Zoran Šprajc se u Stanju nacije na RTL-u dotaknuo se uhićenja bivšeg ministra Tomislava Tolušić. Njegov komentar prenosimo u cijelosti:

"Dok smo mi snimali pilot emisije Stanja nacije, prvi put u povijesti uhićen je jedan aktualni ministar i to ministar obnove Darko Horvat, ali ne zato što obnova kriminalno loše napreduje nego zato što je sredio da se državne potpore nekim tvrtkama i poduzetnicima dodjele mimo natječaja. A to ga je među ostalim tražio i njegov bivši kolega u Vladi bivši ministar Tomislav Tolušić koji je kod Horvata urgirao za neke tvrtke i sponzore iz svog kraja. Ali i on je nedavno uhićen i to također zbog malverzacija s potporama ali potporama samom sebi - za gradnju svoje vinarije i sadnju svog vinograda. A i njegovo uhićenje je presedan. Jer je prvi poduzetnik koji je uhićen jer nije mogao dokazati porijeklo svog novca!

Zamislite kraj svih hrvatskih tajkuna i tajkunica, ratnih profitera i privatizacijskih afera prvi i jedini kojeg su pitali “otkud pajdo prvi milijun?” jest Tomislav Tolušić. Čak ni Kutlu ili Todorića koje su istražitelji sve i svašta ispitivali nikad nisu pitali otkud im prvi milijun. Ove koji su izbjegli istragama pogotovo nikad nitko nije pitao, prvi milijun je nešto o čemu se kod nas ne priča. Kao što se žene ne pita za godine tako se kod nas tajkune ne pita za prvi milijun.

'Ured EU tužitelja otkazao je godišnje odmore i rezervirao još nekoliko soba u Remetincu'

Jednostavno, nije pristojno. Ne bi ni Toleta nikad pitali za prvi milijun ali je novce za svoju vinariju dobio od Europske unije a oni paze kome daju novce. Tj. pazi Ured Europskog tužitelja.

Osnovan je 2019. ali je zbog korone s radom počeo krajem prošle godine. I odmah uočio da je Hrvatska zahvalna zemlja za posao. Za njihov posao. Hapšenje mutikaša. Pa su tako otkrili da je Tolušiću više od milijun kuna učešća za gradnju vinarije dala njegova familija a ne banka kako je prijavio. Sestra, majka, punac i bivša supruga, svatko od njih mu je sa svog računa uplatio po nekoliko stotina tisuća kuna. Koje su oni sami, nekoliko dana ranije odjednom odnekud izvukli i uplatili na svoje račune.

U istrazi su tvrdili da im je to štednja koju su držali u gotovini. Jer eto u virovitičkom kraju svaka bolja kuća u madracu i čarapama ili zakopano ispod kruške u dvorištu ima po nekoliko stotina tisuća kuna štednje. Pa ako ste iz Virovitice pogledajte u madrac ili u dvorištu ispod kruške, možda i sami spavate na parama koje je od penzije uštedjela vaša mama ili baka. Ali možda bi se sve te familijarne uplate mogle čak i nekako opravdati ali kako rekosmo, među onima koji su Tolušiću “posudili” novce je bila i bivša supruga. A bivše supruge nigdje na svijetu nisu poznate kao one koje bivšima daju novac. Nego uglavnom kao one koje im ga uzimaju.

Ali to nije sve. Kad su vidjeli koliko će biti posla u Hrvatskoj Ured Europskog tužitelja otkazao je godišnje odmore i rezervirao još nekoliko soba u Remetincu. U Varaždinu eto još jedna zanimljiva kombinacija javno privatnog partnerstva europskim novcima. Pročistač voda je u pitanju, što nije ni čudo, to su najbolji pogoni za pročišćavanje novaca. O tome najbolje znaju Zagrepčani kojima je dosad pročišćeno dvije milijarde kuna više nego što je planirano. Počevši od toga da je cijena gradnje sa 180 narasla na 300 milijuna eura pa do toga da je na razlici cijene između pročišćenog dreka i dogovorenog dreka grad morao uplatiti još milijardu i pol kuna ekstra. Koliko su dreka planirali pročistiti dečki iz Varaždina još nije poznato ali zasad će čistiti drek iz svoje ćelije što je isto dobar početak tog biznisa."