ŠPRAJC DEMONSTRIRAO KOLIKO JE CAPAKOVA IDEJA ZAPRAVO – SMIJEŠNA: ‘Bit će to uzbudljiv TV program, bar ćemo se svi lijepo upoznati’

Dakle, eto, kad već ne radi Beroševa aplikacija umjesto nje građane će na cijepljenje pozivati i prozivati mediji, sasvim u duhu vremena i novog normalnog. Tako ćemo izgleda u informativnim emisijama morati i čitati imena građana pozvanih na cijepljenje, to će recimo ovako izgledati:

CAPAK NAKON FIJASKA TVRDI DA PLATFORMA CIJEPISE NIJE PRESUDNA: ‘Ako treba pozivat ćemo ljude putem medija, novina…’

Sutra u 7:30 kod Vatrogasnog doma u Slatini neka se na cijepljenje javi građanin Đuro Đurguzović sa suprugom, u 8:15 u sportskoj dvorani u Križevcima neka se za cijepljenje javi građanka Rozalija Mašić, u kinu Jadran u Slavonskom Brodu u 9 sati i 10 minuta cijepit će se Davorka Dorić, Zvonka Čurić i Damira Krajnović sa supružnicima, na željezničkom kolodvoru u Splitu u 14 i 20 obitelj Ivice Letice starijeg zajedno sa sinovima i snajama… I tako dalje i tako dalje, sve dok svake večeri ne prozovemo i pročitamo oko pet-šest tisuća imena, nešto će naravno čitati i oni s Nove TV nešto i oni s HRT-a (ti bi zapravo trebali i najviše čitati jer su za to i plaćeni, ali OK). U svakom slučaju, bit će to uzbudljiv i zanimljiv TV program, doduše malo će to trajati svake večeri, ali bar ćemo se svi lijepo upoznati, prozvao je one koji su na redu za cijepljenje voditelj RTL Direkta, Zoran Šprajc.

