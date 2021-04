ŠPRAJC KOMENTIRAO UVOĐENJE DIGITALNOG NOVCA: ‘Političari su ogorčeni zadiranjem u pravo da novce u kuvertama i najlon vrećicama’

Ne dajte se zbuniti, ne govorimo o bitcoinima i drugim kriptovalutama, koje nemaju veze sa središnjim bankama ni poslovnim računima

Britanci planiraju uvesti digitalne funte, Europa sprema digitalni euro, a najdalje od svih stigla je Kina koja digitalni juan već eksperimentalno primjenjuje u nekim velikim gradovima, javlja RTL.hr.

Ne dajte se zbuniti, ne govorimo o bitcoinima i drugim kriptovalutama, koje nemaju veze sa središnjim bankama ni poslovnim računima. Digitalne valute kao i sadašnji novac, također bi izdavale središnje banke, ali za razliku od tradicionalnog novca za svaki digitalni euro banka bi u svakom trenutku znala gdje se i kod koga nalazi i od kuda je došao.

To se naravno mnogima neće svidjeti, recimo ministri, državni tajnici, direktori javnih poduzeća, gradonačelnici i načelnici općina u Hrvatskoj su ogorčeni takvim zadiranjem u njihovu privatnost i pravo da novce dobivaju kao sav pošten svijet, u kuvertama i najlon vrećicama, komentirao je Zoran Šprajc.

Pješčani dolar

Promotivni video MMF-a s Bahama pokazuje da je ta karipska država prošle godine prva u svijetu službeno uvela digitalnu valutu. Vrijedi isto kao i njihov Bahamski dolar, negdje oko šest kuna – samo su je Bahamci nazvali Pješčani dolar.

”Ako živite na otoku koji je upravo pogođen uraganom, onda možda nećete imati pristup banci ili bankomatu i pješčani dolar će vam pomoći jer možete njime upravljati putem mobitela”, kazala je voditeljica misije MMF-a na Bahamima Anke Weber.

”Svaka transakcija se bilježi, ali privatnost je maksimalno zaštićena. Pojedinačni računi imaju maksimalnu razinu zaštite”, rekao je Wu Haifeng, profesor na Sveučilištu Hong Kong

Dobro za sve građane?

Veliku probu Kina planira za Zimske olimpijske igre iduće godine u Pekingu. Sportašima iz cijelog svijeta uplatit će određenu svotu digitalnih juana za podmirenje njihovih troškova. A jedna od najvećih zagovarateljica digitalnog eura je šefica Europske banke.

”To nije nešto što je dobro samo za elitu ili samo za mlade ili za jedne jest, a za druge nije. Ako se dobro postavi i implementira, bit će dobro za sve građane. Ali očito nismo još tamo. Još uvijek ima puno stvari koje treba riješiti”, kazala je predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde.

Sve će se to riješiti do 2025. smatra Lagarde i tada bi Europska unija mogla dobiti digitalni euro, naravno ako se sve članice eurozone usuglase.

O čemu se ustvari radi?

Zamislite da na novčanici od 10 kuna piše svako ime i prezime svih osoba koje su je ikad imale u rukaama ili će ju imati. I to je to, to je cijela filozoifija. Digitalnim novcem ubija se muljanje i rad na crno.

”Osnovna zakonitost je sljedivost. Od samog trenutka kreiranja takvog novca do same transakcije. Ono što je danas veliki upitnik i ono što je velika diskusija je i pitanje povjerenja odnosno povjerljivosti”, rekao je financijski analitičar Hrvoje Japunčić.

”O digitalnim valutama se već govori desetljećima. Teško je ne primjetiti da su se s povećanim pritiskom, hypeom oko kriptovaluta aktualizirale su se te rasprave”, kazao je Nikola Škorić, direktor kripto mjenjačnice.

Digitalna kuna?

Sve te rasprave prati i HNB, iako digitalnu kunu nećemo dočekati. ”To je globalno postala jedna od najvećih tema između središnjih banaka. Moguće izdavanje digitalnih valuta središnjih banaka povezano je s izuzetno velikim brojem otvorenih pitanja (…) pa sukladno tome postoje i brojni rizici”, kažu iz HNB-a.

Jedan od tih rizika je i kako uspostaviti digitalne valute svugdje ako svugdje nema interneta – ali Bahamci i za to imaju rješenje. Pješčanim dolarima može se izvršiti offline predplaćanje – pa se čini da nerješivih problema nema.