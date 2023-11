Nakon što je rat Izraela protiv Hamasa kratko preuzeo primat svjetske pažnje, ukrajinski predsjednik kao da se dosjetio kako bi barem na jedan dan svjetske reflektore ponovno bacio na Ukrajinu, komentirao je Zoran Šprajc u Stanju nacije.

"Obratite pozornost na Balkan. Vjerujte mi, imamo informacije. Rusija ima dugoročni plan. Sad je u pitanju bliski istok, a sljedeća distrakcija će biti Balkan. Ako partneri sada ništa ne poduzmu, opet će doći do eksplozije", izjavio je predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski.

"Nama stvarno ne treba Rusija ili bilo tko drugi da se pobrine da ratujemo, možda ništa drugo ne znamo sami, da nije bilo Beča ili Brisela, ni stražnjicu ne bi znali obrisati, al za rat nam stvarno nitko drugi ne treba. Ima nas sasvim dovoljno. Oš da međusobno ratuju Srbi i Hrvati, oš da ratuju Muslimani i Hrvati, oš da ratuju Srbi i Muslimani, oš da Hrvati i Muslimani ratuju skupa protiv Srba oš da Srbi i Hrvati ratuju skupa protiv Muslimana - nema kombinacije koju mi na Balkanu nismo isprobali", rekao je Šprajc pa dodao:

"A ako slučajno nema nikoga s kim bi ratovali lako mi zaratimo sami sa sobom, Hrvati protiv Hrvata, Srbi protiv Srba - ustaše i četnici nam dođu kao joker za rat. Kad ne znaš s kim bi, zovi Joker. Dakle da bi se najavio rat na Balkanu za to stvarno ne trebaju neke posebne informacije s kojima se hvali Zelenski. To kao da je najavio kišu za In Music ili grupnjak na Prajdu. Podrazumijeva se, jel."

Žarišta može biti više

Na što je točno Zelenski mislio pokušao je odgovoriti i premijer RH, Andrej Plenković.

"Tih žarišta u našem neposrednom susjedstvu nažalost može biti i više. Nisam se u zadnje vrijeme čuo sa predsjednikom Zelenskim pa ne mogu iz svoje perspektive ovako točno znati na koje on točno potencijalno žarište misli", rekao je Plenković.