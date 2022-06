Zoran Šprajc večeras se u 'Stanju nacije' u svom stilu osvrnuo na aferu s prodajom bubrega na KBC-u Zagreb. Komentar s RTL-a prenosimo u cijelosti, jer bi stvarno bilo šteta nešto propustiti.

'Neš ti afere'

"Vijest o trgovini bubrezima na KBC-u Rebro odjeknula je u svim medijima, nema tko se nije oglasio o toj temi ali za ravnatelja KBC-a Antu Ćorušića to nije vijest koja zaslužuje njegovu pozornost pa se on jedini nije oglasio. Da je ne daj Bože neka žena zatražila prekid trudnoće ili obavila pobačaj na njegovoj klinici to bi bio skandal koji bi njega potresao, možda bi i pištolj izvadio. Ovako, neš ti afere, KBC Rebro da sudjeluje u trgovini organima - pa bolje da njegovi doktori trguju bubrezima nego drogom. Ako već nečim moraju trgovati.

Uostalom Hrvatska je zemlja slobodnog tržišta i kapitalizma, ako netko želi prodati bubreg a netko ga želi kupiti gdje je problem? Možda bi netko i mozak prodao ali to je organ koji se u Hrvatskoj najmanje traži. Uostalom i cijena mu je davno već pala ispod dvije marke kila.

'Jedan bubreg dobro dođe'

I premda sad svi osuđuju ono što se dogodilo na Rebru, budimo iskreni sve nas zanima koliko možemo dobiti za svoje bubrege i ostale organe. Jer vidite i sami kako rastu cijene hrane, nafte i benzina, a uskoro kreće i rast kamata, jedan bubreg na bubnju uvijek može dobro doći.

Pa koliko se može dobiti za bubreg i ostale dijelove? Precizan cjenik na internetu je gotovo nemoguće naći, cijene jako variraju od Europe do Amerike, ovise i o godini trgovanja i naravno o godinama starosti. Ali evo tjednik Express je napravio neki okvirni vodič da otprilike znate koliko vrijedite.

Zdravo srce stoji oko 580.000 eura, dakle moje bi recimo bilo u pola cijene ako i toliko.

Dva plućna krila vrijede vam oko 290.000 eura. Ostatak života ćete provesti na respiratoru ali tko je preživio koronu već se navikao.

Dobra, zdrava jetra košta oko 140.000 eura. Vjerojatno ni tu ne stojim baš najbolje.

145 tisuća eura koštaju oba bubrega, nadamo se da su donori kojima su na Rebru uzeli bubrege dobili baš tu cijenu, ako nisu imaju se pravo žaliti, naravno ako imaju fiskalizirani račun.

26.000 eura se može dobiti za kožu - ne znamo je l' to po metru kvadratnom il kako ali cijena baš i nije neka, izraz "skupo prodati kožu" izgleda da na tržištu baš i ne stoji.

Dvije rožnice koštaju 20.000 eura, ali nakon toga više ništa ne možete vidjeti. S druge strane, ako dosad niste progledali i nećete.

Najjeftinije su kosti, 7.000 eura, a 6.000 eura stoje ligamenti i zglobovi.

Dakle, eto zlu ne trebalo i kosti se mogu prodati po načelu "došli gosti da oglođu kosti". Doduše u ove cijene su uračunate i naknade za trgovce, transport, troškovi operacije i transplantacije, troškovi mita, korupcije, uglavnom, velika je razlika u iznosu koji davatelj organa dobije te iznosa koji primatelj plati pa tako primjerice osoba u Kini za bubreg dobije oko 5000 dolara, dok primatelj u Izraelu isti taj bubreg plaća 100.000 dolara.