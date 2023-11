Stiglo je novo Stanje nacije Zorana Šprajca. "Rat u Gazi, masakr Palestinaca nad Židovima pa masakr Židova nad Palestincima malo je odvukao pažnju svijeta s ratnog masakra Rusa i Ukrajinaca pa se predsjednik Volodimir Zelenskij dosjetio kako će makar na jedan dan ponovno privući pozornost svjetskih medija", započeo je Šprajc.

Ukrajinski predsjednik, naime, pozvao je da se obrati pozornost na Balkan jer on ima informacije da Rusija ima dugoročan plan: "Bliski istok, a sljedeća distrakcija će biti Balkan".

"Nama stvarno ne treba Rusija ili bilo tko drugi pa da se pobrine da ratujemo. Možda ništa drugo ne znamo sami, da nije bilo Beča i Bruxellesa ni stražnjicu ne bi znali obrisati, ali za rat nam stvarno nitko drugi ne treba, najmanje Rusija. Ima nas sasvim dovoljno i bez Rusa, za rat. Oš da međusobno ratuju Srbi i Hrvati, oš da ratuju Muslimani i Hrvati, oš da ratuju Srbi i Muslimani, oš da Hrvati i Muslimani ratuju skupa protiv Srba oš da Srbi i Hrvati ratuju skupa protiv Muslimana - nema kombinacije koju mi ovdje na Balkanu nismo isprobali. Ako slučajno nema nikoga s kim bi ratovali, lako mi zaratimo sami sa sobom: Hrvati protiv Hrvata, Srbi protiv Srba... Ustaše i Četnici nam dođu kao joker za rat. Kad ne znaš s kim bi - zovi joker.

Dakle, da bi se najavio rat na Balkanu, za to stvarno ne trebaju neke posebne informacije s kojima se hvali Zelenskij - to kao da je najavio kišu na IN Music Festivalu u Zagrebu ili grupnjak na Prideu. Podrazumijeva se, jel?", kazao je voditelj Stanja nacije.

Novi ministar obrane već zna na koji dio Balkana je mislio Zelenskij

"Ne zna, eto, predsjednik Vlade, a tko će drugi znati, ha... Pa ne mora Plenković više takve stvari ni znati. Sada ima ministra obrane koji konačno nešto zna.

Ha, vidite, bez zamuckivanja odgovara naš novi ministar. Za razliku od premijera, zna dešifrirati Zelenskog, kao da je kliptografiju diplomirao, a još nije ni kineziologiju. A evo, već zna na koji dio Balkana je mislio Zelenskij. Na Kosovo i Republiku Srpsku Krajinu - osim što Republika Srpska Krajina ne postoji još od '95., srušio ju je upravo gospodin Anušić sa svojim suborcima.

Ali dobro, tko će se sad nakon toliko godina sjetiti tko je protiv koga ratovao, koja tvorevina je preživjela, a koja propala. Kako rekosmo, ovdje svako malo neki ratovi pa, evo, ni oni koji su se u njemu borili više ne znaju protiv koga su se borili i koju su tu Republiku Srpsku rušili. Gospodin Anušić je, naravno, mislio na Dodikovu Republiku Srpsku, ali nemojte mu zamjeriti na lapsusu. Čovjek je u ministarsku fotelju došao doslovno iz studentske klupe i zbog toga je morao prekinuti studij.

Eto, čovjek sada ni fakultet ne može u miru završiti, a taman ga je krenulo, nakon 20 godina. Ali, to je ono o čemu smo pričali u prošloj emisiji - u mandatu Andreja Plenkovića, u Hrvatskoj je lakše postati ministar, nego završiti fakultet. Ovi Plenkovići samo dođu na neki fakultet i privedu čovjeka, koji im se onako zgodan učini, u neko ministarstvo. Zato vi djeco koja učite i studirate čuvajte se - čim vidite neko sumnjivo lice da se mota oko vašeg faksa - udrite po njemu jajima", završio je Zoran Šprajc.