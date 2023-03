Most Cetina, odnosno most kod Omiša, konačno je danas spojen! Na svečanoj ceremoniji bio je državni vrh na čelu s Andrejem Plenkovićem, a cijeli spektakl upriličio je i vatromet. Most je izgrađen na visini od 70 metara, dugačak je 212 metara, a radi se o jednom od najzahtjevnijih građevinskih pothvata u Hrvatskoj u više od 30 godina.

Omiška obilaznica jedan je od najvećih infrastrukturnih objekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a uključuje dva tunela i most preko Cetine, tunel Komorjak dug više 600 metara i Omiš više od 500 metara, dok ukupna dužina čelične konstrukcije novog mosta Cetina iznosi 212 metara, s time da je po 76 metara sa svake strane izvan tunela.

'Ovo je sjajan dan za Omiš'

"Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas u Omišu na spajanju ovog mosta. Hvala ministru Butkoviću, Hrvatskim cestama i Strabagu. Ovo je dobra vijest za Omiš, ali i za cijelu Dalmaciju. Prema informacijama, vjerujemo da će obilaznica biti dovršena kroz nekoliko mjeseci, znači tijekom jeseni i da će se onda moći voziti prema cesti D70. Čestitam svima i mislim da je ovo sjajan dan za Omiš, ali i sve druge koji su dali potporu ovom projektu", rekao je Plenković pa dodao:

"Ovo su veliki infrastrukturni zahtjevi i mislim da smo s mrežama hrvatskim autocesta napravili veliki iskorak. Rade se infrastrukturni projekti diljem Hrvatske. Želimo rasteretiti ovaj dio jer znamo tijekom sezone koliko može biti zakrčeno. Ovdje je i inače prekrasno, a sada je Omiš dobio jednu dodanu vrijednost i svi ljudi s kojima sam ovdje pričao su zadovoljni", kazao je Plenković.

Komentirao je i dan D u Dinamu gdje se danas u 18 sati održava važna Skupština.

"Danas će tamo biti skupština, ono što je nama važno je da podupiremo hrvatski sport. Što se nas tiče, nema velikog sportskog događaja koji mi nismo popratiti. Mi želimo da klubovi normalno funkcioniraju."