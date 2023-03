Stožer civilne zaštite Grada Rijeke izvijestio je u utorak da će se zaostala protubrodska mina iz Drugog svjetskog rata, koja je nedavno otkrivena u riječkoj luci, ukloniti iz luke i neutralizirati u nedjelju, 19. ožujka, a u to vrijeme će se evakuirati dio središta grada.

Mina će se ukloniti i neutralizirati tog dana ako budu povoljne vremenske prilike, a u protivnom će se akcija obaviti tjedan dana poslije, 26. ožujka.

O datumu akcije odlučit će se ovog četvrtka, 16. ožujka, i izvijestiti o tome građane Rijeke, naveli su iz gradskog stožera civilne zaštite.

Početak i kraj akcije označit će zvučno sirenama

Stožer poziva sve stanovnike Rijeke da se radi vlastite sigurnosti i provedbe ove zahtjevne akcije u najkraćem roku, pridržavaju uputa i preporuka. Početak i kraj akcije označit će se zvučno sirenama opće opasnosti.

Taj plan podrazumijeva niz aktivnosti u koje će biti uključen Stožer civilne zaštite Grada Rijeke, Policijska uprava primorsko-goranska, Regionalna protueksplozijska jedinica Rijeka, Grad Rijeka i mnoge druge službe.

Predstavnici riječkog Stožera civilne zaštite zbog sigurnosti do sad nisu otkrili točnu lokaciju mine, ni o kojoj se vrsti radi. No, kako je ranije navedeno, do trenutka izmještanja iz riječke luke i neutralizacije, nema opasnosti od aktiviranja. Mina se na morskom dnu, djelomično ukopana, nalazi proteklih gotovo 80 godina i do sad, unatoč brojnim pretraživanjima luke, nije bila uočena.

Evakuacija stanara koji žive u zoni neposredne potencijalne opasnosti

U uputama za građane navodi se da će se evakuirati stanari koji žive u zoni neposredne potencijalne opasnosti. Riječ je o ulicama oko Putničke obale, od trga Žabica i Krešimirove ulice na zapadu, preko Adamićeve ulice i ulice Riva do Rive Boduli i gradske tržnice na istoku.

Iz tog pojasa, nazvanog crvena zona, od subote, 18. ožujka, do nedjelje kasno poslijepodne ili navečer, kad se planira završiti akciju, evakuirat će se svi stanari te će se obustaviti sve gospodarske, ugostiteljske i druge aktivnosti, navodi Stožer. Autobusni kolodvor, taksi stajališta, kao i željeznički kolodvor, djelovat će na drugim lokacijama tijekom ta dva dana.

Za stanare koji ne mogu pronaći privremeni smještaj organizirat će se boravak i smještaj u Dvorani mladosti. Teško pokretnim stanarima i drugima kojima treba pomoć pri evakuaciji, na raspolaganju će biti volonteri Crvenog križa Rijeka, a predviđena je i mogućnost prijevoza gradskim autobusima.

U crvenoj zoni, ali i na širem području središta Rijeke onemogućit će se sav cestovni, željeznički, zračni i pomorski promet. U širem pojasu središta grada oko crvene zone, nazvanom žuta zona, ne preporučuje se boravak na otvorenom ni blizu staklenih površina. Stanarima se savjetuje da otvore prozore i vrata sa staklenim površinama.

U žutoj zoni će dežurne službe izlaziti na teren samo u slučaju hitnih intervencija.