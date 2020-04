ŠPRAJC U RTL DIREKTU: ‘Istražili smo utjecaj 5G na širenje koronavirusa, ovako se možete zaštititi’

Zoran Šprajc danas se u RTL Direktu osvrnuo se na jednu od popularnijih teorija zavjere danas

“Dužni smo odgovor nekolicini naših gledatelja koji su nas nakon prošle emisije u četvrtak zamolili da istražimo utjecaj 5G zračenja na širenje koronavirusa.

Naši novinari odmah su se bacili na posao i ustanovili da 5G i korona nemaju veze, ali za svaki slučaj znanstvenici s Instituta Davor Domazet Lošo izumili su zaštitu za osobe koje imaju problema s 5G mrežom.

Riječ je o specijalnom glavo-pokrivalu koje možete i sami lako napraviti, potreban je običan lijevak za vino ili vodu, ja volim kad je za vino, i alu-folija kojom ćete ga omotati. Bitno je da je lijevak plastični, a ne limeni, jer plastika dodatno upija 5G zračenja ako ih alu-folija ne uspije odbaciti.

Lijevak se potom stavi na glavu i osoba je potpuno zaštićena od 5G, ali i 4G i 3G zračenja o kojima se slabo govori, ali nikad se ne zna.

Lijevak nije potrebno nositi dok ste u kući, ali ako izlazite van svakako ga stavite, možda će vas ljudi malo čudno gledati, ali naučili smo to ovih dana zdravlje je važnije od svega koliko god glupi ispali.

“Eto tako ću sad i ja izaći, pa vas srdačno pozdravljam i želim vam ugodan vikend. Direkt ponovo gledajte u ponedjeljak s Mojmirom Pastorčić, a mi se vidimo opet u četvrtak. Laku vam noć”, kazao je Zoran Šprajc na kraju.

Osvrnuo se i na ublažavanje mjera

Ranije je Šprajc u Direktu imao poduži komentar i o ublažavanju epidemioloških mjera.

“HDZ je donio internu i neslužbenu odluku o datumu održavanja parlamentarnih izbora i raspuštanju Hrvatskog Sabora. Izvor u stranci potvrdio nam je spekulaciju da će se Sabor raspustiti 15. svibnja, a parlamentarni izbori održati prve nedjelje u srpnju, 5. srpnja. Dakle, taman kad trenutna epidemija koronavirusa prođe, a prije nego što golema financijska nevolja iza nje dođe.

Čim je pala odluka o izborima pala je i odluka da se ublaže epidemiološke mjere. Naime nakon kraće rasprave na sjednici HDZ-a je zaključeno da se odustane od heštega “ostani doma” jer čak ni HDZ ne može dobiti izbore s biračima koji na dan glasanja ostaju doma. Da su svi mrtvi još i nekako, ali ovako ne možemo nikako, čulo se u raspravi. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, a ublažavanje mjera je nazvano “relaksacija” kako bi se birače uoči izbora stimuliralo da iz sebe izbace napetost i nervozu koja im se skupila u ovih nekoliko tjedana dok su ih držali zatočene doma.

Tako od ponedjeljka ponovo možemo jedni drugima dahtati za vratom u gradskim autobusima, ali frizeru još ne možemo, kako se narod ne bi previše relaksirao i pomislio da sad može raditi što hoće, šišati se kako hoće i glasati kako hoće. Polako.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak zadužen je da pazi upravo na to – da se ne opustimo previše. Tako je primjerice izdao naputak da se prilikom kupnje odjeće roba može isprobati u dućanu, citiram “ako je to baš nužno”. Ako nakon probe kupac vrati odjeću, onda ona mora pet dana stajati u posebno za to predviđenom prostoru kako se nitko s tom majicom ili suknjom ne bi zarazio u slučaju da ju je probavao netko tko je zaražen. E sad tko će i kako procjeniti vašu nuždu i je li vam nužda velika ili mala, to gospodin Capak nije objasnio, ali kako doznajemo u Stožeru civilne zaštite kao i dosad već rade na praktičnim i lako provodljvim rješenjima.

Tako će najvjerojatnije vašu nuždu procjenjivati liječnik opće prakse. Dakle, nakon što ste mjesec dana sjedili i ležali doma i time spašavali i sebe i svijet, poželjeli ste si kupiti neku suknju recimo. Ali, kako ste spašavajući svijet malo dobili na težini, niste više sigurni u vaš konfekcijski broj pa ćete prije odlaska u šoping i probu suknje zatražiti uputnicu za dućan.

Otići ćete svom liječniku, on će vam izmjeriti obujam struka ili stražnjice i ako je tijekom karantene taj obujam nešto povećan izdat će vam uputnicu s kojom ćete doći u dućan i zatražiti robu na probu. Tako recimo izaberete suknju, krenete prema garderobi i na ulasku u kabinu kontrolorki pokažete uputnicu na kojoj je šifra HZZO-a, dijagnoza i preporuka liječnika: recimo “šifra 377, covid – stražnjica, proba nužna” i djelatnica HZJZ-a vas mora pustiti u kabinu.

Ako vam je suknja premala jer ste uzeli samo broj veću, a uvećanje u karanteni je bilo barem dva broja, ništa zato. Prodavačica će spremiti tu suknju na sigurno mjesto kako pet dana s njom nitko ne bi došao u kontakt, a vi ćete opet skoknuti do vašeg obiteljskog liječnika kako bi vam izdao uputnicu za novu probu suknje i tako sve dok konačno ili ne nađete suknju koja paše vašoj stražnjici ili ne nađete stražnjicu koja paše vašoj suknji.

Istodobno je HDZJZ proveo veliko znanstveno istraživanje o kretanju virusa SARS-CoV-2. Tako je utvrđeno da covid-19 ne ide u Crkvu, nevjernik jedan. Pa sukladno tome već ove subote diljem zemlje počinju misna slavlja i to bez ikakvih epidemioloških ograničenja pa možete mirne duše svakom bližnjem u Crkvi pružiti ruku i reći “virus s tobom”, pardon “mir s tobom”.

A znamo još od prije, da barabe koje ne voli ići u crkvu vole ići u birtiju pa su istraživanja isto to potvrdila i za SARS-Cov-2 te će zato kafići i restorani još neko vrijeme biti zatvoreni kako bi se zaštitilo i goste i osoblje i virus. Na sreću otkrilo se da virus ne ide u knjižnice pa umjesto u kafićima, zabavu i druženje od ovoga tjedna možete potražiti u knjižnici čitajući “100 godina samoće” ili tako neko prigodno štivo.

Hrvatski znanstvenici utvrdili su i da je bavljenje sportom postalo jako rizično, što mi odavno već tvrdimo, ali eto sad imamo i službenu potvrdu. Naime, za razliku od crkvenih misa za koje podsjetimo nema nikakvih epidemioloških ograničenja i preporuka, sportaši mogu trenirati samo ako održavaju međusobnu udaljenost od pet metara. Dakle i klub iz Vrpolja morat će imati stadion velik k’o Poljud, samo da mogu trenirati. Ali, i to je sad jako važno otkriće, izuzetno su opasni i beskontaktni sportovi, recimo tenis. Naime, otkrilo se da je teniska loptica mogući nosač covida-19.

Evo dakle vidite koliko je danas daleko otišla hrvatska epidemiologija. Naime, dosad su znanstvenici u svijetu smatrali da bi se covid-19 teniskom lopticom eventualno mogao prenijeti kad bi recimo zaraženi Novak Đoković prije servisa pljunuo u lopticu i Rogera Federera pogodio ravno u usta pa ovaj progutao i lopticu i Đokovićev covid-19 zajedno s lopticom. Ali, kako ste čuli, hrvatska znanost neće gubiti vrijeme i čekati da se dogodi najgore nego će početi diskusiju o teniskim lopticama i mjerama s kojima loptice treba obuhvatiti.

Istodobno danas na pitanje tko će biti kriv ako se virus proširi po školama jer Stožer je odobrio da djeca do 4. razreda osnovne škole mogu ići u školu, Capak je odgovorio – virus.

Dobro, sad nam je puno lakše, znamo tko će biti kriv ako se to dogodi, a od kolege gospodina Capaka koji radi u istom HZJZ zavodu, RTL doznaje da će se to gotovo sigurno dogoditi. A zašto će onda djeca uopće ići u školu to više ne zna ni njihova ministrica Blaženka Divjak.

Dakle, da zaključimo djeca mogu u školu premda se očekuje da se zbog toga epidemija proširi. Za to će biti kriv virus, a ne onaj koji je pustio djecu u školu, ali zato neka Novak Đoković pripazi kako udara tenis lopticu.”