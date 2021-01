Nakon potresa koji je razorio sisačko i petrinjsko područje na vidjelo je došla aljkava poslijeratna obnova kuća koju je vodila država, a na to se osvrnuo Zoran Šprajc

U snažnim potresima koji su razorili Sisak, Glinu, Petrinju i okolna sela stradale su i kuće koje je nakon Domovinskog rata obnovila država. Iako su tada već postojali protupotresni standardi gradnje, kuće povratnika su se srušile kao kule od karata. Na to se u RTL Direktu svojim komentarom osvrnuo i Zoran Šprajc.

‘NI CRIJEP NIJE SMIO OTPASTI, A IMAMO MRTVIH’: Razorene kuće uopće nisu imale armature; Arhitekt: ‘To je kriminal’

Banana država i banana odgovor

A kako je potres porušio i mnoge kuće i zgrade koje su nakon Domovinskog rata prošle obnovu otvorilo se i pitanje je li se u toj obnovi na državni račun, kralo i varalo. Odgovor je naravno zna se, ali USKOK je obećao da će to i službeno istražiti. Naravno kao i u svakoj ozbiljnoj banana državi USKOK je to objavio tek nakon što je to na sjednici Vlade zatražio premijer Andrej Plenković tako da će i taj odgovor biti banana odgovor, ali, eto, kao radi se.

“Treba ispitati u svakom slučaju, nije dobro da postoje objekti koji bi trebali biti čvršći nego što jesu. Ako je bilo nekih situacija da su izgrađene zgrade, a da nije bilo sukladno propisima, to se treba ispitati”, rekao je premijer Plenković.

‘DOGODILO SE NEŠTO KRIMINALNO’: Uskok traži istragu o poslijeratnoj obnovi petrinjskog područja; Vanđelić: ‘Neće biti milosti’

ČAČIĆ O KUĆAMA KOJE SU OBNAVLJANE NAKON RATA, A SADA SU SRUŠENE: ‘To je ratno profiterstvo, zna se tko je to radio’

Glavni inženjer nije odgovoran

Prvog će valjda ispitati župana sisačko moslavačkog Ivana Žinića koji je u vrijeme obnove bio glavni inženjer u Ministarstvu obnove, ali normalno, on kao glavni inženjer u Ministarstvu obnove zaduženom za obnovu nije bio odgovoran za kvalitetu obnove.

“Nadležne službe će utvrditi jesu li kuće napravljene po propisima, one su trebale biti napravljene po svim tehničkim propisima, jer to su nove kuće koje su projektirane, radile su ovlaštene kuće i projekte i nadzore, i graditelji su bili ovlašteni. Obnova je trebala biti izvedena po najvišim standardima i kvalitetnim materijalima, ja nisam imao ulogu kontrolora”, kazao je Žinić. Na upit osjeća li se osobno odgovornim rekao je: “Osobno ne, jer ja nisam imao ulogu da kontroliram kvalitetu gradnje”.

SISAČKI ŽUPAN BIO JE GLAVNI INŽENJER U MINISTARSTVU OBNOVE NAKON RATA: Pitali su ga osjeća li se odgovornim za katastrofu