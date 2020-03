SPOLNO ZLOSTAVLJANJE U HUP-U: Čelni ljudi su sve znali i štitili Jakelića? ‘Neke od tih žena su završavale s teškom dijagnozom u bolnici’

‘I predsjednica HUP-a i direktor su znali za ovo, ovo traje od prošlog ljeta’

Bernard Jakelić, dosadašnji zamjenik glavnog direktora HUP-a te jedan od vodećih ljudi HUP-a, je prema riječima desetak zaposlenica udruge vršio spolno uznemiravanje. U javnosti nije bilo puno detalja o ovom slučaju, no sada su isplivale nove informacije. Kako javlja RTL, otkriveno je da se cijeli slučaj pokušao zataškati i da su čelni ljudi HUP-a znali jako dobro što se događa. Očekivano, u HUP-u to negiraju.

Postavlja se pitanje je li Jakelića netko cijelo vrijeme štitio i zašto su sve žene godinama šutjele. On je navodno desetak zaposlenica seksualno uznemiravao, vrijeđao i dirao. Tek su nedavno o tome zaposlenice progovorile. Petar Lovrić, bivši predsjednik HUP-a, uopće nije začuđen ovime i kaže da žene nisu imale nikakvu zaštitu.

ZAMJENIK GLAVNOG DIREKTORA HUP-A DOBIO OTKAZ: Prijavljen je za više od deset slučajeva seksualnog uznemiravanja djelatnica

‘Neke od tih žena završavale su s teškom dijagnozom u bolnici’

“I predsjednica HUP-a i direktor su znali za ovo, ovo traje od prošlog ljeta. Oni su to relativizirali, ignorirali, prikazivali da je to sukob. Koliko je to bilo očajno, da su te žene morale potražiti pomoć u vanjskim institucijama upravo zbog nečinjena onih institucija internih u HUP-u koje bi trebale odraditi svoj dio posla”, rekao je Lovrić za RTL.

K tome, Lovrić kaže da je on prije tri i pol godine tražio da se preispitaju neke optužbe o zlostavljanju žena, ali da su ga ignorirali. Navodi da su neke od njih s teškom dijagnozom završavale u bolnici, a da je jedna počinila i suicid. Tvrdi da ne bi htio griješiti dušu pa tvrditi da je to povezano, no navodi da HUP nije htio istražiti ima li tu povezanosti s pritiskom zlostavljanja.

“Nije to samo pitanje zlostavljanja. Ja nisam svjedočio ničemu, ali da su žene mobingirane na način da su ljenčine, da ne rade, da je jedna kolegica plakala, zlostavljana, da ju direktor uopće nije htio zaštititi…”, kazao je Lovrić RTL-u.

HUP: ‘Ne želimo se prepucavati preko medija’

Kada je Jakelić napustio HUP, ta institucija nije javnost izvijestila o čemu se radi. Za teške optužbe saznalo se tek nakon što je cijela priča izašla u medije. Međutim, pitanje koje ostaje neodgovoreno u ovoj priči jest zašto je umjesto otkaza Bernard Jakelić dobio sporazumni raskid ugovora.

“Ono što je najtužnije jest da je na čelu HUP-a žena koja je poznata po vrlo oštrim kritikama koje upućuje Vladi, zbog toga mi je strahovito imponirala, i da je ona mogla dozvoliti da se tako nešto tako dugo događa i koliko se čuje su se samo trudili zataškati, umjesto da javno objave i kazne predatora”, rekla je Sanja Sarnavka iz Solidarne – Zaklad za ljudska prava i solidarnost.

Iz HUP-a poručuju da se ne žele prepucavati preko medija te su svoj odgovor sveli na kratko priopćenje: “HUP je sve radio po zakonu Republike Hrvatske, poštovao je sve zahtjeve i privatnost zaposlenica tijekom cjelokupnog procesa i za to postoje dokazi koje možemo jedino predočiti državnim institucijama, a ne medijima. Na žalost naše ruke su vezane zakonskim ograničenjima i ne možemo se putem medija obračunavati s izvorima koji su nešto čuli iz druge ruke ili koji šire netočne informacije.”

Što se dogodilo i tko je u pravu tužiteljstvo treba tek otkriti.