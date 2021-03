ŠPRAJC UPUTIO BEROŠU DOSTA OŠTRU PORUKU: ‘Hrvati izdvajaju više i od Nijemaca! Nemojte nam prodavati burgere pod bubrege’

‘Kako ministar Beroš ovaj podatak od samo 861 euro koji po glavi stanovnika izdvajamo za zdravstvo ističe svaki put kada nastane neki problem u zdravstvu, time nam poručuje da smo mi krivi za njegov problem jer, eto, premalo mu dajemo, a previše trošimo’, navodi Šprajc

Dug države prema veledrogerijama u samo dva mjeseca ponovo je probio šest milijardi kuna pa veledrogerije ponovo prijete obustavom isporuke lijekova. Naime, potkraj prosinca, kad se dogodila ista situacija, ministar financija je ministru zdravstva iz proračuna osigurao dodatne dvije milijarde kuna da sanira te dugove i dovede ih pod kontrolu.

Međutim, to se nije dogodilo i sad smo u istoj situaciji kao i tada. Međutim, ministar Vili Beroš uz povećane troškove takvo stanje najčešće pravda nedovoljnim izdvajanjem za zdravstvo pa je to ponovio i jučer. “A to je između ostalog činjenica da smo na neslavnom četvrtom mjestu odostraga po izdvajanju za zdravstvo, iza nas su Poljska, Bugarska, Rumunjska. Hrvatska s 861 eurom po glavi stanovnika ima prevelike usluge koje ćemo ipak nastojati osigurati”, kazao je ministar Beroš.

“Kako ministar Beroš ovaj podatak od samo 861 euro koji po glavi stanovnika izdvajamo za zdravstvo ističe svaki put kada nastane neki problem u zdravstvu, time nam poručuje da smo mi krivi za njegov problem jer eto, premalo mu dajemo, a previše trošimo”, komentirao je Zoran Šprajc za RTL Direkt.

‘Prodavanje burgera pod bubrege’

“Grižnja savjesti što smo čovjeka uvalili u tolike probleme natjerala nas je da prije nego što mu uplatimo još par stotina eura na račun, ipak provjerimo taj njegov podatak i ustanovili smo da na svu sreću problem nije u nama. Naime, prema podacima Eurostata, gledajući udio zdravstva u BDP-u, a to je jedina prava mjera stvari, Hrvatska na zdravstvo troši više nego devet drugih zemalja u EU-u, 6,8 posto svog BDP-a. Manje od nas troše i Mađarska i Slovačka i Litva, Latvija, Estonija, Poljska i tako dalje.

A kada gledamo izdvajanja iz plaća, Hrvatska je u kategoriji zemalja koje imaju isti (Bismarckov) model financiranja zdravstva, apsolutni šampion. Dakle, svaki hrvatski radnik i porezni obveznik svakog mjeseca za zdravstvo izdvoji 16,5 posto svoje plaće. To je čak više i od Njemačke gdje za zdravstvo izdvajaju 14,5 posto od plaće, Češka i Slovenija samo 13 i pol posto.

To naravno ne znači da ministar zdravstva Vili Beroš laže kad kaže da Hrvati za zdravstvo izdvajaju samo 861 euro po glavi. Ali to je jednako relevantno kao da se šef neke pečenjare u Bugojnu žali kako hamburgere prodaje za samo dva eura, a njegov kolega u Zagrebu eto dobije i do šest eura za istu stvar. Dakle, sve nam možete prodati, ali nemojte nam prodavati burgere pod bubrege”, zaključio je Šprajc.

