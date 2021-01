ŠPRAJC OPET RASTURIO KOMENTAROM: ‘Žinić ne da ništa nije ukrao, on ništa nije ni zaradio. Sve što ima, on je dobio… od države’

‘Ivo Žinić je čovjek države a država uvijek skrbi o svojim ljudima, ali na područjima od posebne državne skrbi posebno brine o svojim ljudima. Zato se i zovu područja od posebne državne skrbi’, ustvrdio je Šprajc

Komentirajući u RTL Direktu afere s nekretninama koje se vežu uz sisačko-moslavačkog župana Ivu Žinića, Zoran Šprajc bio je u svome elementu.

“Država će uzeti od vas, i onda dati njemu. A on će vam se onda zahvaliti prigodnom novogodišnjom čestitkom koju i dan danas možete vidjeti na putu od Zagreba do Gline”, kazao je.

Evo što znači ‘posebna državna skrb’

Potom je nastavio rekavši: “Naravno, važno je i gdje se ovo sve događa. Na području od posebne državne skrbi. Jer, Ivo Žinić je čovjek države a država uvijek skrbi o svojim ljudima, ali na područjima od posebne državne skrbi posebno brine o svojim ljudima. Zato se i zovu područja od posebne državne skrbi.

Jer ako ste dobro pratili slučaj, g. Žinić ne da ništa nije ukrao, on ništa nije ni zaradio. Sve što ima, kuću, stan, službeni stan, automobil, on je dobio. Od države naravno. Pa neće uzeti od vas. Država će uzeti od vas, i onda dati njemu. A on će vam se onda zahvaliti prigodnom novogodišnjom čestitkom koju i dan danas možete vidjeti na putu od Zagreba do Gline. Naravno ni tu čestitku nije platio Ivo Žinić nego Vi, ali čovjek se ni kriv ni dužan, barem zna odužiti”, ustvrdio je Šprajc.

