SPORAZUM IZMEĐU JAPANA I EU OTVARA PRILIKE ZA HRVATSKU: Mogli bismo iskoristiti brexit i početi sklapati japanske aute

Što za Hrvatsku znači novi Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana kojim se ukidaju carine na japanske automobile te se japansko tržište otvara europskim poljoprivrednicima i proizvođačima hrane?

Budući da se novim Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana ukidaju, primjerice, carine na japanske automobile te se japansko tržište otvara europskim poljoprivrednicima i proizvođačima hrane, Nova TV razgovarala je s ekonomskim analitičarima i Hrvatskom gospodarskom komorom o tome što to znači za Hrvatsku.

Novu TV zanimalo je kako i Hrvatska može iskoristiti nove pogodnosti te “ugrabiti dio tog kolača”.

Prilika za hrvatske luke

Damir Novotny, ekonomski analitičar, vidi nekoliko prilika koje se mogu iskoristiti, pa tako vidi priliku i za lučke operatere i prijevoznike.

”S obzirom na logistički položaj luka ili budućih luka, moglo bi se dogoditi da se jedan dio tog pojačanog prometa preusmjerava preko jadranskih luka, pa tako i preko hrvatskih. To bi bilo svakako dobro za hrvatske logističare i lučke operatere i prijevoznike koji bi mogli od toga profitirati.

Izvoz bukove rezane građe jedna je od najvećih izvoznih stavaka hrvatskih poluproizvoda prema japanskoj industriji namještaja. Taj se izvoz iz godine u godinu povećava, tako da se može očekivati i u tom smjeru direktan utjecaj tako velikog sporazuma na hrvatsku ekonomiju”, rekao je Novotny.

Sklapanje japanskih automobila u Hrvatskoj

Jedna od interesantnih stavki sporazuma su carine na uvoz automobila koje bi se tijekom prijelaznog razdoblja od sedam godina postupno trebale ukinuti.

”Japanski automobili nisu osobito prisutni na hrvatskom tržištu, ali hrvatska Vlada mogla bi iskoristiti taj sporazum za privlačenje japanskih investicija, tako da se sklapaju automobili u Hrvatskoj negdje gdje bi to bilo logistički povoljno za distribuciju u srednjoj i istočnoj Europi.

To bi moglo imati smisla. Mađari, Česi i Slovaci iskoristili su kontakte s korejskom autoindustrijom i omogućili velike investicije u autoindustriji. Hrvatska je jedina zemlja koja nema autoindustriju u Europskoj uniji i takav bi sporazum mogao imati koristi za Hrvatsku, odnosno olakšao bi dogovore vezane za japanske investicije u neki pogon za montažu na području Hrvatske”, smatra Novotny.

Hrvatska ima kvalitetnu radnu snagu

S obzirom da Britanci, koji posjeduju pogone za montažu japanskih vozila, uskoro izlaze iz Europske unije, Novotny vjeruje da bi Hrvatska mogla iskoristiti tu priliku.

”U autoindustriji danas jeftina radna snaga nije toliko važna koliko je važna kvaliteta ljudi koji upravljaju tim pogonima, inženjerski kadar. Hrvatska ima relativno kvalitetno visoko obrazovanje inženjera. Imamo potencijala za razvoj tih ljudskih resursa koji su važni u autoindustriji. S te strane imamo prednosti.

Danas autoindustrija više ne ovisi o jeftinoj radnoj snazi, nego o kvalitetnoj, tako da se u tom smislu Hrvatska može ponuditi japanskom tržištu. Japanci su inače najveći proizvođači automobila na svijetu s obzirom na broj stanovnika. Ogromni su. Imaju pogone i u Americi i u velikoj Britaniji u EU. Uz snažniji diplomatski napor i okvir koji nudi tako veliki bilateralni sporazum sigurno bi se moglo to pitanje otvoriti”, rekao je.

Veća potražnja za japanskim automobilima

Otvaranje europskog tržišta japanskim automobilima znači da će japanski automobili postati konkurentniji, smatra ekonomski analitičar Luka Brkić. Vjerojatno će se, stoga, povećati potražnja za japanskim automobilima.

Iako Europska komisija ima zadaću prodaje automobila kako bi se predvidjela moguća destabilizacije europskog tržišta, znatan broj japanskih vozila koja se prodaju u Europskoj uniji također se i proizvodi u Europskoj uniji.

Sporazum nije presudan za Hrvatsku

Brkić smatra da Hrvatska kao članica EU-a može ponešto profitirati od toga na polju politike i ekonomije. Međutim, s obzirom da nemamo velik izvoz u Japan, sporazum neće biti presudan na Hrvatsku.

”Nešto poticaja može dati u smislu trgovine. Hrvatska ima barem mogućnost tražiti i svoje mjesto pod suncem koje bi bilo malo povoljnije nego što je bilo do sada. No nešto presudno to neće utjecati na Hrvatsku.

Naši su najveći vanjskotrgovinski partneri zemlje u Europskoj uniji i zemlje u regiji. Sve drugo je ipak rubno”, rekao je Brkić za Novu TV, nadodavši da u teoriji postoji mogućnost promjene ako dođe do većeg hrvatskog izvoza u Japan.

Hrvatska Japanu može ponuditi tunu

Japansko tržište je izuzetno zahtjevno, trošak transporta robe u Japan je visok, ali neovisno o tome Hrvatska može ponuditi Japanu visokokvalitetnu tunu koju Japan kupuje u velikim količinama, tvrdi Brkić.

”Japan kupuje puno tune iz Hrvatske. To je biznis koji doživljava ponovno svoj procvat. Jadranska je tuna visokokvalitetna. Po mom sudu, možemo u Japanu, ali to ne vrijedi samo za Japan, tražiti male niše, s obzirom na to da smo mali.

Mi ne možemo imati velike serije jer smo premali po svemu. Niše na kojima se možemo probiti i zauzeti taj dio tržišta i održati se jer imamo ekskluzivan proizvod.

Primjer tune jedan je od takvih ekskluzivnih proizvoda koji ima veliku potražnju na japanskom tržištu i praktički je nemoguće proizvesti je u ovom trenutku onoliko koliko bi Japan kupio”, rekao je Brkić.

Do sada velike barijere za europske proizvode

Hrvatska gospodarska komora naglasila je da će sporazum olakšati do sada teže okolnosti i procedure prilikom izvoza robe u Japan.

”Do sada su procedure za plasiranje određenih proizvoda na japansko tržište imale značajne barijere ne samo po visini carinskih stopa već i u smislu potrebnih dodatnih testiranja, certifikata, tehničkih specifikacija i sl. te su značajno pridonosile trošku poduzetnika pri pristupanju tom tržištu.

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana spomenute barijere značajno će se smanjiti, posebno primjerice za određene prehrambene proizvode, što će u konačnici olakšati pristup japanskom tržištu.

Ukidanje ili smanjenje carinskih stopa svakako daje prostora za promjenu krajnje cijene za kupca, ali teško je odrediti hoće li se to zaista dogoditi i u kojoj mjeri s obzirom na to da je formiranje cijena proces na koji utječu odluke i prodavatelja i distributera i trgovaca”, rekli su iz HGK za Novu TV.

Prehrambeni proizvodi

Smanjenjem carina na prehrambene proizvode neće samo tuna biti nužno glavni izvozni hrvatski proizvod u Japan biti tuna. I drugi prehrambeni proizvodi moći će se izvoziti s obzirom na manje carine, ali bit će nužno osigurati dodatne certifikate nadležnih institucija.