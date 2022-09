U večerašnjem 'Stanju nacije' na RTL-u Zoran Šprajc osvrnuo se na još jedan veliki uspjeh hrvatske policije i USKOK-a.

U posljednji čas, kaže, osam mjeseci nakon što su covid potvrde potpuno ukinute, uhićena je organizirana skupina koja je izrađivala i zainteresiranim građanima prodavala lažne COVID potvrde.

Ne, nije Beroš!

Doznaje se kako je među uhićenima najmanje jedna osoba iz zdravstvenog sustava, ali to nije ministar Beroš koji je vjerojatno svima prvi pao na pamet - viđen je kako tog jutra slobodan sjedi u Saboru. Riječ je o medicinskoj sestri koja je još lani zbog istog razloga privedena i saslušana, ali za svaki slučaj opet je privedena, da ne bi ispalo da USKOK ništa ne radi.

"Ovo što se ovdje u ovom trenutku događa doista je pravni apsurd. Ovo što mi ponovno pokrećemo, to je davno riješeno. Ovaj postupak je obavio sve svoje radnje, obavljene su sve pretrage. Svi mobiteli i sve je bilo oduzeto", kazao je odvjetnik Mate Matić.

'To može svaki bankovni činovnik'

E da, ali tada još nismo znali da su COVID potvrde kupovale i neke poznate osobe, pa je to sada odlična prilika da USKOK i policija uberu barem djelić njihove slave. Osim toga, razotkrivanje mreže lažnih COVID potvrda je puno zahtjevniji zadatak nego recimo razotkrivanje ekipe koja sebi i svojim dedama i bakama na račune uplaćuje po nekoliko stotina milijuna kuna iz neke državne tvrtke.

To može otkriti svaki bankovni činovnik, koji je to i otkrio, a USKOK i policija se evo bave slučajevima koje ne može otkriti nitko. A oni, eto, čak dva puta mogu otkriti jedan te isti slučaj. To je posao.

Osim toga, uhićenje zločinačke skupine zbog trgovine COVID potvrdama osam mjeseci nakon što su COVID potvrde ukinute, veliki je doprinos policije i USKOK-a sprečavanju zločina u prošlosti.

Bruce Willis glumio Capaka... Ili obrnuto?

To nije uspjelo čak ni Bruce Willisu u filmu "12 Majmuna" u kojem putuje u prošlost u pokušaju da spriječi isto tako neku veliku pandemiju, ali u povratku u sadašnjost nije uspio oteti epruvetu s virusom i ode mast u propast. Skoro baš kako je bilo i kod nas. Osim što je u našem filmu Bruce Willisa glumio Krunoslav Capak. Ili je Bruce Willis glumio Capaka, teško je to sad reći.

A da bi doista sve opet moglo krenuti iz početka govori i vijest kako se sve više širi novi soj koronavirusa, otkriven je u 45 zemalja, i otporniji je na cjepivo od dosadašnjih sojeva.

Osim toga imun je i na većinu lijekova protiv korone. Oznaka mu je BA.2.75.2 Pretpostavlja se da je i on mutirao u tijelu šišmiša, pa ako negdje vidite Batmana, lijepo ga pozdravite - poručio je Šprajc.