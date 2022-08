Gradonačelnik Bjelovara i član vladajuće koalicije Dario Hrebak u utorak je izjavio kako "nema više grijanja škole u popodnevnim satima da bi spremačice mogle pospremiti školu". Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja za N1 je komentirala ovu izjavu.

"Kada mislimo da gore ne može, uvijek se nešto gore dogodi. Ovakav scenarij je nedopustiv… Ne mogu biti različiti uvjeti za učenike u različitim županijama, jer sva djeca imaju pravo na jednake uvjete", rekla je Tuškan.

Kaže da je izjava o tome da se neće grijati dok spremačice rade je nedopustiva.

"One već rade u teškim uvjetima, a situacija u obrazovanju je sve gora. Već sada znamo koje su posljedice koje je proizvela online nastava… Ostale države subvencioniraju građane, od umirovljenika do roditelja, a naša država, osim što vodi lošu energetsku politiku, sada stavlja teret na građane. Sigurno će se dogoditi da će računi biti previsoki, budući da su osnivači do sada redovno kasnili s plaćanjem režija. U njihovoj je nadležnosti i plaćanje prijevoza, koje je također kasnilo", rekla je.