije mogao pronaći objektivni razlog za ovo neravnopravno postupanje”, iznio je sud.

Dvostruki kriteriji postupanja ukinuti su krajem travnja, kako se broj zaraza smanjivao. Konzervativni kancelar Sebastian Kurz prethodno je odbacio kritike protiv mjera koje su donošene zbog suzbijanja covida-19, kao “dopušteno cjepidlačenje”. “Ustavni sud je potvrdio vladin nespretni stav po pitanju vladavine prava”, rekla je opozicijska Socijaldemokratska stranka u izjavi, dok je liberalna stranka Neos optužila “ovu vladu da je mjesecima djelovala namjerno protiv zakona.” Ministrica za ustavna pitanja, Karoline Edstadler, izjavila je da vlada tek treba evaluirati presudu. Nije rekla hoće li se vraćati naplaćene kazne.

Dubrovnik i županija bez novozaraženih

12:44 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata nije zabilježen nijedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Ukupno je hospitalizirano pet osoba u OB Dubrovnik. Od početka pandemije na analizu je poslano 5445 uzoraka. U samoizolaciji se nalazi 298 osoba, a u posljednja 24 sata nije utvrđeno kršenje mjere samoizlacije. Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 46 slučaja kršenja samoizolacije.

Nema novozaraženih u Međimurju

12:41 – U srijedu, 22. srpnja 2020 godine do 11:00 sati uzeto je 48 uzorka, a svi do sada obrađeni nalazi su negativni. U protekla 24 sata, do 11 sati, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije uzeo je 48 uzoraka i svi do sada obrađeni uzorci su negativni. Od 25.veljače 2020. uzeto je ukupno 1902 uzorka, priopćili su iz županijskog stožera.

U BiH u srijedu rekordna 324 novozaražena koronavirusom

12:39 – U Bosni i Hercegovini u srijedu su potvrđena 324 nova slučaja zaraze koronavirusom što je najveći broj u jednom danu od izbijanja epidemije, prema podacima koje su objavili entitetski zavodi za javno zdravstvo. U protekla 24 sata u Federaciji BiH testirali su 1209 uzoraka a zaraza je potvrđena u 190 slučajeva. U Republici Srpskoj testirana su 653 uzorka a 134 ih je bilo pozitivno na koronavirus. Pojedinačno je najveći broj novozaraženih u Sarajevu gdje je virus SARS-CoV-2 potvrđen kod još 67 osoba a umrle su dvije osobe koje su zbog zaraze bile na bolničkom liječenju. Još je jedna žena zaražena koronavirusom preminula u bolnici u Mostaru.

U RS-u je najveće žarište zaraze Banja Luka gdje je 20 novih slučajeva odnosno ukupno više od tisuću od pojave virusa. U tom entitetu od utorka nije bilo smrtnih slučajeva no zato je u bolnici u Zvorniku u istočnoj Bosni zaražen njezin direktor, dvoje liječnika i šest medicinskih sestara. Predstavnici ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u BiH u srijedu su isporučili 20 tona zaštitne opreme bolnicama u toj zemlji namijenjene zdravstvenim djelatnicima. Donacija sadrži troslojne zaštitne maske, naočale, odijela i rukavice. U cijeloj BiH trenutačno se aktivnima smatra nešto više od 4500 slučajeva zaraze koronavirusom. U toj je zemlji od izbijanja epidemije u ožujku provedeno više od 120 tisuća testiranja a zaraza je potvrđena u nešto više od 9 tisuća slučajeva.

Na području Karlovačke županije tri nova slučaja

12:21 – Tijekom jučerašnjeg dana obavljena su 86 testiranja na koronavirus. Od ukupno testiranih osoba tri su nalaza pozitivna. Sve oboljele osobe su s područja Grada Karlovca. Dvije osobe su bliski kućni kontakti već prije oboljele osobe i to žena mlađe životne dobi i trogodišnje dijete i bili su u samoizolaciji, a za jednu žensku novooboljelu osobu izvor zaraze je nepoznat. Svi kontakti pozitivnih osoba stavljeni su u samoizolaciju. Trenutno iz sustava zdravstva samo je jedan zdravstveni djelatnik (stomatolog) u samoizolaciji zbog bliskog kućnog kontakta s oboljelom osobom.

Jedna novozaražena osoba u Zagrebačkoj županiji

11:57 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do srijede, 22.07.2020. do 11:00 sati evidentirana je 231 osoba kojoj je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer radi se o jednoj osobi više, ali je i jedna osoba izliječena. Na području Zagrebačke županije trenutno je aktivno 55 slučajeva. Do sada je ukupno izliječeno 167 osoba, a 9 ih je preminulo.

U Vojvodini oko 4000 zaraženih, otkazan EXIT festival

11:55 – Epidemiološka situacija u Novom Sadu je i dalje nepovoljna iako je broj zaraženih nešto manji, izjavio je u srijedu Miloš Vučević gradonačelnik Novog Sada, u kojemu je 1700 zaraženih koronavirusom, 58 u posljednja 24 sata. Ukupno je u Vojvodini oko 4000 oboljelih, a pored Novoga Sada situacija je loša u Vrbasu, Srijemskoj Mitrovici, Rumi i Kikindi, javljaju vojvođanski mediji. U Kliničkom centru Vojvodine trenutačno je hospitalizirano 296 pacijenata kod kojih je potvrđen koronavirus, a 25 je zbog težeg zdravstvenog stanja na respiratoru.

“Posljednjih sedmica primjetno je povećanje broja oboljelih i postojala je prijetnja da situacija postane dramatična. Ipak, u posljednja dva dana bilježimo blagi pad broja zaraženih. To je ipak daleko od željenog broja, te su oprez i poštovanje mjera neophodni”, izjavio je za Radio televiziju Vojvodine (RTV), ravnatelj Instituta za zaštitu zdravlja Vojvodine i član nacionalnog Kriznog stožera dr. Vladimir Petrović.

“Želimo da broj zaraženih na dnevnoj razini padne ispod 80, ali to još nije slučaj. Izuzetno je nepovoljna situacija. Da bi došli do poboljšanja, trebat će još dosta vremena”, dodao je on. Oboljele od koronavirusa počela je primati i vojna bolnica u Petrovaradinu, kod Novoga Sada, u kojoj su trenutačno 22 pacijenta.

U Srbiji je u više od 30 gradova i općina proglašeno izvanredno stanje, a među njima je Srijemska Mitrovica. Gradski Krizni stožer u glavnom gradu Vojvodine propisao je obvezno nošnje maski u zatvorenim i otvorenim prostorima, ograničio radno vrijeme ugostiteljskih objekata i prodavaonica, zabranio javno okupljanje više od 10 osoba i zatvorio gradske bazene.

Otkazano je do daljnjeg također održavanje poznatog glazbenog „EXIT“ festivala na Petrovaradinu. „Kako se nakon našeg posljednjeg obraćanja zdravstvena situacija u zemlji nažalost nije popravila, a imajući u vidu da nam je zdravlje i sigurnost svih sudionika festivala na prvom mjestu, obavještavamo vas da se obilježavanje 20 godina EXIT festivala definitivno neće održati od 13. do 16. kolovoza ove godine na Petrovaradinskoj tvrđavi“, priopćili su organizatori.

Jedna novozaražena osoba u Sisačko-moslavačkoj županiji

11:50 – Na području Sisačko-moslavačke županije, na današnji dan jedna je novooboljela osoba od zarazne bolesti covid-19. Osoba je bila pod zdravstvenim nadzorom tipa samoizolacije u kući.

Dva nova slučaja u Šibensko-kninskoj županiji

11:40 – U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije dvije su osobe oboljele od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o starijoj ženskoj osobi s boravištem u Kistanjama, bliskom kućnom kontaktu ranije oboljele osobe, te mlađoj ženskoj osobi s područja Općine Kistanje, čija je epidemiološka obrada u tijeku. Također, od zarazne bolesti COVID-19 oboljela je i mlađa muška osoba koja ima prebivalište u Šibensko-kninskoj županiji, a trenutno boravi na području Grada Zagreba.

15 novozaraženih u Zagrebu

11:31 – U Gradu Zagrebu detektirano je 15 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Na konferenciji za novinare kazali su da Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar danas prima donaciju uređaja za testiranja na koronavirus, javlja N1.

U Krapinsko-zagorskoj županiji jedan novi slučaj

11:30 – Na području Krapinsko-zagorske županije u protekla 24 sata evidentirana je 1 novozaražena osoba (Radoboj), dok su 2 osobe ozdravile (Pregrada i Zagorska Sela). Trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom na području Krapinsko – zagorske županije je 13. U samoizolaciji se nalazi 49 osoba.

U Sloveniji 29 novozaraženih koronavirusom

11:07 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata zabilježeno 29 novozaraženih koronavirusom, što je pet više nego prethodni dan, a zabilježen je i novi smrtni slučaj, objavila je u srijedu slovenska vlada. Obavljeno je 1150 testova i potvrđeno 29 novozaraženih, dok je prethodni dan testirano 914 ljudi i otkriveno 24 slučaja zaraze. Ukupan broj zaraza od početka epidemije u Sloveniji popeo se na 2006, trenutno su aktivna 243 slučaja. Sa novim smrtnim slučajem, četvrtim zaredom posljednih dana, broj preminulih porastao je na 115, potvrdilo je ministarstvo zdravstva. U bolnicama se od Covida-19 trenutno liječi 115 osoba, od toga je dvoje na intenzivnoj njezi. Kako prenose slovenski mediji, novo žarište koronavirusa pojavilo se ovih dana u Kanalu na Soči, na zapadu zemlje, gdje je oboljela suradnica lokalnog dječjeg vrtića, pa je sada više od 20-oro djece i zaposlenih u karanteni.

Nema novozaraženih u Zadarskoj županiji

11:04 – Na području Zadarske županije nema novooboljelih od koronavirusa, a tijekom jučerašnjeg dana testirano je 105 uzoraka. Na COVID-19 odjelu Opće bolnice Zadar ukupno je hospitalizirano pet pacijenata. U samoizolaciji su 333 osobe, a mjera aktivnog nadzora istekla je za 4543 stanovnika.

Dvije osobe preminule u Osječko-baranjskoj županiji

11:03 – U Osječko-baranjskoj županiji zabilježeno je 6 novozaraženih i dvije su osobe preminule. Kako prenosi Osijek031, riječ je o osoba rođenima 1945. i 1946. godište zaražene koronavirusom koje su se nalazile na bolničkom liječenju, a obje su imale i značajan komorbiditet. Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije izražava sućut obiteljima preminulih.

16 novozaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji

10:57 – U Splitsko-dalmatinskoj županiji danas je 16 novooboljelih osoba pozitivno na koronavirus i to iz Splita 7 osoba, iz Makarske 4 osobe, iz Sinja 1 osoba, iz Vrgorca 3 osobe i iz Supetra 1 osoba. Od 16 novooboljelih osoba njih 11 su kontakti prethodno oboljelih osoba dok se ostalih 5 osoba epidemiološki obrađuju. 471 osoba nalaze se u samoizolaciji. 9 COVID pozitivnih osoba nalazi se na bolničkom liječenju u KBC u Split. 1 osoba se nalazi na respiratoru.

‘Eksplozivno prokužavanje’ u Srbiji

10:55 – “Da bi stala epidemija postoji samo jedan jedini način a to je kolektivni imunitet. Dobija se ili zaražavanjem, najbolje takozvanim tihim prokužavanjem koji daje blage slike bolesti, a sada imamo eksplozivno prokužavanje. Cijepljeni kolektivni imunitet, koji dobro poznajemo, bolesti kojima se štitimo cjepivom, vratile bi se ako bi prestali s cijepljenjem, cjepivo je za mene kolektivni imunitet”, rekao je srbijanski epidemiolog dr. Predrag Kon gostujući u jutarnjem programu TV Pink, prenosi Blic. “Ili biramo cjepivo ili zaražavanje, a dok cjepivo ne dođe moramo poduzeti nefarmaceutske mjere – distanciranje, pranje ruku, higijenu, smanjene kontakte”, dodao je.

19 novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

10:24 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji danas je zabilježeno 19 novopozitivnih osoba na koronavirus među kojima je po pet osoba iz Vinkovaca i Starih Mikanovaca, četiri iz Ivankova, po dvije iz Vrbanje i Lovasa te jedna iz Novih Jankovaca. “Na jučerašnjoj konferenciji za medije Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, istaknuto je kako je do 8 sati Stožer zaprimio podatak o dvije novopozitivne osobe na COVID-19, no kasnije su iz Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije izvijestili Stožer o još sedam novih pozitivnih osoba na COVID-19, čiji su nalazi pristigli kasnije, a koje su ubrojene u današnje priopćenje o broju novopozitivnih osoba na COVID-19 u županiji”, pojasnili su iz Županijskog stožera Civilne zaštite.

Trenutno su u županiji tri osobe hospitalizirane. U protekla 24 sata testirane su 143 osobe, te je ukupno testiranih do sada na području županije 4429 osoba. U samoizolaciji je 649 osoba.

U Ličko-senjskoj županiji nema novih slučajeva

10:23 – Četrnaesti dan za redom nema novooboljelih osoba od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije. Ukupno je oboljelo 30 osoba od COVID-19 od čega su 4 aktivna slučaja, 25 osoba izliječeno te jedna osoba preminula. U posljednja 24 h provedeno je testiranje nad 27 osoba uzimanjem uzoraka. Pod aktivnim nadzorom/mjerom samoizolacije je 36 osoba. Policijski službenici PU ličko-senjske obavili su provjere poštivanja izrečenih mjera samoizolacije “COVID 19” kojom prilikom nisu utvrđena kršenja/nepoštivanja izrečenih mjera.

U Češkoj preko 5000 aktivnih slučajeva koronavirusa

9:35 – Broj aktivnih slučajeva koronavirusa u Češkoj premašio je 5000, prvi puta nakon što su laboratoriji zabilježili najveći dnevni porast u skoro mjesec dana, priopćilo je u srijedu ministarstvo zdravstva. Do utorka navečer zabilježeno je 212 novozaraženih te se sveukupni broj popeo na 5046. Sveukupni broj oboljelih , uključujući i one koji su ozdravili ili su umrli iznosi 14.324. U toj zemlji od 10,7 milijuna stanovnika od covida-19 je umrlo 360 ljudi, daleko manje nego u mnogim zapadnoeuropskim zemljama. No, u Češkoj sada opet raste broj zaraženih, posebice nakon žarišta u rudniku u regiji Moravska-Šleska na sjeveroistoku zemlje te su tamo ponovo na snazi neke restrikcijske mjere. Uz obavezno nošenje maski i skraćenog radnog vremena restorana, posebice se kontrolira ulazak prekograničnih radnika.

U Istri je 19 novozaraženih

9:33 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 277 uzoraka briseva na COVID-19, od kojih je 19 pozitivnih, priopćio je tamošnji stožer.

Cijena testiranja na koronavirus u Međimurju još uvijek nije smanjena

9:32 – U redakciju portala eMeđimurje javila se ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.spec. i iznijela aktualne činjenice vezano za testiranje na koronavirus.

“Trenutno se pacijenti koji imaju crvenu uputnicu testiraju u Mikrobiološkom laboratoriju ZZJZ Međimurske županije na trošak HZZO-a. Vezano uz najavu promjene cijene koju pokriva HZZO mora se poštovati procedura. Cijena testiranja koju plaća HZZO je cijena koju definira HZZO i prihvaća ju Upravno vijeće HZZO-a, što je ono i učinilo kroz Odluku o Izmjenama i dopunama odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Nakon toga cijena se prema novoj odluci objavljuje u Narodnim novinama i tek nakon toga postaje službena. Pacijenti bez crvene uputnice testiraju se na vlastiti trošak i plaćaju punu tržišnu cijenu. Tržišna cijena testiranja u domeni je ustanove koja pruža tu uslugu, što znači da cijena mora biti potvrđena od strane Upravnog vijeća ustanove te objavljena u Cjeniku ustanove na stranicama ustanove.

Za sada, niti je nova cijena koju plaća HZZO objavljena u NN, niti je ZZJZ Međimurske županije proveo proceduru izmjene cijene za testiranje. Objave u medijima o cijeni testa od 500 kuna u javnosti su shvaćene kao konačne. Visina tržišne cijene će se odrediti nakon propisane procedure pred Upravnim vijećem ustanove, ali i ovom prilikom naglašavamo da nabavna cijena kitova i potrošnog materijala nadmašuje cijenu od 500 kuna bez vrednovanja rada djelatnika pri testiranju. Takve informacije u javnosti stvaraju nepovjerenje kod stanovnika, a nama koji radimo tu dijagnostiku i koja nam je značajno povećala opseg posla u Djelatnosti kliničke mikrobiologije dodatno opterećenje telefonskim razgovorima u kojima zainteresiranim sugrađanima za testiranje moramo obrazložiti ovu neugodnu situaciju”, poručuje ravnateljica ZZJZ Međimurske županije.

Nema novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

9:21 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, na području Primorsko-goranske županije danas je dvoje novozaraženih koronavirusom. Ove osobe su kontakti ranije zaraženih i evidentiranih osoba. U PGŽ u posljednja dva bilježe i 7 ozdravljenih osoba, jučer dvoje i danas 5, ukupno od početka epidemije 110 ozdravljelih, prenosi Riportal.

Nema novozaraženih u Virovitičko-podravskoj županiji

9:19 – Na području Virovitičko-podravske županije nema novozaraženih osoba koronavirusom, izvijestili su iz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. U posljednja 24 sata, uzeti su uzorci 38 osoba, čime je broj testiranih, na području VPŽ, od početka epidemije narastao na 1892. U samoizolaciji je ukupno 68 osoba, uključujući i zaražene. Od početka epidemije COVID-19, na području Virovitičko-podravske županije, 25 osoba je zaraženo korona virusom. Od toga, četrnaest ih je trenutno aktivno, desetero ih se oporavilo, a jedan muškarac je preminuo

Jedna novozaražena osoba u Požeško-slavonskoj županiji

9:11 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno ima 33 aktivna slučaja zaraze korona virusom (COVID-19). U kućnoj izolaciji nalazi se 33 osoba. U samoizolaciji se nalazi 105 osoba. Na posljednjem testiranju bio je 71 uzorak, od kojih je jedan (1) pozitivan. Ukupno je testirano 3318 uzoraka. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji jedna je novozaražena osoba

9:10 – Stožer civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije obaviješten je da je jedna nova osoba s područja Bjelovarsko-bilogorske županije pozitivna na koronavirus. Naime, pozitivna osoba testirala na se na koronavirus u Zagrebu, ali ima prebivalište i boravi na području naše županije. Tako na današnji dan u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji imamo potvrđena 4 aktivna slučaja zaraze koronavirusom.

Pripremljene su mjere za kulturu i glazbenu industriju

8:31 – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Krunoslav Capak, kazao je u HRT-ovoj emisiji “Dobro jutro Hrvatska” da je Stožer civilne zaštite pripremio draft mjera iz područja kulture odnosno glazbene industrije, te je Stožer je od njih tražio da pogledaju prijedlog mjera ali nisu do jučer kasno navečer dobili odgovor. “Čekamo da tu bude sad ujutro i odmah ćemo ih objaviti, nije nikakav problem. Taj draft postoji i ako netko ima primjedbe mi ćemo ih prilagoditi i napraviti neki kompromis”, rekao je Capak.

Hrebak negativan na koronavirus

8:14 – “Na održanoj sjednici Gradskog vijeća jedan sudionik je bio COVID pozitivan. Čim sam saznao, pristupio sam odmah testiranju. Danas sam dobio rezultate testa. Nalaz je negativan”, objavio je na svom Facebooku bjelovarski gradnonačelnik Dario Hrebak.

Capak o novim mjerama

8:00 – Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske izjavio je u HRT-ovoj emisiji “Dobro jutro Hrvatska” da je Stožer civilne zaštite pripremio draft mjera iz područja kulture odnosno glazbene industrije, te je Stožer je od njih tražio da pogledaju prijedlog mjera. No, do jučer kasno navečer nisu dobili odgovor.

“Čekamo da tu bude sad ujutro i odmah ćemo ih objaviti, nije nikakav problem. Taj draft postoji i ako netko ima primjedbe mi ćemo ih prilagoditi i napraviti neki kompromis”, rekao je Capak.

Bjelovarski gradonačelnik se testirao na koronavirus, čeka nalaze

7:51 – Gradonačelnik Bjelovara, Dario Hrebak potvrdio je HRT-u da čeka nalaze testiranja na koronavirus. On se testirao nakon što je zaraza utvrđena kod jednog gradskog vijećnika. Hrebak zasad nema simptome, a sjednica na kojoj ej bio zajedno s tim vijećnikom, bila je po njegovim riječima, organizirana prema svim epidemiološkim mjerama. Hrebak je ujedno i novi saborski zastupnik, a njegovo pojavljivanje u parlamentu, ovisit će i o nalazima.

Broj umrlih u Meksiku premašio 40.000

7:10 – Broj umrlih od koronavirusa u Meksiku premašio je 40.000, objavilo je u utorak meksičko ministarstvo zdravstva. “Broj umrlih: 40.400”, navodi ministarstvo izvješćujući o razvoju zaraze i objavljujući da ima 910 novih slučajeva koji su registrirani u zadnja 24 sata. Prvi slučaj zaraze kotonavirusom u Meksiku registriran je 28. veljače.

Broj potvrđenih slučajeva zaraze iznosio je u ponedjeljak 349.396, a u utorak 356.255 te je u zadnja 24 sata registrirano 6.859 novih slučajeva zaraze. Meksiko, sa svojih 127 milijuna stanovnika, druga je zemlja po broju umrlih u Latinskoj Americi, iza Brazila, koji broji 80.000 umrlih. Također je četvrta zemlja u svijetu po broju umrlih, iza Sjedinjenih Država, Brazila i Velike Britanije.

Ovoga tjedna predsjednik Manuel Lopez Obrador obećao je poboljšati zdravstvene norme u zemlji kako bi se pomoglo borbi s virusom. On se obećao zauzeti za osobe koje su posebno ranjive u slučaju zaraze koronavirusom, posebno za one koji boluju od “bolesti povezanih s glađu i siromaštvom”, lansirajući “stalnu kampanju” koja bi promicala jačanje zdravog načina života uz liječenje visokog tlaka, dijabetesa i gojaznosti. Epicentar virusa je meksička prijestolnica, u kojoj je u utorak zabilježen 64.431 potvrđeni slučaj zaraze i 8.354 umrlih.

Japanci odobrili korištenje deksametazona

7:10 – Japansko ministarstvo zdravstva odobrilo je deksametazon, jeftini i relativno široko upotrebljavani steroid, kao drugi lijek protiv Covida-19, nakon što je ispitivanje u Britaniji pokazalo da je taj lijek smanjio stope smrtnosti hospitaliziranih pacijenata. Ministarstvo je deksametazon uključilo kao dodatnu opciju liječenja zajedno s antivirusnim lijekom remdesivirom u najnovijoj reviziji svog priručnika za liječenje od zaraze koronavirusom. O toj reviziji naširoko u srijedu javljaju japanski mediji.

U rezultatima ispitivanja, objavljenim u lipnju, istraživači u Velikoj Britaniji utvrdili su deksametazon kao prvi lijek koji spašava živote pacijenata oboljelih od Covida19 u ponovnom snažnom izbijanju pandemije. Među onima koji proizvode taj lijek je i japanska tvrtka Nichi-Iko Pharmaceutical Co.

SAD zabilježile preko 1000 smrti u danu

7:10 – Sjedinjene Države u utorak su zabilježile preko 1.000 smrti povezanih s koronavirusom u jednom danu, po prvi put od početka lipnja. Prema podacima Reutersa, nakon što je tjednima padao broj žrtava prošlog je tjedna, zaključno s 19. srpnja, zabilježeno više od 5.200 smrti povezanih s Covidom-19. To je bi drugi tjedan zaredom da se broj umrlih povećava.

Blizu 142.000 Amerikanaca zaraženih koronavirusom umrlo je, a stručnjaci upozoravaju da je vjerojatno da će se taj broj povećati s obzirom na nove rekordne brojke novih slučajeva zaraze i povećanog broja hospitaliziranih u brojnim državama. Najveći broj slučajeva smrti u SAD-u zabilježen je u travnju, kada je u zemlji umiralo u prosjeku 2.000 ljudi dnevno. Broj umrlih polako je padao pa je u svibnju bilo prosječno 1.300 umrlih dnevno, a u lipnju ispod 800 dnevno, prema podacima Reutersa. No nakon što su se brojne zemlje ponovno otvorile bez postizanja referentnih mjerila za sigurnost, poput dvotjednog opadanja broja slučajeva zaraze, broj umrlih porastao je u 21 državi, uključujući Arizonu, Floridu i Teksas, pa je u zadnja dva tjedna taj broj porastao u odnosu na prethodna dva.

Dok se broj novih slučajeva zaraze dijelom može pripisati povećanom testiranju, hospitalizacije, koje se ne povezuju s testiranjem, također su krajem lipnja počele rasti. Do sada je u srpnju 17 država prijavilo rekordan broj pacijenata trenutno hospitaliziranih od Covida19, a devet država objavilo je u utorak nove rekorde, uključujući tu Alabamu, Teksas i Kaliforniju. U Floridi je preko 40 bolnica navelo da je popunjen njihov cjelokupni kapacitet.

Trump: ‘Stanje će se pogoršati prije nego što se popravi’

7:10 – Američki predsjednik Donald Trump obznanio je da će se pandemija koronavirusa “pogoršati prije nego li se stanje popravi” ukazujući istodobno na “zabrinjavajući” rast novih slučajeva zaraze u južnim i zapadnim saveznim državama. “Vjerojatno će se nažalost stanje pogoršati prije nego li se poboljša”, kazao je Trump dodajući da je to “nešto što nerado kaže”.

Američki predsjednik prethodno je bio na meti kritika zbog umanjivanja razmjera pandemije i poticanja na što brže otvaranje gospodarstva. Trump je također rekao da cilj njegove administracije “nije samo upravljati pandemijom nego je okončati”. “Želimo je se riješiti”, dodao je.

Trump je nakon dugo vremena ponovno održao konferenciju za medije o pandemiji. Ranije je držao brifinge gotovo svakodnevno, ali je prestao nakon što su bili preneseni i neki njegovi ozbiljni gafovi. Trump, koji je donedavno odbija nositi masku u javnosti, pozvao je svoje sugrađane da nose masku ukoliko ne mogu održati fizičku distancu od ljudi kojima su okruženi, kako bi se pomoglo spriječiti širenje koronavirusa.

Slučajevi zaraze koronavirusom rastu u SAD-u, uključujući politički važne države poput Floride, Teksasa i Arizone pa je Trump promijenio ton u želji da se broj slučajeva stavi pod kontrolu. “Tražimo od svih da ako niste u mogućnosti držati fizičku distancu, nosite masku. Voljeli vi masku ili ne, one ima utjecaj, imaju učinak, a mi trebamo učiniti sve što možemo”, rekao je. Trump je kazao kako se on navikava na masku i da će je nositi kada je u skupini ili u liftu.

“Nosit ću je, rado”, kazao je. “Sve što potencijalno može pomoći dobra je stvar”, dodao je. Američki predsjednik također je pozvao mlade Amerikance da izbjegavaju barove s velikim brojem ljudi, u kojima bi se mogao prenositi virus.

Nacionalni stožer danas raspravlja o novim odlukama

Jučer – Prema pisanju Jutarnjeg lista, Nacionalni stožer civilne zaštite razmatra odluku o ograničavanju broja uzvanika na svadbama na maksimalno 50 ili 70 osoba, a upravo to bi se trebalo definirati na sastanku u srijedu. Šef HZJZ-a Krunoslav Capak je rekao kako je sada na snazi mjera o 300 osoba u zatvorenim prostorima i 500 na otvorenom prostoru, ali uz pridržavanje pravila.

“Ozbiljno razmišljamo o odluci ograničenja takvih okupljanja. Međutim, tu odluku još nismo donijeli. Ta tema bit će na dnevnom redu na sastanku Stožera u srijedu”, rekao je Capak.

Nacionalni stožer razmišlja i o ograničavanju radnog vremena noćnih klubova, po uzoru na Istru, koja je ograničila njihov rad do 2 sata ujutro. O velikim okupljanjima poput hodočašća za Veliku Gospu ili proslave obljetnice Oluje još se nije raspravljalo, no ministar Vili Beroš je jučer rekao kako će ona biti drugačija nego dosad.