SPLITSKOM FRATRU KOJI JE ZLOSTAVLJAO DJEČAKE ISPLAĆENA OTPREMNINA?! On ništa ne otkriva: ‘Trpim, patim i to je to’

Krajem lipnja splitski fratar Gracijan Stipe Gašperov, koji je prokazan kao seksualni zlostavljač, izbačen je iz franjevačkog reda. Odluku je potpisao osobno papa Franjo, no kako otkrivaju snimke telefonskih razgovora Gašperova i još uvijek nepoznatog sugovornika do kojih je došla Slobodna Dalmacija, bivšem fratru je navodno isplaćeno nešto više od 2500 eura naknade, a obećana mu je i isplata mjesečne naknade.

“Obećali su da će mi svaki mjesec davati 4000 kuna za moje uzdržavanje, da otvorim žiro-račun, a već su mi dali 20 tisuća kuna. Ali dok sam sve kupio što mi treba, to se polako otapa. Još imam za deveti mjesec i početak desetog i to je to. Pričekat ću do 1. listopada da vidim hoće li Provincija održati svoje obećanje, koje nije nigdje napisano, pa ću se obratiti zamjeniku provincijala, koji mi je to obećao prvi, a provincijal potvrdio, pa ćemo onda vidjeti što će biti”, rekao je u tom razgovoru bivši franjevac.

Gracijanov glas, piše Slobodna Dalmacija, na snimci spominje da ova isplata nema veze s Nadbiskupijom splitsko-makarskom, odnosno nadbiskupom mons. Marinom Barišićem.

‘Provincija mu nije pomagala’

Franjevački provincijalni ministar dr. sc. fra Josip Blažević na upit slobodne tvrdi da nije bilo potrebe da Provincija posebno financijski intervenira u njegovu korist te da do današnjeg dana nije financijski pomagala.

Slobodna je kontaktirala i Gracijana Stipu Gašperova koji je kratko izjavio:

“Od prvog dana ni s kim ne želim razgovarati, trpim, patim i to je to. Hvala lijepo na interesu i svako vam dobro želim”, rekao je.