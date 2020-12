SPLITU DONIRANA HLADNJAČA ZA ČUVANJE CJEPIVA PROTIV COVIDA: ‘Bile su male mogućnosti da je dobijemo, ali ona je sada tu’

Od 8000 doza na razini Hrvatske 800 cjepiva u Split bi trebalo stići u subotu, najkasnije do nedjelje kada će i započeti cijepljenje

Županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo u Splitu u utorak je dobio više od 122 tisuće kuna vrijedan hladnjak za čuvanje cjepiva protiv covida-19, donaciju tvrtke Optika Anda, a prvih 800 doza trebalo bi se u njemu pohraniti već u subotu ili nedjelju kada počinje cijepljenje.

Zapremina hladnjaka japanskog proizvođača je 560 litara, a cjepiva će se čuvati na temperaturi od -80 stupnjeva. Ravnateljica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Željka Karin je zahvalila donatorima istaknuvši da im je to bilo potrebno kako bi mogli u njemu čuvati cjepiva, te ih pravilno distribuirali i skladištili.

“Ovaj hladnjak će biti dovoljan za naše potrebe, čak toliko da ćemo moći pomoći i susjednim županijama u tijeku distribucije i skladištenja cjepiva. Važno je naglasiti da se radi o specijalnoj hladnjači i bile su male mogućnosti da je dobijemo na tržištu, ali zahvaljujući donatorima ona je sada tu. Stigla je u roku od deset dana”, izjavila je Karin.

Karin: Cijepljenje počinje u nedjelju

Od 8000 doza na razini Hrvatske 800 cjepiva u Split bi trebalo stići u subotu, najkasnije do nedjelje kada će i započeti cijepljenje. U sljedećih deset do petnaest dana očekuju distribuciju nove doze cjepiva. Sugestija je da se za početak prvo cijepe osobe koje su direktno u kontaktu sa covid pozitivnim osobama, to su zdravstveni djelatnici iz Respiracijskog centra KBC-a Split, potom djelatnici Hitne medicinske pomoći, oni koji uzimaju briseve, kronični bolesnici i svi oni koji su direktno izloženi sa zaraženima.

“Nakon toga kreće cijepljenje starije populacije u staračkim domovima. Imamo veći broj tih starijih osoba nego što će biti cjepiva, no za početak će se cijepiti najstariji i najugroženiji s obzirom na brojne komorbiditete. Cjepivo je dobrovoljno i svi koji spadaju u kategorije moći će se besplatno cijepiti. Osim bolnice i Zavoda cijepljenje će obavljati i obiteljska medicina”, dodala je Karin.

Ovih dana bi trebalo krenuti prijavljivanje svih onih koji se žele cijepiti, odaziv zdravstvenih djelatnika je, po riječima ravnateljice Karin, za sada dobar kako u bolnici tako i na Zavodu. Unatoč tome pozvala je sve zdravstvene djelatnike koji su izloženi covidu da se cijepe jer je to jedan od načina prevencije od te bolesti.

Ostale doze cjepiva u Zavodu očekuju do 15. siječnja.

