Afera Savjetnik dobro je prodrmala Hrvatsku. Jurica Lovrinčević bio je savjetnik sada već bivšeg ministra Davora Filipovića, a ovaj tjedan Nacional je objavio audiosnimke u kojima on razgovara s novinarom Marinom Vlahovićem s Mreže TV. Na njima se čuje se kako Lovrinčević, osoba od posebnog povjerenja Andreja Plenkovića te Davora Filipovića, trguje utjecajem i pokušava iznuditi dio državnog novca. O cijeloj aferi oglasio se i Zoran Šprajc u ovotjednom Stanju nacije.

"Nakon izbijanja cijele ove afere, zbog toga što savjetnik ministra u hrvatskoj vladi Jurica Lovrinčević dilao državne novce, premijer se logično odlučio za polovično rješenje - smjenu ministra Davora Filipovića. Jer on je izgleda napola vodio svoje ministarstvo. Pola on pola netko drugi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A s obzirom na to da mu je ovo 30. ministar kojeg smjenjuje, Andrej Plenković bi jednom mogao i sam sebe smijeniti. E to bi onda bilo cjelovito rješenje. Ali ne zato što mislimo da je premijer za išta od ovoga odgovoran, pa on sam svaki puta kad zbog neke afere smjenjuje nekog svog ministra ističe koliko je on neodgovoran. Ali bar iz zafrkancije da unese malo živosti u naš učmali politički život u kojem svako malo smjenjuje nekog svog ministra.

Jer ako se ovako nastavi na kraju će Vlada biti sastavljena samo od njega. Jednog jedinog, nepogrešivog i nizašto odgovornog. Premda su svi do jednog nepogrešivo bili njegov odabir", zaključio je Šprajc.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više pogledajte u priloženom videu.