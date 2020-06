ŠPRAJC OPET OPLEO: ‘Ovdje prosječan lopov živi kao brazilska manekenka. Josipa Rimac je jeftinija Gisele Bündchen ‘

Krug hrvatske politike Šprajc je opisao kao ‘od ćorke, do birtije i natrag’

Zoran Šprajc danas je u RTL Direktu dao komentar u svom stilu kada su u pitanju afere na domaćoj političkoj sceni. Krug hrvatske politike Šprajc je opisao kao “od ćorke, do birtije i natrag”. Šprajcov komentar prenosimo u cijelosti:

Drug Šoić je eto prije skoro 40 godina bio pravi vizionar, vrijeme ćorke je evo stvarno došlo. Zapravo, vrijeme ćorke traje već 10 godina i doista u ćorku se ide kao što se nekad išlo u kafanu.

I toliko otprilike boravak u ćorki i traje: malo duže nego boravak u kafani. Uskok podigne kaznenu prijavu, sud odobri istražni zatvor i za mjesec ili dva si vani.

ŠPRAJC SE VRATIO NA EKRANE PA PORUČIO: ‘Otkako ste me zadnji put vidjeli u Direktu, sve je nekako ljepše i sretnije…’

‘Naša hrvatska kafana’

Čim si vani netko drugi ulazi unutra i tako u krug, nova prijava, nova istraga, novi zatvor, sve novo, samo stara kafana. Ima na taj kružni pravosudni sustav dosta prigovora jer više ne znaš tko je nevin, a tko kriv, tko pije, a tko plaća, tko ulazi, a tko izlazi, ali tako je u svakoj kafani kad se gosti razmašu pa i u ovoj našoj hrvatskoj kafani.

A ovdje su se i gosti i osoblje stvarno razmahali. Na sve strane se vrte neki milijuni, milijarde, kune, euri, dolari kuverte i kutije novca. Kad bi čovjek sudio po našim aferama, rekao bi da prosječan lopov ovdje živi kao brazilska manekenka. Gisele Bündchen koja ne ustaje za manje od dva milijuna kuna.

Važno je za funkciju da je otac bio domobran i sudionik Križnog puta

Ali nije riječ o prosječnim, nego natprosječnim lopovima pa je logično da su i dosadašnji rezultati Uskoka i DORH-a ispodprosječni, što bi se reklo, velik promet, mala zarada, tj. broj osuđujućih presuda. Ali to će se sad sigurno promijeniti.

Agenciju je preuzela gospođa Zlata Hrvoj-Šipek, ima 64 godine i godinu dana prije mirovine je postala glavna državna odvjetnica. Važna kvalifikacija koju je istaknula u prijavi za tu dužnost bila je da joj je otac bio domobran i sudionik Križnog puta.

Dakle, bio je na Križnom putu i vratio se doma. Kao domobran. Nekad je za tako važnu funkciju trebalo imati oca ili bar djeda ustašu, a sad je, eto, dovoljan i domobran. Pa je vladajuća većina u Saboru pala u trans od oduševljenja Križnim putem te je odlučila da gospođa Hrvoj-Šipek zaslužuje postati glavna državna odvjetnica.

Doduše, godine njezinog staža u tužiteljstvu nam govore da je jedan dio karijere služila istom režimu zbog kojeg je njezin otac bio na Križnom putu, što je podsjetimo, ponosno naglasila u prijavi za službu novom režimu. Čovjek bi rekao da su za gospođu Šipek Hrvatska demokratska zajednica i Savez komunista Hrvatske jedna te ista stvar, a ako su za nju, onda su bogami i za nas, s glavnom državnom odvjetnicom se nije za šaliti.

Uglavnom, odmah nakon što je Savez komunista HDZ-a gospođi Hrvoj-Šipek omogućio da si idućih godinu dana popravi prosjek plaće za mirovinu, u donjoj desnoj ladici radnog stola dočekao ju je slučaj koji je prije par mjeseci u toj ladici ostavio njezin prethodnik Dražen Jelenić.

‘Josipa Rimac – hrvatska, nešto jefitnija, Gisele Bündchen’

Gospođa Rimac je inače manekenka HDZ-a, ali kao i Gisele, i ona uglavnom radi samo za sebe. Doduše, premda gospođa Rimac nosi jednako skupe torbice od 15.000 kuna kao i kolegica iz Brazila, riječ je ipak o dosta jeftinijoj verziji Gisele Bündchen, prilagođenoj domaćem tržištu. Tako Jelenićevi zapisi otkrivaju da se njezin nastup mogao dobiti po cijeni stolarije za vrata, a na pregovorima s klijentima bi navodno često znala reći “daj što daš”.

I prema onome što je dosad otkrila istraga davalo se i primalo se, i to u različitim sektorima – poljoprivreda, energetika, poticaji, subvencije, gospođa Rimac i njezine prijateljice strateški raspoređene po različitim ministarstvima funkcionirale su kao One Stop Shop. Jedno mjesto, jedna adresa na kojoj poduzetnici i investitori rješavaju sve svoje administrativne probleme, a svaka uređena i organizirana država zapravo tako i treba funkcionirati i tu se doista ne može naći ništa sporno.

Tako da će gospođa Rimac najviše za mjesec dana izaći iz pritvora i nitko se živ više neće sjećati zašto je u njemu uopće bila. Jer recimo, tko se danas sjeća da je gospođa Rimac već jednom bila pod uskočkom istragom zbog sumnje da je nelegalno stekla stan u Kninu.

‘Isplati se biti član HDZ-a’

I sud je tada presudio da je gospođa Rimac stvarno taj stan, zapravo cijelu kuću s dva stana, ilegalno stekla, ali zbog toga nije odgovarala ona, nego neka njezina prijateljica iz državne uprave koja joj je to omogućila. Prijateljica državi mora vratiti pola milijuna kuna za stan u kojem živi prijateljica, kraljica Rimac. Ali to nije sporno, prijatelji zato i postoje da plaćaju zbog tebe, nego je zanimljivo da je sam Uskok odustao od tužbe protiv gospođe Rimac i jedino se obrušio na njezinu prijateljicu.

Ali eto, stvari se mijenjaju, sad su prijateljice iz ove istrage skupa u pritvoru, doduše ministrica poljoprivrede nije jer ona naravno ne zna ništa o poticajima u poljoprivredi, zato i jest ministrica jer ne zna, a ako ne znaš, onda si nevin. Uglavnom, isplati se biti član HDZ-a, najgore što vam se može dogoditi jest mjesec dana pritvora. Tko drugačije kaže laže, ali to doista nitko ne kaže jer ovdje živi 220.000 članova HDZ-a, a oni znaju zašto žive.

To je naime 60.000 članova više nego što ih ima britanska Konzervativna stranka koja je, recimo to tako, sestrinska stranka našeg HDZ-a. Dakle, zemlja sa 66 milijuna stanovnika ima manje HDZ-ovaca nego zemlja s četiri milijuna jer ni tako velika zemlja kao Velika Britanija ne može usrećiti svoje HDZ-ovce kao što Hrvatska može svoje.

‘Bernardićeva glava je neprobojna – nit što ulazi nit što izlazi’

Da se razumijemo, i SDP bi imao toliko članova da može osvojiti izbore dvaput zaredom, ali ne da se ljudima stalno pretrčavati iz stranke u stranku pa je svima lakše i bolje ovako. Inače, Davor Bernardić je nekidan izjavio da je privođenje Josipe Rimac i još nekoliko HDZ-ovaca organizirao Andrej Plenković kako bi skrenuo pažnju javnosti sa susreta Maček-Bošnjaković. To je kao da si pucate u glavu da bi spasili nogu, ali, eto, Davor Bernardić misli da se to upravo tako radi, vjerojatno zato jer je njegova glava neprobojna. U nju nit što ulazi nit što izlazi.

A da nije mita i korupcije i svih tih dobrih ljudi koji i daju i primaju, mi danas ne bismo imali ni struje ni vode, a iz Zagreba u Split bi se na čergama vozili. Ako meni ne vjerujete, pitajte braću Žužul, gospodu Kalmetu i Sanadera, ako lažem ja, ne lažu oni. Gospođa Rimac je naravno mirno spavala jer je tek nakon afere sa stanom, konačno privukla pažnju HDZ-ovih uglednika iz Zagreba.

Pa ju je Tomislav Karamarko odmah angažirao kao šeficu predizborne kampanje HDZ-a, a aferama i skupim torbicama nije mogao odoljeti ni Andrej Plenković koji ju je namjestio na sami vrh operativne piramide – kao državnu tajnicu. A s tog mjesta stvarno više ne moraš ići okolo i tražiti posao. Posao ti eto i vjetar s Dinare donese.

ŠPRAJC BRUTALNO ‘RAZVALIO’ ŠEFA SDP-A: ‘Nevjerojatno je što su ljudi gušteri uspjeli učiniti s mozgom Davora Bernardića’

‘Škorin tim želi u milijun Hrvatica pobuditi voljni moment, dok su još fertilne’

S Markom Perkovićem Thompsonom došli smo i do njegovog kuma, Miroslava Škore. On je jako dugo pjevao za HDZ, ali on bi sad da HDZ malo pjeva njemu. Pa je osnovao stranku koja se zove Domovinski okret. Dakle, svi koji su se okrenuli od HDZ-a mogu doći u njegovu stranku. To je nešto kao HDZ 1862., a sudeći po idejama koje promoviraju, to je otprilike i godina u koju bi Domovinski okret odveo Hrvatsku. Evo primjerice gospodin Hrvoje Zekanović, za kojeg ni bi ni znali da postoji da nije bilo HDZ-a koji ga je uveo u Sabor, sad je Škorin ministar demografije i ima plan za svoj vlažni san.

Eto dakle, jasno je da Škorin tim želi u tih milijun Hrvatica pobuditi taj voljni moment, dok su još uvijek fertilne, a tko zna koliko će dugo još biti. Dakle treba brzo djelovati, nema se sad vremena za strategije, poticaje, rast standarda, ovo-ono. Jedini način da se kod tih Hrvatica tako brzo pobudi voljni moment je da ima na vrata dođe osobno šarmantni hrvatski pastuh Hrvoje Zekanović.

A siguran sam da ćemo s njim dobiti ne milijun malih Hrvata i Hrvatica kako on skromno kaže, nego odmah milijun velikih, jer beliki nam, a ne nekakvi mali Hrvati, trebaju. Uglavnom evo, vidi se da njegov voljni moment postoji, a vi Hrvatice na izborima odlučite postoji li i vaš.