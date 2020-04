ŠPRAJC NA INSTAGRAMU: ‘Nakon dva mjeseca kupim novine i opet isto. Nemrem vjerovati’; Svi su primjetili nešto drugo

View this post on Instagram

Nakon dva mjeseca ponovo kupim novine i nemrem vjerovati da u njima u slovo iste teme s kojima sam otišao na bolovanje. Opet neki genije "ne zna" ispuniti imovinsku karticu, još uvijek "nemati" znači imati bar tri stana, vikendicu, gliser i keš s kojim žena kupuje stanove djeci i druge tople ljudske priče… Al ok, evo na sreću vidim da ima i nekih novina, stiže nam koronavirus i tako… Uz takve vijesti čovjek nemre a da ne popije neš žestoko pa sam s dvokalorične radmanove mango-naranče morao preći na trokalorični citrus kako bih preživio sve te pošasti… #news #politics #criminal #virus #survive #lowcalories @radmansdrink