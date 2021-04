ŠPRAJC OBJASNIO ‘TAJNU VEZU’ IZMEĐU HDZ-A I COVID DODATAKA: ‘Važno je da umirovljenici prežive covid do izbora, a nakon toga…’

‘Važno je da s ovim dodatkom umirovljenici prežive covid do izbora. A nakon toga, kao i do sada, tko živ, tko mrtav’, komentirao je Zoran Šprajc

Danas je u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković predstavio Covid dodatke koji će biti isplaćeni umirovljenicima. Covid dodaci isplaćivat će se u iznosu od 1200 do 400 kuna, a iznos dodatka ovisi o visini mirovine koju umirovljenici primaju.

“Jako dobra vijest za 850.000 hrvatskih umirovljenika. Obzirom da kandidati HDZ-a u predizbornim anketama ne stoje baš najbolje, HDZ je odlučio svoje najvjernije glasače motivirati s tzv. Covid dodatkom”, rekao je urednik i voditelj Zoran Šprajc u večerašnjem RTL Direktu.

“Dakako HDZ taj poticaj neće isplatiti iz svoje kase nego iz kase državnog proračuna i to ukupno 600 milijuna kuna koji će se podijeliti po sljedećem kriteriju:

Birači s mirovinama do 1.500 kn dobit će dodatak od 1.200 kuna. Dakle skoro još jednu cijelu mirovinu. Birači koji mjesečno primaju od 1.500 do 2.000 kuna dobit će od HDZ-a, tj. od hrvatske Vlade 900 kuna. Oni s mirovinama do 3000 – dobit će po 600 kuna, a oni s mirovinama do 4000 tisuće – 400 kuna! Covid dodatak neće biti oporeziv niti predmet ovrhe”, rekao je Šprajc.

STIŽE LOVA: Procurilo je gotovo sve o covid dodatku – iznosi, tko će ga dobiti i kada… Još se čeka bijeli dim nakon sastanka u Vladi

BAKA IZ ZAGREBA ODUŠEVLJENA COVID DODATKOM: ‘“Uuuuu! Super, super, super! Barem ću si moći kupiti hranu!’

‘Što je HDZ-u gore, više se trudi da penzionerima bolje’

Novac bi umirovljenicima trebao sjesti dva tjedna prije izbora, a premijer je danas upitan kupuje li na taj način glasove 850 tisuća hrvatskih umirovljenika. “Pa ne”, odgovorio je Plenković. Novinari su dalje upitali premijera zašto isplata ide dva tjedna prije izbora, a ne primjerice lani, budući da su umirovljenici već godinu dana suočeni s posljedicama koronakrize, premijer je rekao: “Zato što smo sada, mi od negdje morali, ako ste pozorno slušali predstavnike umirovljenika…ova sredstva nisu bila planirana”. “U ovom trenutku zbog te indeksacije, otvorio se prostor”, rekao je premijer Plenković.

“Eto vidite kako se brzo otvori prostor uoči izbora, pogotovo kad kandidatima HDZ-a baš ne ide najbolje, jučer nije bilo ni za lijekove ni za dodatke, danas ima i za lijekove i za dodatke, kad su u pitanju glasovi HDZ nit žali nit je ikad žalio. Moglo bi se reći – što je HDZ-u gore, više se trudi da penzionerima bude bolje. Ali ne i obratno. Jer ako je penzionerima loše, ne piše se dobro ni HDZ-u.

To je njihovo najvjernije, najveće ali i najstarije biračko tijelo. A znamo već, takva su tijela u epidemiji najviše izložena posljedicama covida. Zato se i ovaj dodatak umirovljenicima zove covid dodatak. Jer je važno da s ovim dodatkom umirovljenici prežive covid do izbora. A nakon toga, kao i do sada, tko živ, tko mrtav”, komentirao je Zoran Šprajc.

