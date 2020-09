ŠPRAJCOVI GOSTI ODGOVORILI NA KLJUČNA PITANJA OKO ‘AFERE JANAF’: ‘Predsjednik je sada s pravom nervozan, a i ja sam nervozan’

“Ako mogu upotrijebiti jednu političku frazologiju, kao u slučaju Izraela i Palestina, to je sukob dva prava. Što je trenutak kad se ta obrada privodila kraju, tu je Milanović poentirao”

Afera Janaf izazvala je obračune na svim razinama i političke i pravosudne vlasti. Kulminiralo je informacijom da je suprug tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović bio na spornoj proslavi Martinja, gdje je navodno Dragan Kovačević primio mito od poduzetnika Kreše Peteka…

O najnovijoj aferi govorili su gosti Zorana Šprajca u RTL Direktu, a to su su bili Ante Letica, bivši šef operative Sigurnosno obavještajne agencije i Berislav Jelinić, glavni urednik Nacionala koji je i objavio informaciju da je Jakov Kitarović svjedok primopredaje mita.

Berislave, hajmo samo rastumačiti ulogu Jakova Kitarovića, on zapravo ni kriv ni dužan na svim naslovnicama, ali zapravo s tim činom nema nikakve veze? Pozvan je kao svjedok, što to zapravo znači?

“To znači upravo to. Ne znamo ima li veze s kriminalnim radnjama, nikad to nećemo ni znati, to je paradoks ove situacije. Predsjednik je s pravom nervozan, i ja sam nervozan. Živimo u državi gdje DORH ima slabašne kapacitete. Da od jednog slučaja koji je trebao biti kapitalni primjer žestokog obračuna s korupcijom, na proceduralnoj razini upropaste. Po svemu sudeći, s teškim političkim manipulacijama.”

Zašto bi Jakov Kitarović bio politički involviran?

“Ušao je i bio jedan od svjedoka primopredaje spornog paketa. Što je tamo bilo, nećemo doznati. DORH je svojim krivim taktičkim procjenama doveo do toga da se sada može relativizirati. Umjesto da su ušli tamo, upratili taj novac, ako je uopće tamo i bio, vidjeli što se događa, oni su otvorili prostor za procjene i otvaranje scenarija je li taj novac išao gospodinu Kitaroviću. On je štićena osoba, njega nitko neće pregledati. Je li ga tko zaustavio? Nije. Odvjetnik Farčić već priča da je to možda bio kulen. Objavili smo jednog od 24 svjedoka koji je poslovni suradnik Janafa. Zašto? Da bi se apostrofirala jedna situacija. Taj je čovjek bio zajedno s jednim drugim tipom koji nosi mito. Tko to organizira na takav način? Osim ako nije bio monstruozno bahat i samouvjeren. To je jedna stvar. Druga stvar, taj gospodin iz tvrtke Matadura, možda je tamo zamolio Kovačevića da mu organizira… Možda mu je nedostajalo novca za obrtni kapital, pa je došao tamo posuditi novac. To je mogućnost. Nikad sa sigurnošću nećemo znati. Postoji i druga razina, što su oni u deset mjeseci dodatno istražili, što su pokazali? Otvara li se mogućnost da je netko uplatio još par milijuna kuna pa su to puštali? Ako nisu imali ništa, što su čekali deset mjeseci? Puno pitanja u situaciji kad pratiš čvrsti dokaz.”

‘Nema komunikacije’

Sad smo ušli u vaš teren gospodine Letica. Jakov Kitarović je kao suprug predsjednice štićena osoba, koja ima svoju policijsku pratnju i sad su se i on i njegova policijska pratnja našli pod tajnom pratnjom druge policijske jedinice, a da o tome ni jedni ni drugi nemaju pojma, je li to normalna sigurnosna situacija?

“Sudeći po svemu, normalno je to. Nema komunikacije. U toj komunikaciji bi razotkrili mjere.”

Nije li to opasno, ako nitko nikome ništa ne javlja, moglo se svašta dogoditi, ipak su u “igri” milijuni kuna?

“Nažalost… Mislim, nažalost… To je tako. Svaki istup policajaca koji su primjenjivali mjere tajnog praćenja ili prikupljanja podataka, nisu smjeli nikome ništa reći. I to nisu napravili.”

Je li itko dužan upozoriti štićenog državnog dužnosnika da ulazi u neku sigurnosno riskantnu situaciju? Što s Grabar-Kitarović i Zdravkom Mamićem?

“Ona je išla na njegov rođendan. Na jedan perfidan način je sa svojom klikom iz Ureda predsjednice, koja je bila i križarskom pohodu na porobljavanje sigurnosnih institucija ove države, na početku mandata vrlo agresivno tražila da gospodin Lozančić ode. Svisoka mu je docirajući rekla da nema njeno povjerenje. Tvrdila je da mora znati, da joj je trebao reći. Kad je predsjednik Milanović u pitanju… Isto je to trebao znati da dolazi u prostor s osobom koja je pod mjerama, sastajat se s nekim na diskretnom ručku, što uopće nije problem. Tamo se razgovara o poslu, nogometu, sluša se glazba… Ali možda ne kao predsjednik republike, ako je osoba pod mjerama”, naglasio je Jelinić.

Kako je moguće da Sigurnosno obavještajna agencija (SOA) ne zna da je neki visoko rangirani dužnosnik pod mjerama tajnog nadzora?

“Može se dogoditi i to. Iz vlastitog iskustva znam, kao voditelj operative u službi, nisam znao za neke akcije koje su provodili DORH i USKOK nad određenim osobama. Bitno je znati tko je vlasnik informacije. Kad DORH vodi istragu i kad SOA nije uključena u nju, ona je u mraku, ne zna što se događa sve dok je netko ne upozori. I da zna nešto, SOA bez državnog odvjetnika ne može upozoriti štićenu osobu”, ističe Letica.

A državni odvjetnik nema obavezu upozoriti SOA-u na to. Dolazi reizbor direktora Janafa i državni odvjetnik pravi se da je sve u redu?

“Mogu govoriti samo načelno jer ne znam. U tom trenutku možda da oda mjere, bila bi to konspiracija.”

Ali, vi odajete mjere ravnatelju SOA-e…

“Nije to tako…”, smatra Letica.

“Ako mogu dodati, u to vrijeme bio je na čelu DORH-a Dražen Jelenić, temeljito potkapiciran. Nije se znao nositi s tom krizom i kako se s njom nosio, tako je radio svoj posao. Ne vidim da se išta promijenilo nakon njegove smjene. To je temeljito problem Andreja Plenkovića. Pustimo neovisnost na stranu, nek’ su neovisni. Tko ih potvrđuje? Vlada i Sabor. Čiji je to problem? Njegov. U ovoj zemlji DORH se pretvara u jednu ogromnu neuralgičnu točku zbog potkapacitiranosti i proizvoljnosti u adresiranju taktičkog postupanja u najkritičnijim situacijama”, kazao je Jelinić.

‘To je sukob dva prava’

Jesu li premijer i ministar unutarnjih poslova trebali znati za istragu?

“Po onim iskustvima koje imam, a relativno dugo sam bio u toj situaciji, ravnatelj policije ne treba obavještavati ministra o svakodnevnim akcijama, čak ni u onim akcijama u kojima sudjeluje kao potpora ili zajedno s USKOK-om. Ravnatelj policije po završetku ili pred završetak opsežne kriminalističke obrade, može obavijestiti, i treba obavijestiti ministra, što se događa i tko je pod mjerama, koga će se privoditi. U tom trenutku i ministar unutarnjih poslova treba izvijestiti predsjednika Vlade da ga upozori, posebno ako su u pitanju saborski zastupnici, ministri, državni tajnici…”, objasnio je Letica.

“Ako mogu upotrijebiti jednu političku frazologiju, kao u slučaju Izraela i Palestina, to je sukob dva prava. Što je trenutak kad se ta obrada privodila kraju, tu je Milanović poentirao.”

Gospodine Letica, je li to trenutak kad policija upada…?

“Mogu govoriti samo načelno. Za mene kao operativca, najvažnije bi bilo kad bismo imali zacementiran materijalni dokaz, koji je jako teško u sudskom procesu pobiti. Kad se nešto kapitalno događa, to je za mene početak i kraj.”

Čvrstog dokaza nema?

“Dio spisa imam i potvrdilo se sve što smo pisali”, rekao je Jelinić.

Ovo će trajati koliko?

“Godinama. Ima oko 60 svjedoka za Kovačevića. Pritvor će trajati par mjeseci. Nismo spomenuli skandal oko tanašnih dokaza za gospodina Grgića, sve se svodi na priču. Skandal”, zaključio je Jelinić.