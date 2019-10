SPREMA LI SE NOVI GIGANTSKI UDAR NA DŽEPOVE ZAGREPČANA: Odvoz smeća drastično poskupljuje, plaćat će se i dvostruko više?

U Čistoći ne znaju hoće li biti poskupljenja i kažu da čekaju odluku Grada te dodaju kako će manje plaćati oni koji budu imali manje otpada i čiju će kantu manje puta isprazniti

U Zagrebu je najavljeno poskupljenje odvoza otpada, i to ne malo. Govori se da će poskupjeti čak dvostruko, ali nitko od nadležnih zasad ne može ni potvrditi niti opovrgnuti tu informaciju.

“Predlagali smo vaganje otpada uz registriranje karticom i plaćanje po količini, no rekli su da je to preskupo”, kazao je za 24 sata Marko Košak, voditelj programa gospodarenja otpadom Zelene akcije.

Zbog lošeg sustava građani nisu motivirani odvajati otpad

Košak dodaje da zbog lošeg sustava Zagrepčani nisu motivirani odvajati otpad. Također smatra da bi vrećice za plastiku trebale imati čip kako bi se znalo tko i što odlaže.

Potroši li stanar vreće, nove ne može kupiti ni dobiti do sljedeće godine – kažu u Čistoći. To znači da će otpad morati nositi do kontejnera, ako i kontejneri ne budu uklonjeni. U Čistoći napominju kako su za postavljanje i uklanjanje kontejnera zaduženi mjesni odbori.

No, u Čistoći ne znaju hoće li biti poskupljenja. Kažu da čekaju odluku Grada te dodaju kako će manje plaćati oni koji budu imali manje otpada i čiju će kantu manje puta isprazniti. No, to nije moguće u stambenim zgradama gdje više stanara koristi istu kantu.

‘Bez obzira koliko bacim i odvajam li ili ne, platit ću jednako’

“Bez obzira koliko bacim smeća i odvajam li ili ne, platit ću jednako jer će kantu prazniti svaki put kad je odvoz u našoj ulici. Sad zgrada plaća za posudu od 450 litara, a imamo onu od 240. Kako će ubuduće rasporediti trošak na stanare? Strah me da ću plaćati višestruko više nego sad”, kazala je za 24 sata jedna Zagrepčanka s Trešnjevke.

Svaki stan u Zagrebu plaća 50 litara, što nije pravedno niti u skladu s načelom da se plaća po količini, kao što nije bila pravedna ni naplata prema površini stana, a ni ona po članu kućanstva. U Virovitici i Požegi, primjerice, stanari zgrade se mogu dogovoriti žele li trošak pražnjenja kante jednako raspodijeliti ili će to biti prema broju ljudi u kućanstvu. Tako će biti i u Zagrebu, ali je pitanje kako će se dogovoriti oni u zgradi s 200 ili više stanova i gdje je puno podstanara, pišu 24 sata.

U Čistoći još kažu da bi do kraja godine svi trebali dobiti kante i vreće za odvojeno prikupljanje otpada. Prema nekim informacijama, Čistoća je platila te kante 40 milijuna kuna, vreće su navodno koštale 38,7 milijuna, a njihovo pakiranje i podjela dodatnih 25 milijuna. U Čistoći nisu ni potvrdili ni opovrgnuli te informacije.

