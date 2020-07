ŠPRAJC OPET ‘UBO’ GDJE TREBA: ‘Kako sad to da se Hrvatska nalazi u najosjetljivijim i najizazovnijim trenucima još od Domovinskog rata?’

Po ministru najesen Vladu čeka samo još jedan uspješan posao kakav su već odradili proljetos, dakle realno nema tu nikakve drame, biznis ”us usual” rekao bi čovjek. Ili će to ipak biti najkompleksniji trenutak od Domovinskog rata kako je rekao Marko Milić? Hm, možda su, prije nego što su pozvali oporbu na kavu, kavu prvo trebala popiti gospoda Milić i Ćorić

Zoran Šprajc, voditelj i urednik RTL Direkta opet je opleo po vladajućima, ali i oporbi. Ovaj puta razlog je neodržavanje sastanka na koji je oporbene stranke pozvao premijer Andrej Plenković.

Šprajcov komentar objavljujemo u cijelosti:

Andrej Plenković telefonski je pozvao čelnike oporbe na šalicu kave, ali i ljuta desnica i još ljuća ljevica za kavu ni da čuju. I Tomislav Tomašević i Miroslav Škoro i Dalija Orešković i Zlatko Komadina složno su odbili Plenkovićev poziv na kavu i to dosta uvrijeđeno i ogorčeno jer kažu kako im u pozivu nije naznačen dnevni red i predložene teme, a oni ni u dućan ne idu bez dnevnog reda i predloženih tema. Jedini koji je pristao na kavu s premijerom je Božo Petrov, ali kad je čuo da nitko drugi ne ide, nije otišao ni on.

A što je trebala biti tema otkrio je glasnogovornik Vlade Marko Milić.

”Izgleda da je oporba i dalje nesvjesna da se Hrvatska možda nalazi u najosjetljivijim i najizazovnijim trenucima još od Domovinskog rata i voljeli bismo da oporba u naredne četiri godine bude puno konstruktivnija”, rekao je Milić.

Kako sad to da se Hrvatska nalazi u najosjetljivijim i najizazovnijim trenucima još od Domovinskog rata? Mislim, mi to ovdje tvrdimo već dva mjeseca i svaki put nas neki ministar u studiju uvjerava da pretjerujemo, da smo zlonamjerni i da nema razloga za brigu. Zadnji put nam je ministar Ćorić prije sedam dana objašnjavao da su svi problemi riješeni s rebalansom proračuna, da se sve odvija prema planiranom planu i da nikakvih posebnih i izazovnih trenutaka neće biti. Ali OK, možda se u sedam dana čovjek osvijestio pa evo što je danas o “najosjetljivijim i najizazovnijim trenucima još od Domovinskog rata” kako ih naziva glasnogovornik Vlade, rekao ekonomski strateg iste te vlade i isti ministar Tomislav Ćorić.

”Definitivno će se voditi borba za svako radno mjesto, ta borba je tijekom proljeća bila uspješna, držimo da možemo jednako uspješan posao odraditi i najesen”, kazao je Ćorić za RTL Danas.

Eto, vodit će se neka borba za radna mjesta, ali po ministru Ćoriću ne čini se da će to biti najteža borba od Domovinskog rata kako je rekao glasnogovornik Vlade Marko Milić. Po ministru najesen Vladu čeka samo još jedan uspješan posao kakav je već odradili proljetos, dakle realno nema tu nikakve drame, biznis ”us usual” rekao bi čovjek. Ili će to ipak biti najkompleksniji trenutak od Domovinskog rata kako je rekao Marko Milić?

Hm, možda su, prije nego što su pozvali oporbu na kavu, kavu prvo trebala popiti gospoda Milić i Ćorić.