SPREMA SE KOLEKTIVNA TUŽBA PROTIV STOŽERA: ‘Problematičnih odluka je najmanje 50, neke su uvreda zdravom razumu’

Grupa ‘Tražimo ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite’ na Facebooku trenutno ima oko 111 tisuća članova. Administrator grupe Tomislav Pilkić objasnio je zašto planiraju tužbu i što njome žele postići.

“Stožer je u više navrata donosio odluke protujrečne onima koje je donio ranije, znanost je izvrgnuo ruglu i iznevjerio je povjerenje građana”, objasnio je Pilkić za N1.

‘Uvreda razumu’

“Ljudi su ostali bez posla, mnogi su nezadovoljni, a neki kažu da im odluke koje donosi Stožer predstavljaju uvredu razumu”, rekao je dodao da su trenutno ograničili primanje novih članova kako bi “unijeli reda”.

Za kolektivnu tužbu naglašava kako ona nije procjena ustavnosti. “Ona je već poslana, mislim 27 puta. Mi žemo to tužiti na nižim razinama. Koji će to oblik tužbe biti, a svakako će biti kolektivna, to će procijeniti odvjetnik”, kaže Pilkić.

‘Deseci tisuća ljudi ostali su bez posla’

Kaže kako je problematičnih odluka Stožera najmanje 50. “Ići ćemo na same zakone na koje se oni pozivaju, to je Zakon o civilnoj zaštiti i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti”, rekao je i dodao kako će ii na proporcionalnost donesenih mjera.

“Ljudi se žale na većinu odluka Stožera, najviše na blokadu i ograničenje kretanja iz ožujka, koja je ostavila desetke tisuća ljudi bez posla”, objasnio je Pilkić.

Posebno je istaknuo odluku koja se odnosi na režim prema građanima BiH. “U predizborno vrijeme Stožer je donio odluku o dvotjednoj izolaciji za građane iz BiH, a pred izbore je tu odluku ukinuo, da bi je poslije izbora vratio”, zaključio je Pilkić.

