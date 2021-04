ŠPRAJC SECIRAO PREDIZBORNE JUMBO PLAKATE: ‘Neki su nas odlučili poštedjeti svojih lica pa su stavili samo neke kao fora poruke’

‘Po meni je najgori HDZ čiji plakati su staromodni, zatim jelena Pavičić Vukičević koja je do jučer bila Bandićeva a sada svoja i odvažna’

Umjesto reklama za pivo, novi automobil, novi televizor ili higijenske potrepštine tradicionalno nas prije izbora uz cestu gledaju nasmiješena lica poznatih nam ili manje poznatih kandidata za gradonačelnika, načelnika ili župana. Neki su nas odlučili poštedjeti svojih lica pa su na jumbo plakate stavili samo neke kao fora poruke koje bi nas trebale zaintrigirati i naravno natjerati da za mjesec dana zaokružimo autora ili autoricu tog fora slogana. Ali i od tih fora nastale su nove fore, komentirao je Zoran Šprajc za RTL.

Pa se tako svi pitaju je li HDZ-ov kandidat za Zagreb Davor Filipović pogreškom napisao nedemagogija zajedno ili se jednostavno netko tko je lijepio plakat malo zabunio. Za primoštenskog načelnika Stipu Petrinu se nitko ništa ne pita, on tradicionalno psuje sve po spisku. Vice Mihanović se namjerno, ili nenamjerno kandidirao za dogradonačelnika, a ne gradonačelnika. U očima Facebook komentatora Vicegradonačelnik postao VAJS gradonačelnik koji želi biti zamjenik Kerumu.

Svojim plakatom HDZ je pokazao da je znanje gramatike bitno. I da treba znati da se “ne demagogija” piše odvojeno, s razmakom. U HDZ-u su se kasnije pravdali kako je riječ o jednom plakatu i pogrešci do koje je došlo prilikom lijepljena. “Prije nego se nešto pušta u produkciju treba pet puta pogledati, ono što se događa da naši kandidati ulijeću u kampanju u zadnji čas i onda se događaju takve greške”, kaže komunikacijski stručnjak Petar Tanta.

SVI SE SMIJU PLAKATU HDZ-A; Poručuju da je bitno znanje, a pravopisnom pogreškom – ‘bodu u oči’: ‘Nismo ga mi lijepili’

Najveći promašaj političkih kampanja

Za vulgarizme na plakatu je zadužen načelnik Primoštena. Stipe Petrina psuje. Da su jumbo plakati najveći promašaj političkih kampanja, smatra Sonja Hodak. “Zato što to nije format koji je osmišljen za političke kampanje, oni su osmišljeni za razno razne rasprodaje poput rasprodaje pancerica. Povijesno gledajući, u Americi su plakati bili najava da cirkus stiže u grad. U principu to nije dobar format za to, osmišljen je za nešto drugo”, kaže komunikacijska stručnjakinja Sonja Hodak.

U Zagrebu vas uz cestu pozdravljaju: odvažna i svoja Jelena Pavičić Vukičević i miran čovjek Joško Klisović. “Čini mi se da se Klisović ugledao na kampanju Milanovića koji je odlučio istaknuti svoje osobine kao nešto što je potrebno ovom gradu. Dok s druge strane imate Jelenu Pavičić Vukičević koja je za sebe rekla da je Bandićev čovjek, a sada su odlučili okrenuti pilu”, kaže Tanta.

“Po meni je najgori HDZ čiji plakati su staromodni, zatim Jelena Pavičić Vukičević koja je do jučer bila Bandićeva, a sada svoja i odvažna. Klisović je isto među najgorima ti plakati ništa ne govore”, kaže Hodak.

Od plakata u Podbablju je važnija vjerska biografija. Kandidat za načelnika Boris Glavaš smatra da je on pravi izbor jer je uredno i na vrijeme kršten, pričešćen, krizman i vjenčan u Crkvi što stoji u opisu pored njegove fotografije na Facebooku.

Neki kandidati još se traže

Umjesto u odijelu – u haljinici i donjem rublju. Zadarski Sizif je Enio Meštrović. Po Velebitu je gurao veliku crvenu kocku i time želio najaviti demokratske promjene. Ah, evo još jedan neobičan stajling. Dule, odnosno Duško Radić je kandidat za gradonačelnika Splita koji se prerušio u žutokljunca.

“To samo pokazuje da ne znaju bolje, to je prvo čega se sjete, na prvu loptu odreagiraju i s time isto neće ništa postići, neće pridobiti glasače. I Općine imaju velike probleme i nikom nije do zezancije”, kaže Hodak. “Ako performans ima u sebi srž nekog problema lokalne zajednice to ne mora biti nužno loše, ali najčešće ode u krivom smjeru i ti političari ispadnu potpuno smiješni”, kaže Tanta.

Evo i jedan dobar primjer, sadašnji koji želi biti i budući gradonačelnik Kastva Matej Mostarac je po uzoru na novozelandsku premijerku pokušao nabrojati sve što je napravio. Nije uspio.