Prvi tajnik u hrvatskom veleposlanstvu Hrvoje Šnajder protjeran je iz Srbije zbog špijunaže, objavio je u ponedjeljak navečer portal "Večernjih novosti", pozivajući se na neslužbene izvore, nakon što je srbijansko ministarstvo vanjskih poslova ranije priopćilo odluku da je hrvatski diplomat nepoželjan.

"Dakle Srbi su našeg čovjeka Hrvoja Šnajdera protjerali jer je navodno u Srbiji nekoga ili nešto špijunirao, ali ne kažu koga i što, a mi smo njihovog protjerali reda radi. Quid Pro Quo, Persona non grata, limun i salata. Ali što to Srbi našem Šnajderu žele prišit ? Mislim, realno bi Šnajder njima nešto trebao prišiti ali vidite u svijetu tajnih službi sve je nekako naopako. Pa dakle zašto je naš Šnajder Croata u Srbiji postao persona Non Grata?", upitao se Zoran Šprajc u "Stanju nacije" te otkrio da su se za pomoć obratili kolegama s b92 koji su "minuciozno analizirali cijeli slučaj".

