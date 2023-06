Zoran Šprajc se u sinoćnjem Stanju nacije na RTL-u pozabavio i prosvjedima u Srbiji, ustvrdivši da Hrvatska nije podržala prosvjede protiv Aleksandra Vučića nego onaj za njega.

U svome stilu, ponudio je i vrlo jednostavno objašnjenje.

'Mi sve što taknemo propadne'

"Najbolji dokaz da iza prosvjeda za Vučića stoje Hrvati jest što je taj prosvjed propao. Jer mi sve što taknemo propadne. Svaka država koju taknemo propadne. Da nema europskih para i srpskih konobara i mi bi propali. Pa čim vidiš da je neki prosvjed propao odmah znaš da iza njega stoje Hrvati, to jest poluosovina Zagreb-Priština. K'o dva oka u glavi. Doduše malo razroka, ali to je to", rekao je Šprajc.

