Popularni voditelj Zoran Šprajc dotaknuo se u RTL Diretku filma Don't Look Up kojeg je spomenuo i premijer Andrej Plenković. Kako je istaknuo Šprajc, Plenković je iskoristio film da objasni još jedan neuspjeh Vlade.

Dotaknuo se i prve cijepljene osobe u Hrvatskoj koja se cijepila prije točno godinu dana.

"Prva cijepljena osoba bila je 83-godišnja Branka Aničić. Gđa Aničić je umirovljena farmaceutska tehničarka i živi u Domu za starije na zagrebačkoj Trešnjevci. Bio je to tada jedan od najvažnijih događaja tijekom epidemije u Hrvatskoj pa su njenom cijepljenju 27. prosinca prošle godine prisustvovali premijer Andrej Plenković, ministar Josip Aladrović, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, i pokojni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić", podsjetio je Šprajc.

Prva primila cjepivo

Podsjetio je i da je gđa Aničić bila njegova gošća krajem kolovoza.

"Niti u jednoj sekundi nisam pomislila na nešto negativno i na te nuspojave, možda ja ipak malo više znam i što se tiče lijekova i svega i znam koliko lijekovi sami izazivaju nuspojave, a svaki ih stariji čovjek gomile ima, a i mlađi na žalost, a oni kao ne izazivaju nuspojave", rekla je.

Dodala je i kako je strah od cjepiva je čisto jedan psihološki problem.

"Informacije, ne iz naše zemlje, nego iz svih krajeva svijeta su dolazile, kontradiktorne, ljudi su se malo zbunili, a mlađi su odmah svoje mreže pregledavali što one kažu i ako su one u tom momentu davale negativne znakove… Mlađi su ih nažalost prihvatili", kazala je.

Teorije zavjere i laži

Šprajc smatra da je tim riječima gđa Aničić dobro objasnila fenomen lažnih vijesti koji se šire društvenim mrežama i koji neupućene ljude odbijaju od cijepljenja.

"A baš o tom fenomenu teorija zavjere i lažnih vijesti i nepovjerenja u znanost koje se širi društvenim mrežama snimljen je i film "Don't Look Up". Riječ je o satiri koja kroz reakcije ljudi na vijest da prema Zemlji juri razarajući asteroid zapravo priča priču o reakcijama na korona virus. Dio ljudi ne vjeruje i ne želi vidjeti opasnost sve dok ih asteroid ne pogodi svom silinom", rekao je Šprajc.

Napomenuo je kako je film imao premijeru na Badnju večer i odmah je izazvao mnoštvo reakcija i trenutno je najgledaniji igrani film na streaming platformama, a premijer ga je iskoristio da objasni još jedan neuspjeh Vlade - zaštitu zdravlja hrvatskih građana, jer s više od 12.000 umrlih smo došli u vrh svijeta.

"Dakle evo film "Don't Look Up" se očito svidio i predsjedniku Vlade, koji u njemu nalazi potvrdu svojih teza da su za nepovjerenje prema znanosti i očitim istinama, istinama koje se mogu vidjeti doslovce golim okom najviše krive društvene mreže i lažni proroci, konzumerizam i površnost nas medija. I to mu posve stoji, riječ da bi mu čovjek zamjerio. Ali izgleda da je predsjednik Vlade film gledao samo jednim okom", rekao je.

"Pa kao i akteri u filmu na ono drugo zatvoreno oko nije vidio tj. nije htio vidjeti ono što mu ne odgovora da vidi - da su i političari i vlast zabijali glavu u pijesak i nadolazeću opasnost manipulativno koristili u političke svrhe. A upravo se to događalo i u Hrvatskoj i to od samih početaka pandemije, koja se isprva negirala i uspoređivala s gripom a onda se htjela suzbiti mjerama koje su izgledale kao da ih pišu tri pijanca i dva biskupa", smatra Šprajc.

'Vladini šarlatani'

"Pa su se onda te pijane mjere opet prilagođavale političkim potrebama, Katoličkoj Crkvi i izborima. Istodobno je Vlada pristala da ju savjetuju šarlatani koji su plesali na grobovima mrtvih i govorili upravo to - "Dont look up" - ne gledajte u očito i ne vjerujte u ono što vidite, ja ću vam objasniti što trebate vidjeti. Ali čak ni Vladini šarlatani nisu sa članovima svojih obitelji prekoredno i tajno upadali na cijepljenja kao što je činila politička elita ili pojedini članovi Kriznog stožera. Koji su nakon toga onda javno govorili da se recimo trudnice ne trebaju cijepiti i time svjesno ili nesvjesno potpirivali skepsu i sumnju u cjepivo. A sve zato jer im je Katekizam za srednju školu izgleda bio zadnje znanstveno štivo koje su pročitali", rekao je.

Dodao je da izgleda kako nitko od članova Kriznog stožera nije čitao ni deklaracije na cjepivu koje su jasno isticale da cjepivo ne štiti toliko od zaraze koliko štiti od težih oblika bolesti i smrti.

"Dakle cjepivo prvenstveno štiti onoga koji se cijepio a zarazu ne zaustavlja ali ju smanjuje. Ali su Plenkovićevi glumci promotivnu kampanju napravili upravo obrnutu: Cijepi se - misli na druge, cjepivo zaustavlja širenje zaraze. Ali za razliku od stručnjaka iz Kriznog stožera čak i neuk puk zna pročitati deklaraciju i može uočiti da se zaraza širi usprkos cijepljenju", dodaje.

"I kao u filmu "Don't look up" dok smo sjedili za večerom i molili se Bogu udario nas je asteroid i lansirao u sam svjetski vrh po broju umrlih na milijun stanovnika. I neka nam ne bude zamjereno što sad i sebe spominjemo, prvih mjeseci tog pandemijskog ludila dok su ostali mediji članove Kriznog stožera proglašavali Herojima nacije, ova emisija bila je rijetki možda i jedini glas kritike prema takvom primitivnom amaterskom i političko-vjerskom upravljanju pandemijom", rekao je.

"Ne zato što nismo vjerovali u opasnost koju nosi virus korone, kako su nas ponekad tumačili i krivo svrstavali, nego zato što smo slutili da će nam se taj političko vjerski-voluntarizam i fejsbučki fanatizam na kraju obiti o glavu, ako glave budemo uopće imali", zaključuje Šprajc.