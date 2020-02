SPLITSKI VIJEĆNIK OBJASNIO ZAŠTO JE IZRAĐIVAO LAŽNE PROFILE NA FACEBOOKU: ‘To je način da se zaobiđe plaćanje…’

‘Naravno da sam radio brojne profile i FB stranice radi povećavanja obujma ‘reacha’ objava na fejsbuku’, napisao je Martin Pauk iz Neovisnih za Hrvatsku u objavi na svome pravom profilu na Facebooku

Vijećnik u Gradskom vijeću Splita, Martin Pauk, član radikalno desne stranke Neovisni za Hrvatsku, priznao je kako je kreirao lažne profile na Facebooku još dok je bio član Mosta. Pauk se, naime, uključio u raspravu ispod jednog teksta o ilegalnoj gradnji na stranici Dnevna doza splitskog nereda. Zakuhalo se kada je Pauku oštro odgovorila osoba pod profilni imenom Maja Marić.

Na to je Pauk uzvratio priznavši da je, u vrijeme dok je bio član Mosta, kreirao lažne profile na Facebooku, a iz njegovog odgovora da se iščitati kako to nije jedini lažni profil koji je napravio.

ŠOKANTNO PRIZNANJE SPLITSKOG VIJEĆNIKA: Priznao da je kreirao trolove, sad su se oteli kontroli i napali ga: ‘Lažni profilu, ja sam te stvorio…’

Povećavao je obujam ‘reacha’

O svemu tome Pauk se danas popodne očitovao i u objavi na Facebooku, i to na svom pravom profilu, reagirajući na tekst objavljen na Indexu. Paukovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Političar koji govori istinu. Čudo neviđeno! Naravno da sam radio brojne profile i FB stranice radi povećavanja obujma “reacha“ objava na fejsbuku. Za one koji ne znaju, reach ili doseg objave je broj krajnjih korisnika koji će vidjeti poruku koju želite prenijeti. Primjerice, tiskovina koja ima dnevnu tiražu 10-15 000 primjeraka (što predstavlja oko 25 000 čitatelja), u predizbornoj kampanji objavu članka naplaćuje 15 do 20 tisuća kuna. Portali su povoljniji i jedan članak košta oko 1000-1500 kuna. Sponzoriranje FB objava koje dosegnu isti broj čitatelja košta 150-200 $, dakle isto oko tisuću kuna po objavi. I sve to plaća, naravno, hrvatski narod iz sredstava stranaka za političku promidžbu.

‘Ne laje pas radi sela’

No, ako sami napravite 5-6 FB stranica i profila te s njih dijelite sadržaj i poruke građanima tada je taj postupak apsolutno besplatan, a rezultat je isti. Dakle, poanta ovog članka ne postoji niti autor prenosi ikakvu informaciju koju već ne znamo – novinar ovdje samo žali jer su pojedini političari pronašli način kako da zaobiđu plaćanje novinara za sponzorirane članke, što se zasigurno osjeti i na njegovom kućnom budžetu.

Dakle, kao i stoput dosad – ne laje pas radi sela. Usput, hvala Indexu na još jednoj besplatnoj reklami. Fascinantno je kako svaki put zagrizete istu udicu. P.S. – Ako koga zanima, moja stranka ne prima iz gradskog proračuna niti kunu za financiranje političkog djelovanja. Nikad nisam kupio nijednog novinara, reklamu ili jumbo-plakat”, napisao je Pauk.