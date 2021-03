ŠPRAJC KOMENTIRAO SUKOB MILANOVIĆA I PLENKOVIĆA OKO VRHOVNOG SUDA: ‘Nije šija nego vrat, nije koza nego rog’

Predsjednik Republike Zoran Milanović i dalje inzistira na tome da ne mora poštivati zakon pri izboru predsjednika Vrhovnog suda

“Predsjednik Republike Zoran Milanović i dalje inzistira na tome da ne mora poštivati Zakon o izboru predsjednika Vrhovnog suda nego samo Ustav koji mu daje pravo da Saboru izravno predloži svog kandidata za Vrhovnog suca, dok Zakon tu ustavnu odredbu precizira tako da tog kandidata Predsjednik može predložiti samo na osnovu kandidatura koje su pristigle na natječaj Državnog sudbenog vijeća.

Dakle nije koza nego rog, nije šija nego vrat. Ako baš ima nekog svog favorita predsjednik mu može reći da se javi na natječaj i problem riješe. Ali ne, on baš inzistira da ga on izravno predloži bez ikakvog natječaja, samo uz konzultacije s premijerom i zbog toga je Milanović, naravno, spreman na novi sukob, čovjek bi zapravo rekao da ga jedva čeka”, komentirao je Zoran Šprajc u RTL-ovu Direktu najnoviju čarku između premijera i predsjednika Republike.

‘Nije na Plenkoviću da ima scenarije’

Obojica su u utorak na tu temu imala nešto reći, ali u mnogo širem obujmu negoli Šprajc. Milanović je rekao da nije Plenkovićev posao da ima scenarije. Poručio je da će premijera tijekom ožujka upoznati sa svojim prijedlogom.

“Na kraju ćemo razgovarati o osobi. A zakon koji je donesen protivno izričite odredbe Ustava, neka ga ukinu, kao da nikad nije postojao. Ja ga se na ovaj način ne smijem držati jer ću kršiti Ustav, a prisegnuo sam da ću ga štititi”, ponovio je Milanović, poručivši da ima raznih mišljenja, ali da jedino on odgovara za ono što je prisegnuo.

Dodao je da kandidata trenutno nema, ali o tome razmišlja, a da rokovi ističu u srpnju. “Učinit ću sve da već tijekom ovog mjeseca možemo razgovarati o kandidatkinji ili kandidatu i da imamo puno vremena pred sobom da tu osobu i analiziramo i propitkujemo. Predsjednik Vrhovnog suda može malo, ja želim to malo u akciji, a do sada ni to malo nisam vidio”, ocijenio je predsjednik.

Otvoren za dijalog

“Moj stav je da izbor predsjednika Vrhovnog suda nije tema o kojoj treba biti konflikt između predsjednika vlade i parlamentarne većine. Otvoreni smo za dijalog kako bi se omogućio izbor i funkcioniranje Vrhovnog suda. Mislim da imam jedan scenarij koji bi bio dobar za sve, ali o tome moram razgovarati sa parlamentarnom većinom, a možemo i sa predsjednikom države”, rekao je Plenković.