ŠPRAJC: ‘Imamo skoro 2000 novih branitelja 25 godina nakon rata?’, PLENKOVIĆ: ‘Ma, nema tu drame ni destabilizacije, to je respekt…’

Sabor je usvojio i po nekima dosta kontroverznu izmjenu državnih blagdana, a HDZ je odustao od ideje da iznajmi Sabor za skup EPP-a

Hrvatska vlada i njen predsjednik Andrej Plenković u turbulentnim su vremenima. Školski sindikati ogorčeni Vladinom ponudom u četvrtak su odlučili da nastavljaju štrajk. Istovremeno, u Saboru je usvojen proračun koji je veći nego ijedan prije.

Sabor je usvojio i po nekima dosta kontroverznu izmjenu državnih blagdana, a HDZ je odustao od ideje da iznajmi Sabor za skup EPP-a, a Aleksandar Vučić je odustao od ideje da uopće dođe na taj skup u Zagrebu. Istodobno, vrh HDZ-a najavljuje čistku u svojim WhatsApp grupama, čime želi maksimalno osnažiti redove za predsjedničke izbore za koji je odredio datum 22. prosinca.

“Evo, tema i problema, ne za jednu nego za četiri emisije, ali nadam se da je moj gost iz svog kataloga javnih nastupa odabrao verziju “jasan i koncizan” kako bi sve stigli proći u idućih 30 minuta, dakle moj gost je predsjednik Vlade Andrej Plenković”, najavio je voditelj RTL Direkta Zoran Šprajc specijalnog gosta.

Sindikati u školstvu su objavili da je na njihovom referendumu gotovo sto posto članova odbacilo vašu skromnu ponudu s dva posto povećanja dodatka na plaću i da štrajk ide dalje! To bi moglo urušiti cijelu nastavnu godinu, a pogotovo zakomplicirati provođenje mature, ali vi kao da se za to nimalo ne smatrate odgovornim?

“Razumijem da pojedini predstavnici sindikata žele ostvariti što više za svoje članove, u ovom konkretnom slučaju sindikati osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Ali, Vlada mora voditi brigu o društvu u cjelini. Ono što smo stavili na stol kao ponudu sindikatima jest šest posto za sve, koliko su i tražili. Plus, obveza Vlade je razmotriti zajednički uredbu o koeficijentima, u kojoj ima puno nepravdi i nelogičnosti, pa da vidimo kakvi bi trebali biti u budućnosti. Politika ove Vlade, što se tiče plaća, 2017. bila je “2+2+2”, novi aranžman je bio “3+2”, 11,5 posto dosad… I s novom ponudom doći ćemo do kraja 2020. na 18,3 posto povećanja plaće u državnom i javnom sektoru, plus porezna opterećenja.

‘Imate Vladu koja povećava plaće…’

To nije sporno, sporno je što se štrajk ne vodi zbog povećanja osnovice svima, nego jer koeficijent imaju manji od drugih javnih službi.

“I onda smo još ponudili uz to još dva posto koja su sindikati mogli potpisati odmah. Plus odluka do 15. studenoga su plaćeni dani u štrajku, nakon toga ne. Taj paket je na tragu naše politike dizanja plaća, dizanja standarda.

Imate Vladu koja povećava plaće, imamo momente kad o nečemu pregovaramo. Temeljni kolektivni ugovor rješava osnovicu. Granski rješavaju dodatke, a koeficijenti nisu vježba gdje mi pregovaramo. To je nadležnost Vlade, ona je ta koja jednostrano odlučuje o uredbi. U ovom trenutku ja ne želim promijeniti cijelu fiskalnu politiku, trošimo koliko zarađujemo.

Imamo skoro dvije tisuće novih branitelja, pa jel’ to normalno, 25 godina nakon rata?

“Ništa se zbog toga nije destabiliziralo, garantiram vam to. Ljudi iz ministarstva to objašnjavaju do najsitnijeg detalja, tu nema drame, to je respekt prema onima koji su dali najviše za ovu zemlju.”