U ovotjednom RTL-ovom Stanju nacije Zoran Šprajc donio je publici i malo vijesti iz kulture. Točnije, vijesti o aktivnostima mladih pjevača iz osječkog kulturno umjetničkog društva 'Jure i Boban' za koje je kazao da su "grubo spriječeni u promociji hrvatske glazbene i likovne kulture".

S tribina ore ustaške, a na terenu se čuju četničke pjesme

"E sad, nije ovdje problem što su dečki pjevali ustaške pjesme, nego je to samo odraz stanja u našem školstvu gdje je glazbena kultura potpuno zanemarena. Jer da nije, onda bi naši navijači u školi učili da su sve te ustaške pjesme zapravo i četničke pjesme. I što je još gore - partizanske! I eto sada zašto hrvatska nogometna reprezentacija u zadnje vrijeme ne može dobiti niti jednu utakmicu. Jer ovi idioti s tribina za njih navijaju zapravo s četničkim pjesmama. Pa kad gore na sjeveru zapjevaju "Juru i Bobana", Kovačić dolje na terenu dok trči prema turskom golu čuje "Hvala tebi Čiča Dražo". I onda se svi pitaju kako mu je lopta pobjegla s noge. Pa dobro da nije pobjegao sa stadiona kad je to čuo. Ili kad se s tribina zaori "Istrčale zagrebačke frajle" Livaković dolje čuje "Marširala kralja Petra garda". Pa normalno da se onda zatrese i on i mreža iza njega", objasnio je Šprajc naciji u Stanju nacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Daliću nije jasno zašto mu se Livaja nije javio: Nakon što je sve učinio da se ne javi i ostavio ga kao drek na kiši