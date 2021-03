ŠPRAJC O NOVOM VALU ZARAZA: ‘Ako se epidemija ovako nastavi širiti, neće nam pomoći ni Covid putovnice. Završit ćemo kao Srbija’

Od ponedjeljka do danas je 2265 novozaraženih što je 46 posto više u odnosu na tri dana u tjednu prije

Hrvatska je jučer imala najveći broj zaraženih u jednom danu u više od dva mjeseca, i to njih 1455. U bolnici je zbog korone gotovo 900 ljudi što je isto najveći broj u zadnjih mjesec dana. Da nije dobro, primijetili su i u COVID bolnici.

Zoran Šprajc na početku RTL Direkta istaknuo je kako situacija postaje sve složenija:

“Ako se epidemija nastavi ovako širiti, neće pomoći ni Covid putovnice. Rast iz Srbije i BiH prelio se na Hrvatsku. Tjedna stopa rasta dosegla je 46 posto, a ako se tako nastavi, nema sumnje da će Hrvatska uskoro završiti ondje gdje je danas završila Srbija – u lockdownu. Pitanje je samo hoće li se Vlada na to odlučiti prije ili poslije Uskrsa.”

Raste broj hospitaliziranih

O stanju koje se komplicira i u bolnicama izvijestili su iz KB Dubrava:

”Trenutno je 133 hospitalizirane osobe u Dubravi, od toga je 20 na respiratoru. Ono što također primjećujemo je da se radi bolesnicima mlađe životne dobi i da im se klinička slika brže pogoršava. Nismo to očekivali, ja moram priznati, prevladao je optimizam. Mislili smo da trećeg vala neće biti”, rekla je zamjenica ravnateljla KB-a Dubrava Diana Rudan za RTL.

Značajan porast vidi se i u splitsko-dalmatinskoj županiji.

”Danas imamo skoro svakog trećeg oboljelog od testiranih, testirali smo preko 900 osoba, uistinu nitko ne zna šta će biti dalje”, kazala je Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Borba se nastavlja

Od ponedjeljka do danas je 2265 novozaraženih što je 46 posto više u odnosu na tri dana u tjednu prije. I čak 84 posto više nego prije dva tjedna, kad su mjere popustile.

”Na temelju podataka prethodna tri tjedna, možemo vidjeti da je najveći očekivani broj danas trebao biti 1200, a mi imamo 250 ljudi više. Što znači da uistinu imamo povećanje u odnosu na ono stanje koje bismo očekivali da se epidemija nije mijenjala”, izjavio je član Vladina znanstvenog savjeta Ozren Polašek.

”Nije bitno je li to treći val ili rep drugoga vala, bitno je da trebamo nastaviti borbu za smanjenje broja oboljelih”, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Teško stanje za ugostitelje

Ministra Božinovića brine nepoštivanje mjera.

”Ukoliko ćemo, kad malo zahladi, zatvoriti one stijene pa malo upaliti grijalicu na tim terasama, to više nije terasa i ukoliko je netko zaražen, on će proširiti tu zarazu”, kazao je Davor Božinović, načelnik Stožera civilne zaštite RH.

Ugostitelji kažu da novo zaključavanje ne bi preživjeli.

”Za ugostitelje u Zagrebu je katastrofa zatvaranje sad sve do ljeta. Svaki dan je bitan i svako daljnje zatvaranje vodi drastičnim posljedicama. Mislim da bi došlo do velikog opuštanja radnika i zatvaranja lokala”, rekao je vlasnik ugostiteljskog objekta Ivica Krištić.

U najvećoj COVID bolnici bili su spremni opet postati KB Dubrava i otvoriti bolnicu, ali zasad ništa od toga, jer očekuju treći val.

”Mi očekujemo zapravo znači porast za dva tjedna, a to je taman 3-4 tjedna nakon ovog velikog porasta u Europi.”, rekla je Rudan.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.