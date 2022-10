Voditelj Zoran Šprajc u večerašnjoj emisiji Stanje nacije komentirao je o optužnicu Uskoka u kojoj su optužena čak četiri članova Vlade - Tri HDZ-ova ministara i jednog SDSS-ovog potpredsjednika Vlade.

"Četvero članova Vlade, tri ministra i potpredsjednik u jednoj optužnici, to doista niti jedna HDZ-ova Vlada dosad nije uspjela postići, najbliže tome bili su članovi pravomoćno osuđene zločinačke organizacije koju je svojedobno vodio Ivo Sanader. Sasvim slučajno zvala se HDZ isto kao i ovaj HDZ kojemu je odjednom optuženo troje ministara ali ovo je neki drugi HDZ nema veze s onim, no way.

Da, da, da i u pogledu toga kakav je HDZ sad kad ga on vodi evo doveo ga je do toga da mu je u jednom danu Uskok odveo četiri člana Vlade.

Uhićen i bivši saborski zastupnik HDZ-a

Ali nije to sad neka velika drama, ministar Horvat se recimo odmah nakon što je morao otići iz Vlade uspješno zaposlio u Končaru jer u toj velikoj i važnoj državnoj tvrtki pri zapošljavanju na sreću ne traže onu glupu potvrdu o tome da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koja inače treba i kad tražiš posao u državnom WC-u. Gospodin Milošević se pak vratio kao zastupnik u Hrvatski Sabor gdje također ne gledaju na takve sitnice. Tako da Vlada Andreja Plenkovića u Saboru odsada ovisi o glasovima čak dvojice Uskočkih optuženika - HDZ-ovog Mladena Barišića i SDSS-ovog Borisa Miloševića. Rekli bismo nema boljih reprezenata hrvatskog i srpskog naroda u Saboru od dvojice uskočkih optuženika.

A ovog tjedna je stigla još jedna potvrda kakav je HDZ kad ga on vodi. Djelatnici Uskoka uhitili su bivšeg načelnika općine Seget Donji i bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a Vinka Zulima zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službenih isprava.

Da, da i to je uspjeh HDZ-a poštovani gledatelji, popiti i pojesti 420 tisuća kuna na račun jedne male općine to nije za podcijeniti. U hrvatskoj valuti tih 420 tisuća kuna bi bilo oko 420 komada janjića.

Naime cijena jednog janjeta spremnog za ražanj je sa 700 kuna sad već došla na oko 1000 kuna. Nekad se dakle za 420.000 kuna moglo pojesti oko 600 komada janjadi, danas eto tek 420 što najbolje govori o tome da inflacija nikoga ne štedi pa je evo njezina nevina žrtva bio i g. Vinko Zulim ali svejedno čak i za HDZ je postigao respektabilan rezultat. Znaju to cijeniti i mještani općine Seget koji su vijest o njegovom uhićenju proslavili bakljadom i veselim trubljenjem.

'Čisto ludilo'

Inače nemojte se dati zavesti ovim vijestima, janjičari su kod hrvatskih birača još uvijek najpopularnija i najdraža stranka. Kako objasniti činjenicu da birači gotovo da obožavaju stranku koja po njima zemlju vodi u pogrešnom smjeru, znanost još nije utvrdila ali dok je tako HDZ će pobjeđivati, pa možemo samo reći - iz pobjede u pobjedu do konačnog poraza. Čisto ludilo", rekao je Šprajc u svojem komentaru, a što je još rekao - pogledajte u videu.