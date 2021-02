ŠPRAJC: ‘Zna se, višak cjepiva trebaju dobiti oni koji imaju manjak časti. Od rektora do rektuma’

‘To su inače sve odreda ljudi u najboljim godinama i zdravlju ali ‘šteta je da se baci’

Cijepljenje preko reda buknulo je u Hrvatskoj u pravu aferu. Svakim danom sve je više ‘uglednika’ za koje se doznaje da su se cijepili u fazi dok su se cijepili tek najugroženiji građani i zdravstveni radnici.

Zoran Šprajc komentirao je cijelu situaciju u RTL Direktu. Njegov komentar prenosimo u cijelosti.

“Ovih smo dana doznali kako Hrvatska zapravo uopće nema manjak cjepiva kako smo dosad očito krivo izvještavali.

Naime otkrilo se da Hrvatska zapravo ima goleme viškove cjepiva. Jer svatko tko se proteklih tjedana cjepio preko reda rekao je da se cijepio nekim viškom cjepiva koje se zateklo u njegovoj blizini. Tako je rektor Zagrebačkog sveučilišta Damir Boras sa suprugom sasvim slučajno prolazio ispod prozora klinike na Rebru kad su ga zazvali na cijepljenje jer se ispostavilo da tog dana baš u tom trenutku dok je on prolazio ispod prozora imaju viška cjepiva.

I na Rebru izgleda da imaju najveći višak cjepiva od svih viškova. Tako se prema pisanju portala Teleskop tim viškovima cjepila i šefica Upravnog vijeća Rebra gđa Iskra Primorac i njezin suprug Marko koji su se vjerojatno također slučajno ondje našli kad je bilo viška cjepiva a viška izgleda ima svaki dan pa se tim viškom na Rebru cijepila i viceguvernerka Ivana Jakir Bajo.

Ljudi u najboljim godinama

To su inače sve odreda ljudi u najboljim godinama i zdravlju ali “šteta je da se baci”, što bi rekao predsjednik Banane Zoran Milanović prije nego što je krenuo na ribu kod Dragana Kovačevića.

Među brojnim uglednicima koji nisu dozvolili da se cjepivo baci, danas je iskočilo i ime bivšeg ministra financija Slavka Linića. Prema kazivanju svjedoka, Linić je ništa ne sluteći prolazio ispred Zagrebačkog zavoda za javno zdravstvo kad je začuo kako očajni djelatnici zavoda zapomažu jer moraju baciti višak cjepiva.

Milanovićev bivši ministar brzo je reagirao i također u sebi rekao “šteta je da se baci” i nesebično podmetnuo rame pod jednu špricu Moderne.

Ipak najviše nas se dojmilo herojstvo predsjednika HGK g. Luke Burilovića. On je naime objasnio da je zaslužio cijepljenje između ostalog i zato što je ratni vojni invalid koji je u rovu bio 1690 dana, što iznosi četiri godine i šest mjeseci.

Dakle čovjek je za Hrvatsku ratovao više nego što je rat trajao! OK možda je u taj ratni staž uračunato i osvajanje diplome u Banja Luci što je opet podvig vrijedan svakog divljenja, znamo da ni Ante Gotovina kao ratni zapovjednik nije uspio ući u Banja Luku, ali eto g Burilović jeste i to više puta, svaki put kad bi išao polagati ispit na jednom privatnom banajlučkom Univerzitetu koji vodi izvjesni gazda Rade. A gazda Rade je poznat da se kod njega do diplome ne može doći tek tako, moraš doći bar jednom.

Višak za one koji imaju manjak časti

Ali eto, umjesto da uzme zasluženu ratnu mirovinu ili invalidninu g. Burilović je nesebično odlučio uzeti oko 60.000 kuna mjesečne plaće i naknada koje dobiva u Komori i u Nadzornim odborima državnih i poludržavnih tvrtki koje znaju cijeniti diplomu s potpisom gazda Rade.

Isto tako g Burilovića treba pohvaliti i što je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje poštedio troškova svoje invalidnine, pa je kao vozilo za osobe s invaliditetom odabrao BMW serije pet, s 340 KS, vrijedan milijun kuna. To su mu nesebično priuštili članovi Hrvatske gospodarske komore, u velikoj humanitarnoj akciji koja se zove obavezno članstvo.

I zato se ne može reći da nema nikakvog reda u redu za cijepljenje. Jer točno se zna: višak cjepiva trebaju dobiti oni koji koji imaju manjak časti. Od rektora do rektuma”, komentirao je Šprajc.