Naravno kao i svaka velika oslobodilačka akcija uz poznate junake tu je bilo i mnoštvo običnih i anonimnih ljudi koji su skromno koliko mogu dali svoj doprinos u prikupljanju ovih 813 milijuna kuna za državni proračun i otkup Ine. Eto recimo tijekom akcije DomovINA 2022. predsjednik Republike Zoran Milanović bio je zadužen da zabavi i zadržava mađarskog premijera Viktora Orbana. Cijelo večer je s njim sjedio, jeo i pio dok je Škugor u Ininoj zgradi te večeri štancao ugovore sa samim sobom, komentirao je Zoran Šprajc u Stanju nacije za RTL.

Eto vidite svatko bi očekivao da hrvatski predsjednik i mađarski premijer prozbore koju riječ o Ini, obzirom na milijarde i kuna i problema koje se oko nje vrte, ali naš predsjednik je baš namjerno lukavo izbjegavao tu temu tobože radi globalnih pitanja.

Plenkovićev doprinos velikoj akciji

I Predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je doprinos ovoj velikoj akciji. Vrlo lukavo privremenu obustavu akcije Domovina, kažem privremenu, jer bez brige akcija će se nastaviti prvom prilikom, prikazao je kao zaslugu Vlade i Vladinih službi.

Nama se čini da je to više nedjelo nego djelo, ali to vam ja govorim: dok je mnogima to nedjelo iz njegove perspektive to je djelo. Ipak valja reći da za otkrivanje tog djela ili nedjela, kako hoćete nisu zaslužni ni Ured za sprječavanje pranja novca, ni Ministarstvo financija, ni Porezna uprava ni Vlada, ni itko iz vlade. Da je do njih, cijela akcija bi se i dan danas nesmetano odvijala jer neobičan tijek goleme količine novca nije primjetio baš nitko od njih nego jedan bankovni službenik iz Šibenika koji je o tome izvijestio svoje nadređene u banci, a onda su oni obavijestili nadležne državne službe koje su se tek onda pokrenule.

Dakle nakon godinu dana od osnivanja jedna mala i potpuno nepoznata tvrtka ulazi u plinski biznis i završava s dobiti od 400 milijuna kuna. Na računu u svakom trenutku ima barem dvjesto milijuna kuna. Na nekoliko privatnih računa iz nje se tijekom dvije godine isplaćuju gotovinski iznosi u stotinama milijuna kuna, od kojih se kupuju na desetine vila, apartmana, kuća, stanova i zemljišta, a Porezna uprava, Ured za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija, Državno odvjetništvo, Uskok, SOA, POA i sve te službe s kojima se hvali Andrej Plenković o tome nemaju pojma.

Ali umjesto da trenutno smjeni sve šefove svih tih službi, Andrej Plenković zaziva smjenu članova Uprave Ine. Kojom se upravlja iz Budimpešte. Čiji je predsjednik uprave postavljen iz Budimpešte. Pa ako ih tko bude smjenjivao to sigurno neće biti ni Andrej Plenković, ni Peđa Grbin, Davor Filipović ili neki drugi hrvatski bezveznjak, nego kompanjon bivšeg predsjednika HDZ-a, lice s tjeralice Zsolt Hernady.