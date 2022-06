Zoran Šprajc večeras se u Stanju nacije raspištoljio komentiravši Mađare koji ne daju jeftino gorivo stranim registracijama. "Sva sreća imamo Plenkovića", kaže Šprajc čiji komentar s RTL-a prenosimo u cijelosti.

"Pazite sad ovo: Najveća i najvažnija vijest ovog tjedna stigla je iz Bruxellesa. Nakon mjesec dana pregovora i nagovora mađarski premijer Viktor Orban je odjednom kad se već nitko tome nije nadao, pristao na uvođenje embarga na uvoz ruske nafte.

Europska Unija uvodi embargo na rusku naftu. Što je odmah podiglo cijene barela. To je najoštrija sankcija koju je Unija unijela Moskvi od početka ruske invazije. U teškim višesatnim pregovorima, rješenje su pronašli zahvaljujući Hrvatskoj.

Hrvatska je spasila obraz EU koja je prije mjesec dana obećala da će uvesti embargo, ali nikako da ga uvede jer Viktor Orban nije dao da se uvede jer Mađarska najveći dio nafte uvozi iz Rusije ? Pa kako smo mi to slomili Viktora Orbana, nesalomljivog?

"U Hrvatskoj postoji cjevovod JANAF, kojemu se može povećati kapacitet, kako nam je objasnio premijer Plenković", rekla je Ursula Von Der Leyen.

'Anemični slomio nesalomljivog?'

Vidi ti vraga, sad se vi ponosno mislite, naš anemični je slomio nesalomljivog? Konačno se u ovim bjelosvjetskim igrama osjećate važni kao Hrvat Ej, dobili smo Mađare, i to na terenu gdje nikad nikog nismo dobili? Mi da smo riješili problem Europske unije, a ne možemo riješiti ni problem trulih cijevi u centru Zagreba?

Naš izbornik je ponosno, ali skromno kako samo on to može, objasnio kako se sve može.

"Vrlo realno sam pojasnio svima postojeće kapacitete, mala ulaganja ili veća ako treba, ako treba do 20 milijuna, sve se može. To je cijelo objašnjenje s naše strane dovelo do rješenja do kojeg smo došli", kaže Plenković.

'Eto, energetski HUB ćemo biti'

"I sad normalno, vi koji niste gledali prve dvije epizode Stanja nacije logično mislite kako Mađarska više neće kupovati rusku naftu, nego će se snabdijevati preko Omišlja i Janafa. Mi ćemo na tome još i zaraditi uzimati maržu i vozarinu, proširiti kapacitete.

Cijela ideja našeg pristupa ovom Europskom vijeću je da Hrvatska postane svojevrsni regionalni energetski HUB. Eto, energetski HUB ćemo biti, Kuvajt i Katar će prositi novce od nas. Ali samo malo, ako ćemo mi tako profitirati, zašto onda Viktor Orban tako slavi.

"Postignut je dogovor te je odlučeno da je Mađarska izuzeta od naftnog embarga", rekao je Orban.

Mađarske obitelji mogu mirno spavati, izuzeti smo od naftnog embarga, spriječili smo ideju od koje se diže kosa na glavi.

Tako je, nek Mađari mirno spavaju, njihove mirne snove platit će Hrvati i svi drugi. Jer dogovor za koji je, eto, bila presudna Hrvatska sastoji se u tome da embargo na uvoz ruske nafte za Mađarsku vrijedi tek od 2024. godine. Tek tada, za dvije godine, Mađari će se pridružiti Hrvatima i svima ostalima u sankcijama protiv Putina i Rusije. Zajedno sa Slovačkom i Češkom. Koje su također dobile izuzeće. Do 2024.

Koju vjerojatno neće doživjeti ni Vladimir Putin, a kamoli ovaj embargo. A do tada? Pa ništa, kao i do sada, kupovat će rusku naftu. Koja je upravo zbog sankcija jeftinija nego ikada.

"Embargo na jeftiniju rusku naftu za zemlje EU značit će kupovinu druge po višim cijenama. Stručnjaci kažu ruska kreće oko 70 dolara po barelu, dok je na ostatku tržišta veća, jutros oko 117 dolara za barel, no neki je dan bila i 120", objasnila je novinarka Ana Mlinarić u RTL-u Danas.

'Hrvatska će kupovati 70 posto skuplju naftu'

120 prema 70. To je razlika od skoro 70 posto! Hrvatska i veliki dio Europe će, dakle, kupovati naftu 70 posto skuplju nego što će Mađarska, i to barem iduće dvije godine, dok traje embargo. A čemu onda ovaj dogovor oko Janafa, s kojim se hvali premijer , sad se vi pitate.

Pa nikad ne znaš ako Rusi zatvore ventil ili ako neka raketa slučajno padne na cijev ruskog naftovod koji kroz Ukrajinu vodi do Mađarske, da Mađari imaju rezervni dobavni pravac. Da imaju izlaz na more, ako baš hoćete. I da ih pri tome Hrvati ne mogu ucjenjivati s cijenom, s uvjetima isporuke ili s povratom Ine recimo.

Pa se zato mađarski ministar Peter Sziijarto odmah nakon Bruxellesa spustio u Zagreb da potvrdi dogovor s našim izvanrednim profesorom i ministrom Davorom Filipovićem.

A zašto onda sad se vi opet logično pitate, ako već imamo taj naftovod do Mađarske, zašto onda Filipović ne bi dogovorio da mi zauzvrat od Mađarske kupujemo tu jeftinu rusku naftu kad već ne smijemo od Rusije. Jer tako formalno ne kršimo sankcije. Pa da onda i mi imamo jeftini benzin kao što ga imaju Mađari? Kod njih je sad oko 9 kuna. Kod nas skoro 14.

Pa možda bi i imali da imamo hrvatsku naftnu kompaniju koja za to ima interesa, ali ako imamo mađarsku naftnu kompaniju koja u Rusiji može jeftino kupovati naftu, a onda ovdje skupo prodavati goriva, pa tko bi odbio takvu maržu? Koju smo između ostalih i mi omogućili. Dogovorom u Bruxellesu.

Dobro, plaćat ćemo skuplje gorivo, ali iako ćemo Rusiji i Putinu pokazati zube, financijski ćemo ih slomiti i onda će se oni predati i biti prisiljeni na primirje, nadate se vi dok slušate izvještaje iz Bruxellesa. Ne baš, Rusija je svoje tankere već okrenula prema Kini i Indiji, a ruske nafte naći će se i u Europi samo pod drugim nazivom.

"Predugo se o tome govorilo, to nije došlo naglo. Prema tome, sigurno već postoji cijeli sustav koji će se baviti pretovarom ruske nafte i uvozom ruske nafte pod drugim oblikom i morskim putem", objašnjava Davor Štern, energetski stručnjak.

Dakle, ruska nafta ubuduće će se možda prodavati pod imenom, čista Podravska nafta, ali neće biti jeftinija, jer i šverceri i brend menadžeri i trgovci moraju nešto zaraditi. Onda ćemo to jeftino gorivo točiti u Mađarskoj, sad se opet vi naivno nadate, iako vi koji živite nedaleko granice. Ne, nećete. Orban je nekidan donio odluku da se jeftinije gorivo može točiti samo automobilima s mađarskim registracijskim oznakama.

'Orban je svojima rekao 'mirno spavajte'

Ali, sad ćete opet vi uzviknuti, pa ne može tako, to je diskriminacija, mi smo na jedinstvenom europskom tržištu, ne može se reći na pumpi… evo da čujemo što se ne može reći na pumpi:

"Ne može se reći na pumpi Mađari mogu natočiti, a ako netko dolazi s registracijskom oznakom iz Hrvatske ili Italije, to ne može, to ne dolazi u obzir, to je kršenje europskog prava i to mora stati, stat će vrlo brzo. Toga ne smije biti", obećao je premijer Plenković.

Ne smije. Ali eto ne smije biti ni da je kod njih gorivo 9 kuna a kod nas 14, pa eto je. Ali, što bi rekao Orban svojima, mirno spavajte. Probudit ćemo vas kad cijena eurosupera bude 20 kuna.

"Mislim da je više nego ikad važno pokazati da smo sposobni biti jaki, biti čvrsti, biti odlučni braniti naše vrijednosti, naše interese", kazao ej Charles Michel.

Tako je. Samo čvrsto i jako. Evo baš zadnje vijesti koja se tiče pokazivanja snage i čvrstoće. Njemačka je prekjučer prvi put morala platiti plin onako kako je od nje zatražila Rusija. U rubljima. Pa eto, za svaki slučaj pripremite i vi vreću rubalja za zimu, možda i vaš inkasator bude tako tražio. Ili mu možete pokazati snagu i čvrstoću.