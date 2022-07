Zoran Šprajc se u Stanju nacije na RTL-u dotakao i nenajavljenog probijanja zvučnog zida koje je prošlu subotu uznemirio Zagrepčane. Njegov urbenesni komentar prenosimo u cijelosti.

'Udar gričkog topa, pad drona, eksplozija bombe ili probijanje zvučnog zida, prosječnom Zagrepčaninu sve je teže pogoditi od čega se u gradu tresu prozori i zubne plombe. A osobito je uzbudljivo kada se takav bombastični prasak začuje petnaestak minuta nakon sirena za uzbunu.

Što se dogodilo lijepe sunčane subote, negdje iza podne, taman dok je Zagrepčanima na stol stizala juha. Koja je eto ispala popara. Koju je Zagrepčanima zakuhalo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo koje je sa svojom muzejskom avijacijom odlučilo testirati probijanje zvučnog zida. I to pola sata nakon testiranja sirena za zračnu uzbunu. I to bez najave. I to iznad Zagreba, a da gdje će drugdje. Neće valjda u napuštenoj Lici ili Slavoniji. Kakvo bi to bilo probijanje zvučnog zida ako ga nitko ne čuje. Pa je bolje da ga čuje što više ljudi.

'Za sav strah koji su on i njegova eskadrila nadzvučnih bojlera utjerali Zagrepčanima optužio medije'

Ali odjeknulo je više nego što je planirano jer se dogodila savršena kombinacija revnosti, aljkavosti i gluposti. Jer se revno testiranje sirena za uzbunu poklopilo s aljkavošću MORH-a koji građane nije obavijestio o svojoj nadzvučnoj akciji i gluposti da se takva nadzvučna akcija uopće događa iznad grada.

A onda je pred medije stao zapovjednik te gluposti Michael Križanec i za sav strah koji su on i njegova eskadrila nadzvučnih bojlera utjerali Zagrepčanima, optužio, a da koga će nego medije. Koji eto nemaju pametnija posla nego se baviti njegovim glupostima.

"Ja to razumijem, sezona je kakva je, vijesti nema baš puno osim gustog prometa na autocestama, cijena goriva i sveg ostalog", kazao je Križanec.

I svega ostaloga, kaže ovaj TOP GUN general, zapovjednik Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, pun razumijevanja za novinarske bezveznoće. Pa da podsjetimo generala Mavericka kako je među tim “svim ostalim” bezveznoćama kojima se “u sezoni kakva je”, htio je valjda reći u sezoni kiselih krastavca, ali se nije sjetio jesu li u pitanju kiseli krastavci ili kisele paprike, dakle među svim tim ostalim bezveznoćama od vijesti, uz cijenu goriva i gustog prometa, je i nekakav bezvezni rat na Istoku Europe, rekordna inflacija, rekordne temperature, poluraspadnuta Vlada, poluludi predsjednik i njegova žena, majmunske boginje, Nikolina Pišek i Miša Grof, Maja Šuput i kupaći kostim, dakle bar ove sezone vijesti ima kao drva ali eto general zvučnog zida misli da vijesti nema baš puno pa ih moramo izmišljati.

'Ne uspiju javiti ni kad naši dolaze , a kamoli njihovi'

Pa eto da ih ne bi morali izmišljati u Pravilniku o letenju zrakoplovima, članak 23, stavak od 1 do 3 jasno kažu kako su letovi nadzvučnim brzinama dozvoljeni samo na visinama višima od 33.000 stopa što je oko 9.000 metara, a u iznimnim situacijama mogu se izvoditi i niže ali ne iznad naseljenih mjesta tj. mogu se izvoditi ondje gdje se neće zamijetiti sa zemljine površine. Ali kakvo bi to bilo probijanje zvučnog zida ako ga nitko ne zamijeti pa udri generale, nek se tresu zagrebački zidovi kao da su se malo tresli.

Ali sad je bar jasnije kako Ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana nisu uspjeli obavijestiti javnost o dolasku onog golemog ruskog drona koji je pao na Jarun. Ne uspiju javiti ni kad naši dolaze, a kamoli njihovi.