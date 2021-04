ŠPRAJC O COVID PUTOVNICAMA: ‘Netko pametan je shvatio da bi banana ministri u banana državama to mogli povjeriti svojim frendovima’

Svaka država ima svoja pravila za ulazak i izlazak iz zemlje, a Europska unija jedinstvenom covid putovnicom nastoji omogućiti povratak u normalu

Sudeći po raspravi, Europski parlament trebao bi tijekom večeri izglasati uvođenje jedinstvene Covid putovnice za cijelu Europsku uniju. One bi trebale biti u funkciji početkom lipnja, netom prije početka turističke sezone, javlja RTL.hr.

“Premda se prvotno razmišljalo da svaka zemlja napravi svoju aplikaciju za Covid putovnicu, netko pametan u Bruxellesu je shvatio da bi banana ministri u banana državama taj posao opet mogli povjeriti svojim frendovima – cvjećarima pa će se napraviti jedinstvene Covid putovnice na razini cijele Europske unije”, kaže Zoran Šprajc, urednik i voditelj RTL Direkta.

Dotad postoje potvrde o cijepljenju, kartice od Pfizera ili obični komadi papira od Moderne ili AstraZenece. Čak i ako na njima piše da se netko dvaput cijepio, to mu ne jamči slobodan prelazak granice. Svaka država ima svoja pravila, pa je tako za ulazak u Sloveniju dovoljna jedna doza AstraZenece i potvrda napisana na običnom papiru ili dvije doze Pfizera. No, za Austriju, Italiju ili Mađarsku to ne vrijedi, jer i dalje traže negativan test.

STRUČNJAKINJA O VEĆIM PRAVIMA ZA CIJEPLJENE: ‘Diskriminacija je samo činjenica da cjepivo nije dostupno svima. Zbog toga se može i tužiti država’

27 država – 27 pravila

Zato potvrde vrijede pri povratku u Hrvatsku, kako bi se izbjeglo 27 pravila iz 27 zemalja. Zbog toga Europska unija uvodi jedinstvenu digitalnu iskaznicu, koja će na papiru ili spremljena na mobitelu, olakšati život onima koji su se cijepili, imaju negativan test ili su preboljeli koronavirus.

“Imamo isti cilj, a to je olakšati život naših građana u ovom teškom trenutku kako bi se obitelji mogle opet okupiti, kako bi studenti, turisti i poslovni ljudi mogli putovati. To bi napokon vratilo osjećaj normalnosti i pokrenulo gospodarstvo”, rekla je Ana Paula Zacarias, državna tajnica Vijeća Europske unije.

Eurozastupnici tvrde da se mora izbjeći diskriminacija necijepljenih i siromašnijih, pa bi države EU trebale osigurati univerzalno, lako dostupno i besplatno testiranje, odnosno ono što većina država još nema.

“Hrvatska je jedna od država članica koja u mnogočemu ovisi o turizmu i kao takvoj uvođenje zelenog certifikata olakšat će oporavak od krize. Digitalna zelena potvrda je jedan od alata kojim će se pandemija suzbiti, istodobno omogućavajući fleksibilnija putovanja i štiteći pravo građana na slobodno kretanje. Važno je naglasiti kako se uvođenjem zelene potvrde ne uspostavlja i obveza cijepljenja”, govori Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu iz redova HDZ-a.

‘AKO SE UVODE COVID PUTOVNICE, TEST MORA BITI BESPLATAN’: Europarlamentarac upozorava da treba razmišljati o putovanjima

U Izraelu se vraćaju u normalu

Razne verzije zelenih karata izvan Europe već postoje. Brazilska je papirnata, a i u Šangaju stanovnici sa sobom nose papir. U Indiji se uz potvrdu o cijepljenju nalazi fotografija premijera i poruka da će zajedno pobijediti covid. S digitalnom izraelskom zelenom kartom ljudi su dobrodošli u teretane, kazališta i na koncerte, a šezdeset posto stanovnika ima QR kod.

“I to je potpuno promijenilo situaciju. Dobili smo nekakvu zelenu putovnicu, zapravo aplikaciju na telefonu, koju tu i tamo moramo pokazivati, recimo na ulazu u restorane, koncerte ili na sportske događaje. U roku od tri tjedna se očekuje da će se situacija vratiti 100 posto u normalu, kao i prije korone i živjet ćemo potpuno normalno”, kaže Hrvat iz Tel Aviva, Daniel Tuksar.

Sva vrata covid putovnica otvara i u Danskoj; od restorana, frizerskih i kozmetičkih salona, do granice. Građani koji su cijepljeni ili su u šest mjeseci preboljeli virus dokazuju topomoću aplikacije. Zelena karta, covid putovnica ili štogod, postala je put u normalan život, osim u Hrvatskoj, gdje je i dalje put prema natrag.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.