586 dana obitelj Kožići čekala je rušenje kuće koja je uništena u zagrebačkome potresu prije više od godinu i sedam mjeseci. To je tek četrnaesta srušena kuća.

Obiteljska kuća nestala je u roku od nekoliko sati. Vlasnici snage za ove prizore nisu imali.

"Sad će još morat čekat malo, neko vrijeme projekt za novi objekat, da se izabere izvođač za novi objekat i nadzorni odbor i onda je to to, a to je negdje – godinu dana, otprilike", kazao je nadzorni inženjer na mjestu jedne od kuća za RTL Danas.

Vanđelić: Deset kuća će biti uklonjeno u sljedećih par tjedana

Damir Vanđelić, ravnatelj Fonda za obnovu Grada Zagreba, kaže:

"Nitko ne može biti zadovoljan tempom obnove, i to je malo. Dakle ukupan broj odluka koje se efektivno vide na terenu su 24 odluke za uklanjanje kuća, 14 je uklonjeno, 10 će ih biti uklonjeno u sljedećih par tjedana. Imamo jednu, jedinu odluku za izgradnju zamjenske obiteljske kuće."

"Očekujemo u prvom koraku oko 1000 prijava, što znači da bi 1000 zgrada u Gradu Zagrebu najviše, a nešto i u Krapinsko-zagorskoj krenulo u organiziranu ne konstrukcijsku obnovu i na taj način bi naše javne površine trebale biti bitno sigurnije nego što su danas", rekao je Vanđelić.

Štete od potresa procijenjene su na 128 milijardi kuna, a obnova bi mogla potrajati dulje od desetljeća.