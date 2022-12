"I dok je naša obrana u Katru bar do danas izvrsno funkcionirala, obrana se u Hrvatskoj gotovo potpuno raspala. Da, eto u jednom danu naše ratno zrakoplovstvo je izgubilo 25 posto svoje borbene eskadrile", u svom stilu komentira Zoran Šprajc u RTL-ovom Stanju nacije

Od četiri MiG-a koja još mogu letjeti ostala su samo tri. Gubitak od 25 posto borbene avijacije nemaju ni Rusi u Ukrajinci. Ali hajde svoje su avione Rusi bar izgubili u ratu, ovi naši padaju isključivo u miru. Što je opet bolje nego da padaju u ratu, jer ako već gubimo avione bar ne gubimo pilote. Premda njihovo spašavanje pomalo sliči na spašavanje savezničkih pilota koji bi nekad bili oboreni iznad ovog područja. Ništa bez domaćeg stanovništva.

Eto ako ništa drugo zato je važno sačuvati život i ljude u našim ruralnim područjima. Da ima mještana koji će spašavati naše pilote kad padnu u šumu. Ali zašto ti naši avioni padaju, to je pravo pitanje, pitanje koje muči javnost još od prvih avionskih padalina.

Misterij veći i od Bermudskog trokuta

Javnost nikad nije dobila odgovor zašto su svi ti vojni avioni i helikopteri pali. Istraga, kažu u Ministarstvu obrane, još uvijek traje. Godinama je dakle pad borbenih letjelica u Hrvatskoj jedan veliki misterij o kojem Ministarstvo obrane još uvijek ne zna ništa. Doduše u MORH-u još ne znaju ni odakle je došao i tko je ispalio onaj dron što je pao na Zagreb. To je onaj dron koji je došao iz Ukrajine i kojeg su zabunom ispalili Ukrajinci. Ali nemojte to sad reći MORH-u pokvarit ćete im istragu.

Ali pad vojnih aviona i helikoptera je stvarno misterij, možda čak i veći misterij od čuvenog Bermudskog trokuta gdje je svojedobno nestala cijela eskadrila američkih borbenih aviona. Ali hvala nebesima, toj misteriji je konačno došao kraj. Predsjednik saborskog odbora za obranu, Franko Vidović hrabro je iznio teoriju koja je u prvi mah zaprepastila cijelu javnost. Inače Migovi lete i do dva maha. Ali da čujemo otkriće.

"Moram reći da se to događa i u najbolje opremljenim vojskama svijeta. Događa se, dakle, zrakoplovi zbog sile teže tendiraju tome da padnu", kazao je Franko Vidović (NEZ.), član Kluba zastupnika SDP-a.

'To bi i stjuardese trebale govoriti putnicima'

Da, da, da, gospodin Vidović je otkrio ono što nitko nije. Zrakoplovi zbog sile teže tendiraju tome da padnu. Znači svaki zrakoplov zapravo ima tendenciju pada. I nije to dakle samo naš problem, toga ima u svim vojskama svijeta. I ne samo u vojskama, ima toga i u civilnoj avijaciji. I uvijek su se vodile opsežne istrage i radila temeljita forenzika svakog pada aviona, osobito civilnog a vidite stvar je posve jednostavna - svaki avion, kako kaže gospodin Vidović ima tendenciju pada. Dakle ne da leti. Nego da pada.

I to bi stjuardese trebale govoriti putnicima prije svakog uzlijetanja, i to na svim jezicima svijeta. "Ovaj avion ima tendenciju pada". "This plane has a tendency to fall", "Cet avion a tendance à tomber" "Dieses Flugzeug hat die Tendenz zu fallen".

I da se tako stjuardi i stjuardese obraćaju putnicima to bi onda doprinijelo i sigurnosti avio prijevoza. Jer se avionima više nitko ne bi vozio, pa više nikad nitko ne bi ni stradao.

Uglavnom ovo otkriće Franka Vidovića kao i sva velika otkrića u povijesti u početku je naišlo na podsmijeh, kao, vidi koji Newton, otkrio je gravitaciju, ali gospodin Vidović je zapravo samo ispravno koristio znanstveni postupak u kojem se uvijek kreće od već otkrivenih otkrića. Jer da podsjetimo, Isaac Newton je otkrio da zbog gravitacije padaju jabuke. Ali mu nikad nije palo na pamet da zbog toga padaju i avioni.

'Naš Franko se samo nastavio na Newtonova istraživanja'

Doduše u njegovo doba aviona nije ni bilo ali nema veze, da je tako veliki znanstvenik kao što se priča po školama mogao ih je predvidjeti. Uglavnom naš se Franko očito samo nastavio na Newtonova istraživanja i eto otkrio da uz jabuke zbog gravitacije padaju i avioni. E sad ćete vi reći ali sve pada, pa padaju i avioni, nema tu ništa čudno. E pa ne pada sve. Kad ste vidjeli ili čuli da je recimo pala podmornica. Ili brod. Nikad. Dakle ne pada sve. Padaju kruške, jabuke i avioni. Dobro?

Jedini koji bolje razumije problematiku pada aviona od g. Franka Vidovića je ministar obrane Mario Banožić osobno. Što je i logično, zato je on ministar a Vidović je predsjednik saborskog odbora za obranu, što je ipak niža znanstvena razina. I dakle evo kako nam je taj znanstvenik od ministra objasnio pad vojnog aviona.

"Vidimo da upravo incident poput ovoga najbolje pokazuje spremnost hrvatske vojske tako da uspješno obavljaju svoje zadaće, unatoč izazovnim trenucima i stanju opreme", poručio je Mario Banožić (HDZ), ministar obrane.

Dakle pad borbenog zrakoplova najbolje pokazuje spremnost hrvatske vojske. Jer time uspješno obavlja svoje zadaće. Padajući. Unatoč izazovnim trenucima i stanju opreme. Jer nije lako pasti s takvim stanjem opreme. Stvarno se ljudi trude. Ali podsjetimo, sreća pa zrakoplovi imaju tendenciju padanja, što bi rekao Vidović pa eto padovi aviona najbolje pokazuju spremnost hrvatske vojske, što bi rekao Banožić.

'Fata je Fata, al dva motora su dva motora'

Eto umjesto da se lijepo ovako igramo ratnog zrakoplovstva, em je sigurnije em je jeftinije, a efekt je potpuno isti, mi ćemo sad potrošiti milijardu eura na francuske Raffale. A za tih milijardu eura nećemo dobiti ni petardu koju bi eventualno ti avioni mogli ispaliti. Ali sigurnost prije svega, i zato smo umjesto aviona s naoružanjem uzeli avione s dva motora. To je premijer, on je pak najveći znanstvenik od svih, lijepo objasnio.

Strateška odluka koju je donijela naša Vlada, ponavljam još jednom, nakon kvalitetnog i ozbiljnog procesa, da odaberemo francuske Rafale kao avione 4. generacije. Višenamjenski borbeni avioni, avioni koji by the way imaju dva motora. Vrlo važan detalj i o tome smo vodili računa kad smo birali koji tip višenamjensko borbenoga aviona nabaviti za HRZ.

Da, da vodilo se računa da se uzmu avioni s dva motora a ne više ove s jednim motorom kojima se gasi motor pa imaju tu neobičnu tendenciju da padaju. Fata je Fata al dva motora su dva motora, kaže naš Maverick Plenković. Ili Clown Penis kako god.