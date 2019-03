ŠPRAJC SE NARUGAO POLICIJI ZBOG ZASTRAŠIVANJA NOVINARKE NET.HR-a: Ugledni odvjetnik komentirao nezapamćen slučaj

Ugledni odvjetnik rekao je kako u svojoj karijeri ne pamti ovakav slučaj

Glavna tema večerašnje emisije RTL Direkt bilo je zastrašivanje novinarke Net.hr-a Đurđice Klancir, koju su dvojica uniformiranih policijaca jučer došla legitimirati na njezino radno mjesto – redakciju Neta. To su učinili zbog privatne tužbe koju protiv nje podnosi sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. Takvo što se ne pamti, i novinari i odvjetnici tvrde da se s takvim načinom postupanja policije u ovakvim slučajevima još nisu susreli.

Objašnjenje policije za navedenu akciju je, kako smo i pisali, netočno. Naime, sve skupa uopće nije bilo potrebno.

Miljević: ‘Ovakav slučaj ne pamtim’

Potvrdio je to i u emisiji RTL Direkt ugledni odvjetnik Veljko Miljević koji ima iskustva u tužbama protiv medija i policijskom postupanju. U gostovanju kod voditelja Zorana Šprajca Miljević je kazao kako ovakav slučaj ne pamti. Njegove riječi pratio je čovjek u uniformi policajca koji je stajao pokraj voditeljskog pulta s notesom u koji je unosio bilješke. Isti je u studiju RTL Direkta stajao sve do kraja emisije.

‘To se ne radi na ovakav način’

“Možda premijer ima više iskustva, više dodira s policijom nego ja. Da bi za svrhe podizanja privatne tužbe za jedno minorno kazneno djelo kao što je kleveta, tu nije zaprečena niti jedna druga vrsta kazne osim novčane, da bi to bilo djelo zbog kojeg bi organi državne vlasti dolazili u jednu redakciju, ja takav slučaj ne pamtim. Ti podaci se mogu prikupljati, ali ne na ovakav način”, rekao je Miljević koji je u svojoj karijeri podigao nekoliko stotina tužbi radi klevete ili uvrede.

On kaže kako se dolazak policije mogao izbjeći – ako im je nedostajala adresa ili nisu bili sigurni u identitet osobe koju se tuži, mogli su zatražiti dodatno pojašnjenje od podnositelja zahtjeva.

Policija se nije držala procedure

“Dosta sam slušao u opravdanju, sasvim sigurno neodgovarajućeg policijskog čina, da je trebalo pomoći odvjetniku da uvrsti u privatnu tužbu. Onda sam vidio da se uopće ne razlikuje kaznena prijava od privatne tužbe i kome se predaje, jer se prijava predaje DORH-u, a privatna tužba se podnosi sudu. Nama često puta fali adresa, i ja je često nisam imao, ali onda je netko od mojih suradnika pod mojim nadzorom napisao dopis policijskoj upravi koja ima evidenciju boravišta i prebivališta građana…

“Mogli su tražiti toga koji podnosi tužbu da pojasni o kome se radi jer oni u evidenciji nemaju osobu pod imenom Đurđica Klancir pa bi se produžilo možda za par sati, jer vidim da je on imao izravni dodir s policijskom postajom…Policija ima i mora imati te podatke. Postoji uhodana procedura da vi od onog sektora koji vodi podatke o prebivalištu i boravištu građana dobijete te podatke. Da li ćete ih dobiti isti čas ili morate nešto pojašnjavati u zahtjevu, ali vi ćete te podatke dobiti. To ne znači da dva djelatnika policije treba poslati u redakciju”, dodao je Miljević.

U slučaju novinarke Neta policija je bila neobično ažurna

Primijetio je kako je u slučaju novinarke Klancir policija bila iznimno ažurna, što s ostalim tužbama nije sličaj.

“Ne može se tu govoriti o ažurnosti kakva je bila u ovom slučaju. Mi smo sretni ako u roku od osam dana dobijemo odgovor na dopis kojim tražimo određene podatke. Kad nam se jako žuri kad ističe tromjesečni zakonski rok za podnošenje tužbe zamolite da podatak dostave hitno u roku od tri dana, onda molite pa vam netko izađe u susret”, rekao je odvjetnik.

Sve češće tužbe protiv novinara

Sve se češće događa da tužbe od dužnosnika stižu novinarima, a ne samo izdavačima. Kako god bilo, ovo nije način, smatra Miljević.

“Postoji uhodan i propisani put kojim se ide po zakonu o medijima, kojim se građani štite od medija. Tu ide zahtjev za ispravkom ili demantijem koji je ujedno pretpostavka za drugi zahtjev – zahtjev za naknadom štete i tu se obraćate i glavnom uredniku i nakladniku i štitite svoja prava. Drugi je kazneno pravni put gdje idete direktno protiv počinitelja djela. To su odvojena dva puta, ali često koristimo i jedno i drugo i to nije zabranjeno. U oba puta postoji i način prikupljanja podataka koji su potrebni za prikupljanje tužbe, ali to u ovom slučaju nije način”, zaključio je.