SPREMA SE IZBACIVANJE MILINOVIĆA IZ HDZ-a? ‘Njemu je najvažnija osobna fotelja, očekujem najstrožu kaznu’

Kuščević priželjkuje izbacivanje Milinovića jer je manipulirao dijelom članova stranke zbog odgode izbora za vodstvo ličko-senjskog HDZ-a

Politički tajnik HDZ-a i ministar uprave Lovro Kuščević izjavio je danas kako očekuje najstrožu kaznu, odnosno izbacivanje iz stranke dosadašnjeg šefa ličkog HDZ-a Darka Milinovića zbog manipulacije dijelom članova stranke koje je, nezadovoljan zbog odgode izbora za vodstvo ličko-senjskog HDZ-a, doveo u srijedu u Zagreb u središnjicu stranke.

“To što su napravili organizatori toga, gospodin Milinović i Kolić, to je sramotno manipuliranje s poštenim članstvom HDZ-a. To je primjer kako se ne smije ponašati, primjer onog što ne smije postojati ni u jednoj stranci i društvu, a kamoli u HDZ-u. To je pokazatelj da ne poznaju demokraciju, da im je od stranačkih interesa i interesa Like važnija njihova osobna fotelja”, rekao je Kuščević novinarima uoči sjednice Vlade.

Politički tajnik HDZ-a očekuje da će se o sankcijama za takvo postupanje razgovarati na stranačkim tijelima što je moguće prije, a zalaže se za “najstrože moguće sankcije”.

Na pitanje je li to izbacivanje iz stranke rekao je kako bi, što se njega tiče, digao ruku za to.

“Priželjkujem da se Milinovića i Kolića najoštrije kazni zbog manipulacija koje rade, a što će biti sankcije o tome će odlučiti tijela stranke”, rekao je Kuščević.

Sjednica Predsjedništva HDZ-a počinje u utorak i tada će se razgovarati o izbacivanju Milinovića

U utorak je sjednica Predsjedništva na kojoj će o tome sasvim sigurno biti govora, ali Časni sud je taj koji odlučuje, dodao je.

“Izbori za županijski odbor HDZ-a su dogovoreni za 9. rujna. Za Gospić su otkazani jednom, zato što se Milinović ponaša ovako kako se ponaša i nije htio dopustiti demokratsko održavanje izbora”, ustvrdio je Kuščević dodavši kako, po stranačkom Statutu, odluku o datumu izbora u Gospiću donosi izborno povjerenstvo, a ne Središnjica HDZ-a.

Svi osuđuju divljačko ponašanje Milinovića i Kolića

Kuščević je rekao kako se čuo oko svega s Andrejom Plenkovićem, kao i s “nekoliko stotina ljudi s terena”, a svi osuđuju “divljačko ponašanje Milinovića i Kolića”.

Dodao je kako Plenkovića podupire cijeli hrvatski, pa tako i lički HDZ, te da “eskapade Milinovića i Kolića” idu protiv Plenkovića i cijelog HDZ-a, a naročito na štetu Like i ličkog HDZ-a.

“Držim da je s ovim pokazao svoje pravo lice i da će Ličani prepoznati i okrenuti se onima koji poštuju demokraciju i brinu za Liku, a ne za svoje fotelje”, zaključio je Kuščević.

Milinović je u srijedu doveo dvjestotinjak članova HDZ-a Ličko-senjske županije sa četiri autobusa u Zagreb kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog odgode stranačkih izbora, pri čemu su na četiri sata “zauzeli” Središnjicu HDZ-a, odbijajući otići kući dok ne dobiju jamstva o datumu stranačkih izbora u Lici.