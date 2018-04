Kad je policija stigla u obiteljski stan, zatekli su pijanog muškarca koji je vrijeđao, a zatim i fizički nasrnuo na svoju suprugu (52). U sve se umiješao i njihov 21-godišnji sin kako bi obranio majku, a pijani je otac onda napao i njega.

Zbog obiteljskog je nasilja vijećnik Skupštine Splitsko-dalmatinske županije iz stranke Željka Keruma već tjedan dana u zatvoru.

Prijetio da će nabaviti i oružje

Damir Ćosić (61), poznat kao Roda, trebao bi biti pušten danas jer mu istječe sedmodnevno zadržavanje u zatvoru nakon što je pretukao ženu. To su za Slobodnu Dalmaciju potvrdili i u policiji, no nisu naveli identitet počinitelja. Dana 19. travnja su oko ponoći dobili dojavu o obiteljskom nasilju, a kad su stigli u obiteljski stan, zatekli su pijanog muškarca koji je vrijeđao, a zatim i fizički nasrnuo na svoju suprugu (52). U sve se umiješao i njihov 21-godišnji sin kako bi obranio majku, a pijani je otac onda napao i njega. Ćosić je nakon što ga je policija privela odbio alkotest, a žalio se i na izrečenu mjeru zadržavanja u zatvoru. Navodno je obitelji prijetio i da će nabaviti oružje.





Kerum: ‘Ako je to točno, on je za mene mrtav’

Nakon što mu danas istekne sedmodnevni zatvor, Ćosić se može vratiti u obiteljski stan jer mu nije određena mjera približavanja obitelji, a nema niti presude za ovo nasilje. Iz Hrvatske građanske stranke i Županijske skupštine u Splitu potvrdili su tek da Ćosić nije došao na ovotjednu sjednicu, a nedolazak nije opravdao. Željko Kerum je pak rekao da takvo ponašanje osuđuje, ako su navodi točni.

‘Ne znan ništa o tome, ali vidi, dragi moj: moj komentar ti je da ja imam mater, i dan danas živu, fala Bogu, i tri sestre, i ne dopuštam niti prihvaćam da blizu mene bude itko tko ženskoj kaže ružnu rič. Ako je točno to šta mi kažeš, to ne da osuđujem, nego ne želim čuti za to, on je za mene mrtav. Ja san do 14. godine živija na selu di su ljudi tukli žene, i toga se sićan i uvik sam bija ogorčen na takvo ponašanje i biža san od takvih. Mene je mater odgojila u ljubavi, ona i moje sestre su za mene sve, i ko god pomisli da bi stavija prst na žensko, taj je jad i bijeda’, rekao je Kerum za Slobodnu Dalmaciju i dodao da Ćosić više nije član stranke ako je zaista kriv za obiteljsko nasilje.