Možda to nisu svi shvatili, ali ministar financija Marko Primorac zapravo je rekao da nije imao pojma da će Vlada donijeti odluku o zamrzavanju cijena sve dok to nije vidio na prezentaciji. Zaključio je to tako tijekom duhovitog osvrta Zoran Šprajc, pa pojasnio:

"Jer na tome je radio ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović. E, to se zove koordinacija. Ako Filipović sutra odluči da je litra goriva pet kuna, ministar financija će to isto saznati na prezentaciji u Vladi jer svatko radi svoj posao. Jedan zamrzava, drugi odmrzava. Ali reda mora biti", rekao je Šprajc i nastavio:

"Obzirom da je na tom paketu zamrznutih cijena radio ministar Filipović, nije čudo da je odmah došlo do kaosa i da nitko ne zna na što je ministar Filipović mislio kada je rekao kako će zamrznuti i miješano mljeveno meso. Po jednima riječ je samo o pakiranom i gotovom mljevenom mesu, ali ne zna se vrijedi li to samo za svinjsko-juneću kombinaciju ili za svako pakirano mljeveno meso.

"Jer mljeveno meso može biti i pureće, može biti od klokana i štakora. Ljudi i mesari svašta stavljaju u mljeveno miješano meso i uglavnom ne baš prvu kvalitetu mesa nego razne ostatke. Pa vam Vlada želi omogućiti da po povoljnim cijenama jedete ostatke kada već ne možete ništa bolje", rekao je Šprajc.

"Po drugima zamrznuta je cijena samo svinjskog dijela miješanog mljevenog mesa, to jest svinjske lopatice, odnosno njezinih ostataka. Ali ne i junetine koja također ide u miješano meso, što će biti problematično izmjeriti i odrediti cijenu.

Treći kažu, a to nam se čini i najvjerojatnijim, da je Filipović na kolegiju na kojem se raspravljalo o tome kojim namirnicama treba zamrznuti cijene, samo onako usput sjetio i rekao da kako mora zamrznuti svoje mljeveno meso koje je jučer kupio jer ovaj tjedan neće stići napraviti špagete bolonjez, što je netko od njegovih revnih činovnika upisao u tablicu zamrznutih cijena", dovršio je Šprajc.