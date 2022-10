Zoran Šprajc osvnuo se u RTL-ovom Stanju nacija na nedavne prepire Hrvatske i Srbije i embargu na uvoz ruske nafte.

"Mučki napad na hrvatske komuniste došao je iz bratske i prijateljske Socijalističke Republike Srbije. Naime, baš kao nekad na 14. Kongresu Saveza komunista Jugoslavije srpski komunisti napali su svoje hrvatske drugove zbog nacionalističkih tendencija. "Hrvatska je samo radila svoj posao koji radi više desetljeća, od '41 pa na dalje", rekao je Vučić. "Ovo je otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji", kazala je Brnabić. "Ovo je ustaška politika", tvrdi Vulin, zapičinje Šprajcov prilog. koji se nastavlja

Da da, ustaše i četnici ponovo u akciji, krivac je embargo na uvoz ruske nafte koji je prema Srbiji uvela Europska unija, tobože na nagovor Hrvatske, jer mi smo u Uniji čimbenici, a ne neka tamo Njemačka i Francuska. I to smo odlučili ovako iznenada, Baš dok je Aleksandar Vučić na summitu u Pragu, ništa ne sluteći, bezbrižno stajao sam sa sobom i svojim mobitelom. Pa je eto tobože ostao šokiran iznenadnim sankcijama.

Ali internet pamti ono što ni Srbi ni Hrvati ne pamte. A to je da Vučić još od lipnja Srbima govori kako će od 1. studeni ostati bez ruske nafte. I to bez ikakve ustaške politike i dramatike, pogotovo bez popratne medijske akrobatike. Ta je najava od lipnja stidljivo zašušurena u režimskim člancima, ali našli smo je i na YouTube, na jednoj pressici iz kolovoza, dakle mjesec i po dana prije nego su za to bile krive ustaše. "Šta ćemo s naftom, mi od prvog studenog više nemamo pravo na rusku naftu, mi smo pod sankcijama", rekao je Vučić.

Ne spominje ni Hrvatsku ni ustaše, nema ni šoka ni nevjerice ...

Eto pristojno i vrlo smireno Vučić još u kolovozu najavljuje kako od 1. novembra, dakle za hrvatske Srbe od prvog studenog, Srbija neće više imati pravo na rusku naftu. Ne spominje ni Hrvatsku ni ustaše, nema ni šoka ni nevjerice nema ni Informera, ni Kurira ni Politike ni Milomira Marića da se zgražaju nad tim novim pogromom. Ali eto kako se prvi novembar približio nije loše prebacit taj problem na ustaše jer strah od ustaša donosi glasove a ne strah od zime i skupe nafte. S druge strane ni ovdje u Hrvatskoj tim srpskim ustašama nije mrsko da ih iz Beograda zovu ustašama, to ipak malo bolje zvuči nego da te zovu briselski ćato ili komunistički gojenac. Ja sam prvi put doživio ove godine da sam baš glavni ustaša u Hrvatskoj, da je ovo najustaškija vlada.

Jeste primijetili kako mu se brkovi smiju od dragosti, glavni naš ustaša je to! To se traži, da ga vrijeđaju da je ustaša, a ne da mu je mama lekarka, a tata udbaš. Ustaša od glave do pete i on njegova vlada. Samo su se maskirali zbog Europe i tih stvari, ali ih eto Vučić pročitao.

"Srbija ne može sjediti na dvije stolice. Ne može očekivati iskorake naprijed u europskoj perspektivi, a ne poštivati nijedne sankcije prema Rusiji. REZ Dati derogaciju da Srbija ima jeftinu rusku naftu koja će doći u hrvatske luke i otići Janafom u Srbiju, gdje će oni imati jeftiniju naftu zbog deala s Putinom u ovim okolnostima gdje on radi agresiju na Ukrajinu… A mi ćemo biti tu što: korisne budale?", rekao je premijer Plenković. Da, da ali naš srpski ustaša nije rekao da smo mi i sa Srbima i bez njih, korisne budale. Jer nije Srbija jedina koja sjedi na dvije stolice kad je u pitanju rat u Ukrajini. Na dvije stolice sjede još Mađarska, Slovačka i Češka koje su izlobirale da će i nakon prvog novembra, (za hrvatske srbe 1. studenog) moći i dalje uvoziti jeftinu rusku naftu. A mi, ustaše i četnici, Srbi i Hrvati, ćemo morati kupovati skuplju arapsku ili američku naftu. Dakle, ako netko u Europi traži korisne budale, uvijek može računati na Hrvate i Srbe.

Osim toga, već smo spominjali, ali da se ne zaboravi, ruska nafta se prevozi naftovodom preko Ukrajine, a tim naftovodom upravlja tvrtka u vlasništvu ukrajinske države.

Njima, vidi vraga, ne smeta voziti rusku naftu za Mađarsku, Slovačku i Češku dok god im to dobro plaćaju. Ali zato Hrvatska ne smije voziti rusku naftu kroz svoj naftovod za Srbiju, premda nam je Srbija također za to dobro plaćala. Pa će nakon gradnje novog naftovoda prema Mađarskoj Srbija umjesto Hrvatskoj, dovoz ruske nafte plaćati Mađarskoj. A mi ćemo biti tu što: korisne budale?