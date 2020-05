ŠPRAJC BRUTALNO ‘RAZVALIO’ ŠEFA SDP-A: ‘Nevjerojatno je što su ljudi gušteri uspjeli učiniti s mozgom Davora Bernardića’

‘Tim ispadom Bernardić je osigurao ostanak HDZ-a na vlasti još nekoliko stotina godina’, konstatirao je Zoran Šprajc komentirajući Bernardićev verbalni napad na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića

Još se nije slegla priča oko verbalnog ispada šefa SDP-a Davora Bernardića koji je predsjednika Sabora i glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića nazvao “rektalnim alpinistom’. Na Bernardića se vrlo oštro osvrnuo i Zoran Šprajc u RTL Direktu.

Donosimo Šprajcov komentar na lik i djelo predsjednika SDP-a u koji je uspio ubaciti i najčuvenijeg teoretičara zavjere Davida Ickea.

‘Stvorili epidemiju koja nije jasna ni našem Kriznom stožeru’

“Sad možemo nastaviti gdje smo prošli put stali. Naime, nekad su TV emisije pratile život a sad život prati TV emisije pa je život vidio da smo se na kraju emisije prošlog četvrtka malo našalili s onima koji vjeruju u teorije zavjere, ljude guštere i utjecaj 5G mreža na širenje korona virusa.

Ali život ne zna za šalu pa je najveći zagovornik takvih teorija David Icke i njegova Facebook stranica odmah nakon tog Direkta izbačeni s Facebooka zbog širenja lažnih vijesti i teorija, ali zato još živi stranica njegovog velikog hrvatskog prijatelja Ivana Pernara koji se pozvao na zastupnički imunitet pa ga iz Facebooka nisu mogli izbaciti kao što ga inače izbacuju. Osim Pernarove stranice na Facebooku je ostalo još milijun drugih stranica i videa koje propagiraju Ickeove teorije, ali evo nakon što je izbačena ova jedna, Facebook je sad sigurno postao ozbiljan medij, moš’ mislit.

Inače, Icke i ostali čunjaši vjeruju da nama želi zavladati rasa vanzemaljskih ljudi guštera Annanakija, koji su nekad davno nastanili Zemlju, ali dosad im to još nije u potpunosti uspjelo pa su se u prosincu prošle godine sjetili iskombinirati šišmiša, pangolina i 5G mrežu kako bi stvorili virus i epidemiju koja nikome na svijetu neće biti jasna pa ni našem Kriznom stožeru.

‘Ljudi-gušteri uspjeli zbuniti i hladnokrvnog Capaka’

Ne može se reći da u tome nisu uspjeli, jer vidite do sad smo čuli: da maskice ne pomažu ali da bi ih svakako trebalo nositi, da treba ostati doma iako smo najsigurniji na otvorenom, da je virus opasan samo za starije i teško bolesne osobe, osim kad je opasan i za mlade i potpuno zdrave, da se uglavnom prenosi zrakom, ali ako ne može zrakom onda bananama i to najčešće nedjeljom ali samo izvan Crkve.

Moramo biti u izolaciji sve dok se zaraza ne prestane širiti a zaraza će se prestati širiti samo ako se većina nas zarazi. Isto tako djeca mogu ići u školu osim ako ne mogu, a virus će se sigurno proširiti po školama osim ako se ne proširi jer izgleda da je epidemiji došao kraj, osim ako ovo nije novi početak jer nakon prvog vala uvijek dolazi drugi val, osim ako ne dođe. Čak je i uvijek hladnokrvni Krunoslav Capak priznao da izgubi živce nakon takvih uputa Kriznog stožera pa na sastancima Kriznog stožera zna baciti mobitel.

Ali nisu ljudi gušteri uspjeli zbuniti samo g. Capaka. Evo recimo njegov kolega Glavni epidemiolog Velike Britanije Neil Ferguson je kao i g. Capak, nagovorio svog premijera Borisa Johnsona da zaključa sva vrata u zemlji jer će inače korona ubiti oko 250.000 Britanaca, kako je izračunao Ferguson.

‘Bernardić reagirao elegancijom slona u staklani’

Ali Ferguson očito ni sam sebi nije vjerovao što priča, pa je svoja vrata ipak otključao i to jednoj udanoj gospođi s kojom je potom na obostrano zadovoljstvo kršio pravilo fizičke distance. G. Ferguson je na kraju morao podnijeti ostavku premda su i on i ona i njezina familija dobro i zdravo, bar što se korone tiče i bar dok njezin suprug ne prekrši fizičku distancu s g. Fergusonom. Jedini kome nije bilo dobro to je premijer Boris Johnson koji je u vrijeme dok je njegov epidemiolog u svom stanu relaksirao svoje mjere i svoje hlače, završio u bolnici kao jedini premijer na svijetu koji je obolio od Covida.

Ipak uspjeh koji su Annanaki tj. ljudi gušteri požnjeli s virusom SARS- Cov-2 ne može se mjeriti s onim što su napravili Davoru Bernardiću. Intenzivnim 5G zračenjem uspjeli su nagovoriti njegov mozak da reagira na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića-Njonju elegancijom slona koji je u staklani dobio nervni slom. Tim ispadom Bernardić je osigurao ostanak HDZ-a na vlasti još nekoliko stotina godina, dakle kada na Zemlji ne bude više nijednog virusa bit će HDZ-a od kojeg će pobjeći i ljudi gušteri i vratit se na svoj daleki planet, a mi ćemo shvatiti da nam s njima i nije bilo tako loše”, zaključio je Šprajc u svom žestokom osvrtu.

